L'Oroscopo di martedì 7 settembre è pronto a mettere in evidenza come andrà il secondo giorno dell'attuale settimana. Sotto i riflettori, come sempre, i comparti interessanti l'amore e il lavoro, indirizzati verso i dodici segni dello zodiaco. In amore la Luna in congiunzione al Sole è in aspetto favorevole e porta a vivere dei momenti interessanti. A livello lavorativo meglio puntare sui progetti futuri. Se ci sono problematiche rimaste irrisolte, questa parte della settimana aiuterà a gestirle al meglio.

Per apprezzare appieno il quadro astrologico quotidiano, e per capire nel modo più dettagliato possibile come incideranno gli influssi astrali, è necessario individuare i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Sole, Luna e Marte in congiunzione in Vergine;

Venere e Mercurio in Bilancia;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

Saturno e Giove in Acquario;

Plutone in Capricorno in "Casa 12".

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 7 settembre .

Previsioni zodiacali di domani 7 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Periodo all'insegna del recupero in molti settori della vita. Le tensioni si sciolgono e qualche grana si risolve. Finalmente potete concedervi un po’ di riposo: avete un gran bisogno di rilassarvi. Regalatevi un po’ di tempo libero e fatevi venire un’idea per trascorrerlo come più desiderate. Nel lavoro, mettendovi in gioco, riuscirete a ribaltare tutto a vostro vantaggio. Se qualcuno ancora cercasse di ostacolarvi, siate saggi: ciò significa anche accettare i propri errori e da essi trarne lezione di vita.

Toro - L’oroscopo del 7 settembre al segno del Toro indica un buon martedì, soprattutto la serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti.

Progetti e aspirazioni non verranno delusi, giornata ideale anche per rinnovare l’immagine. Mettete da parte tutti i vostri pensieri, spegnete il cellulare e dedicatevi agli hobby. Una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà corpo e spirito. Nel lavoro utilizzate al meglio le energie e non curatevi di eventuali ostacoli incontrati sul cammino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Coraggio e sicurezza saranno le vostre armi vincenti.

Gemelli - La giornata, secondo gli astri, sarà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza. In amore Venere e Marte continuano a prendervi "di punta" e fanno di tutto per rendervi la vita difficile in fatto di sentimenti e ci riusciranno!

Per qualcuno non sarà una giornata esaltante, anche se per altri non mancheranno comunque incontri piacevoli. In ambito professionale quando c’è da lavorare, lo fate a testa bassa, ma sarebbe opportuno porsi delle domande riguardo ai vostri reali desideri e obiettivi.

Cancro - Istinto e intelligenza si fondono in un brillante abbraccio, favorendo i settori della vita maggiormente legati alla normale quotidianità. Per la tanta buona volontà e l'ottima predisposizione in tutto, bisogna attribuirne il merito all’eccellente aspetto della Luna. In amore situazioni un po’ ambigue dovrebbero finalmente conquistare chiarezza: quella che vi sembrava solo un’amicizia diventerà qualcosa di più. Nel lavoro di buona volontà ne avete da vendere, però è difficile mantenere la calma quando c’è chi si diverte a scombinarvi i piani.

Oroscopo e consigli delle stelle del 7 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Discreto andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso nelle faccende pratiche sarete concreti e costruttivi. Questioni relative alla gestione del denaro comune necessitano di un intervento da parte vostra. In amore la vostra fortuna dipende in gran parte dagli altri, partner in primis, che abbandonano timori e riserve per seguire le vostre iniziative. Nel lavoro la schiettezza, con la quale esponete le vostre difficoltà a chi sta sopra di voi, è la strategia migliore: otterrete gli appoggi di cui avete bisogno.

Vergine - Splendido l'amore in questo inizio di settimana, con la Luna in trigono a Plutone molto positiva per il vostro segno.

