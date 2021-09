Le previsioni zodiacali di giovedì 23 settembre sono pronte a mettere in campo interessanti opportunità riguardanti la giornata di prossimo arrivo. Ovviamente, come sempre solo per pochi prescelti: curiosi di scoprire quali sono i segni fortunati in amore e nel lavoro? Quest'oggi l'attenzione è tutta incentrata sui segni appartenenti alla seconda sestina relativa all'Astrologia. Dunque, parliamo certamente in merito a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In particolare, ci preme sottolineare la splendida posizione riservata ai nati in Bilancia, Sagittario e Capricorno meritevoli senz'altro delle cinque stelle riservate ai periodi fortunati.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 23 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 23 settembre

Bilancia: ★★★★★. In arrivo un giorno davvero buono, a tutto tondo con la parte centrale della corrente settimana. Un match, quello di giovedì prossimo, che vi vede molto favoriti dalla Luna in Toro. In amore si preannuncia un periodo meraviglioso, senz'altro preludio ad una risalita nelle cose di cuore. Il vostro impeto sentimentale però verrà fuori soprattutto in coppia: la passione farà sì che con il partner ci sia un'intesa ottima, arrivando in certi momenti davvero alle stelle. Single, la vita sentimentale probabilmente si incanalerà su una strada spianata con un ritmo tranquillo e languido.

Il periodo pertanto vi permetterà di concentrarvi di nuovo su voi stessi e sui vostri progetti. Fate il punto sui dettagli pratici e procedete: le previsioni del giorno invitano a godersi più la vita. Nel lavoro, prendete in mano la situazione.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano una giornata semplicemente spettacolare.

Senza alcun dubbio il periodo partirà e si concluderà benissimo con nuovi eventi capaci di far cambiare radicalmente la vostra attuale visione della vita. Una splendida armonia vi accompagnerà e renderà stabile qualsiasi situazione. Per i sentimenti, la giornata in esame non mancherà di regalare qualche ottima soddisfazione soprattutto: diciamo che sarà il giorno adatto per perdonare, tentando il tutto per tutto allo scopo di riconciliarvi con la persona amata.

Single, vi sveglierete più propositivi per le influenze solari, sarete anche più cordiali del solito. Nel corso della giornata vi dimostrerete disponibili e inclini al dialogo anche con le persone che non considereranno neanche sentire.

Sagittario : ★★★★★. L' oroscopo del 23 settembre al Sagittario prevede un ottimo periodo su molti fronti. Diciamo che la giornata di metà settimana partirà bene fino a metà pomeriggio a cui seguirà una lieve flessione di breve durata: serata esplosiva. In amore, tutto scorrerà liscio e tranquillo, soprattutto senza intoppi particolari. È finalmente arrivato il momento di iniziare a colmare il divario tra sogno e realtà: preparatevi a passare un giorno tranquillo, serenamente affiatati con il vostro lui o la vostra lei.

Single, la vita sentimentale porterà grandi soddisfazioni a patto di smettere di essere così timidi. Fate qualcosa di diverso: uscite dalla solita routine e siate pronti ad accogliere chi donerà senza risparmio il proprio cuore. Nel lavoro, gli astri saranno pronti ad offrire una grinta e una capacità decisionale che non sempre avete a disposizione.

Oroscopo e stelle del giorno 23 settembre

Capricorno: ★★★★★. Questo giovedì arriverà portato a braccetto dalla dea fortuna. In molti avrete senz'altro un grosso aiuto dal cielo, il che vi darà una grande forza mentale e perché no, abbastanza 'faccia tosta' la quale se ben usata potrà dare ottimi risultati. In merito agli affetti, molti di voi potrebbero riscoprire la sicurezza nelle proprie possibilità, per questo già da domani molti nodi potrebbero venire al pettine, pronti per essere definitivamente sciolti.

In campo sentimentale ancora, l'amore sorprenderà alcune coppie stabili con le stelle pronte a dare la soluzione per far sì che un sogno divenga finalmente realtà. Single, le stelle saranno pienamente al vostro fianco. Parlando in merito a quella certa situazione che vi sta a cuore, sappiate che quasi sicuramente sarete messi alla prova. Non demoralizzatevi perché gli astri saranno con voi: saprete al momento come fare per riuscire vincenti. Ottimo periodo nel lavoro: comincerete a sentire nell'aria un profumo di novità. A fronte di ciò, saprete senz'altro progettare una soluzione audace, il che vi porterà grande gioia nel prossimo futuro.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano abbastanza discreto questo giovedì di metà settimana.

Per gran parte della giornata sarete di buonumore e riuscirete anche a fare le cose che vi piacciono in modo particolare. In campo sentimentale gli astri saranno in netta salita. La vostra relazione funzionerà benissimo, basterebbe soltanto un po' di brio in più, condito con tanta passione per rendere il tutto veramente impeccabile. In molti il ​​bicchiere sarà mezzo pieno, dandovi quel pizzico di buonumore utile per sciogliere eventuali tensioni. Single, stelle favorevoli vi faranno sentire speciali: in qualche caso ci sarà più chiarezza e anche più vivacità verso persone e situazioni. Non avrete voglia di mettervi in ​​relazioni complicate, questo è certo. Nel lavoro, non prendete troppo sul serio certe dicerie sul vostro conto.

Pesci : ★★. L'oroscopo del 23 settembre preannuncia una giornata negativa in tutto e per tutto? Ebbene, secondo la qualità espressa dalle effemeridi di capacità competenza, potrebbe essere davvero così. Ci saranno in teoria un po' di gatte da pelare, sia oggi che domani, ma per fortuna avrete la giusta concentrazione e i riflessi quasi all'altezza della situazione. In amore attenzione: alcuni rapporti potrebbero essere molto difficili da gestire, ovviamente si parla di quelli in crisi o con difficoltà da risolvere. In coppia, se chiarirete un equivoco creato in precedenza con il partner, forse ritroverete quell'armonia che ultimamente si è un po' persa per strada. Intanto agite con prudenza cercando di non sottovalutare eventuali segnali di premonitori provenienti dalla persona amata.

Separati, siete pronti a (ri)mettervi in ​​discussione tenendo conto delle ultime vicissitudini capitate? Certo, a patto di essere meno puntigliosi, alla fine potrebbe trarne anche beneficio. Sul lavoro sarete messi alla prova e perdete le vostre competenze: non perdete la concentrazione!

Classifica oroscopo del 23 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 23 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Questo giovedì a volare altro tra le nuvole della positività sarà senz'altro il Toro, forte della presenza nel settore di una splendida Luna. Non a caso, ad essere additati dall'Astrologia come super favoriti anche altri cinque segni: ansiosi di sapere quali sono gli altri segni baciati dalla fortuna?

Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a un racconto scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di giovedì 23 settembre :