Fortuna prorompente ed emozioni disinvolte si presume possano arrivare da domani a molti del segno. Se avvertite l’esigenza di rilassarvi e di godervi un po’ di tranquillità soli con voi stessi, rifiutate senza tanti ripensamenti un invito di amici. Avete bisogno di disintossicarvi dai ritmi frenetici delle ultime giornate per essere più carichi che mai. Buone nuove nel lavoro.

Bilancia - Alti e bassi con l’umore altalenante, la Luna un po’ vi sostiene e un po’ vi fa lo sgambetto. Procedete con calma e riducete il carico d'impegni. Non siate intransigenti nel pretendere che tutti rispettino i vostri principi: lasciate libertà di scelta. In amore invece, se avete in mente un viaggio o una vacanza ma ancora non avete deciso da chi farvi accompagnare, saranno gli astri del momento a suggerirvelo.

Nel lavoro sappiate che ogni impresa si rivela, al momento opportuno, più complicata di quello che sembra, ma la soluzione è sempre sotto i vostri occhi.

Scorpione - Man mano che vi avvicinate ai vostri obiettivi, crescono le aspettative per una positiva riuscita: tra breve sarete in grado di strappare alla sorte qualcosa in più. Le acque sono calme, siete pacati e disponibili. Ancorarsi alle piccole cose è rassicurante. In amore vorreste rendere vittima delle vostre pretese la persona del cuore, che invece saprà tenervi testa. Se siete single procedete con baldanza e senza alcuna titubanza. Anche nel lavoro, come al solito, la vostra esuberanza è presente all’appello, ma dovrete evitare di mettere troppa carne al fuoco.

Astrologia di martedì 7 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Giornata discreta, proficua quanto basta, anche se poco esaltante. In ambito lavorativo, domestico e interpersonale potrete sciogliere qualche nodo. Questioni burocratiche, faccende pratiche, più impegnative di qualsiasi battaglia, oggi riescono facilmente. In amore, invece, possibile qualche tensione. Non dimenticate, però, che molto dipenderà dal vostro atteggiamento: smussate le asperità del vostro carattere. Nel lavoro, dopo un periodo creativo ma poco produttivo, sentirete il bisogno di occuparvi di altre faccende, rivelando grande senso pratico.

Capricorno - Un’ottima giornata con proposte da cogliere al volo, e senza farsi impensierire da un possibile bisogno di spostarsi, sarà portata dalla Luna.

Una maggiore elasticità negli orari e nella gestione degli impegni vi permetterà di fare ciò che volete in qualsiasi ambito. In amore basta lambiccarsi il cervello, sappiate ascoltare ciò che la persona che amate sta cercando di dirvi e tutto si aggiusterà in tempi record. Nel lavoro slanci creativi e vivacità d'idee caratterizzeranno la giornata. Instaurate con un collega un rapporto più scherzoso e disinvolto, ne vedrete presto i buoni risultati.

Acquario - Messi da parte i dubbi e i tentennamenti grazie alla Luna in Vergine, la giornata si prospetta pimpante, piena d'incontri, iniziative e grandi idee. Serata perfetta per una cenetta con amici fidati, un giro per le strade dello shopping oppure per fare qualcosa che vi aiuti a sfogare le tensioni residue.

In amore tutto fila liscio e le cose veleggeranno felicemente in porto. Unico accorgimento: non lasciatevi travolgere dal disordine emotivo provocato da alcune situazioni attualmente in stallo. Al lavoro reagite diventando inarrestabili, ma già da oggi, se potete, concedetevi un attimo di respiro.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 7 settembre invoglia alla riflessione. In amore piuttosto che accettare un ultimatum, siete disposti a rischiare grosso. Non volete perdere terreno a nessun costo e fate molto bene! Intanto la linea reclama e voi da ottimi buongustai non sapete rinunciare al solito piatto di pasta ben condito: introducete maggiore varietà nella vostra dieta. Per i sentimenti giornata all'insegna di una sensualità molto intensa, ma anche di qualche tormento a causa di una gelosia retroattiva, che davvero non avrebbe ragione di essere. Nel lavoro cercherete di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso e come dice un saggio detto: "Meglio non rimandare a domani ciò che potete fare oggi".