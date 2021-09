L'Oroscopo di sabato 25 settembre è pronto a rivelare come sarà la penultima giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto sono le previsioni relative a tutti i 12 segni dello zodiaco, valutati come sempre dal punto di vista dell'amore e del lavoro.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano e dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti, è necessario individuare i principali aspetti planetari di domani.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole, Marte e Mercurio in Bilancia;

Luna e Urano in Toro;

Venere in Scorpione;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Plutone in Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 25 settembre.

Previsioni zodiacali di domani 25 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Troppi impegni: troppo di tutto. E poi è naturale che, fra tante cose da fare, qualcosa sfugga alla vostra attenzione e non riesca come vorreste. Non siate troppo severi con voi stessi. Può capitare di perdere qualche colpo: nessuno è perfetto e tanto meno infallibile. Non fatene un dramma. Intanto, grazie all’aiuto di una persona competente, che saprà consigliarvi per il meglio, troverete il modo di risolvere delle vecchie noie.

In amore ci sono cose che non vanno nel rapporto di coppia, ma l’amore e la disponibilità a mettervi in discussione stanno dando i loro frutti. Se possibile, fate felici eventuali amici a quattro zampe e allungate di un buon tratto la solita passeggiata. Anche voi avete bisogno di sgranchirvi.

Toro - L’oroscopo del 25 settembre al segno del Toro invoglia ad un maggiore stimolo in questa giornata, per poter apprezzare davvero tutto quello che gira intorno e che potrebbe potenzialmente rendere felici.

Nel lavoro valutate meglio le persone che vi sono vicino, indagate sui loro sentimenti e sulle loro sensazioni. Questo potrebbe aiutarvi a rendervi conto prima di ciò di cui avete bisogno, anche da loro! Cercate poi di essere più disponibili al dialogo. Alla luce dei recenti accadimenti, una storia difficile, combattuta tra la passione e il risentimento, merita una seconda chance.

Per la salute, la stagione autunnale incita a scrollarvi di dosso la pigrizia. Se non siete allenati per il jogging, optate per energiche passeggiate.

Gemelli - Se qualche settore della vita sembra preso d’assalto e vi costringe alla vigilanza, almeno per quanto riguarda l’amore potete rilassarvi. Difendete la privacy dalle interferenze esterne e non permettete che qualcuno metta il naso nelle vostre faccende. In merito alle finanze, si prevedono nuovi guadagni ed entrate impreviste, ma anche spese consistenti, volte a promuovere l’attività. In amore rifiutate diplomaticamente l’invito degli amici ad unirvi a loro e dedicate la serata a voi due: coccole, chiacchiere, progetti e massaggi ad oltranza.

Per la salute, centrifugati di sedano, mela verde e limone, assunti con regolarità, tengono lontano il rischio d’infezioni alle vie urinarie.

Cancro - Grazie alla Luna in Toro che continua a sostenervi, inviando un caloroso trigono a Sole e Plutone, carisma, autostima e buonumore la fanno da padroni. Farete bene comunque a tenervi alla larga da esperienze forti e stuzzicanti, ma sicuramente rischiose. In ambito lavorativo cambiamenti indispensabili, da effettuare ora nella professione, ma anche nei rapporti di collaborazione. Meglio fare una pausa di riflessione in amore: sarete protagonisti indiscussi della scena sentimentale trasmettendo entusiasmo, vitalità e calore in abbondanza alla persona amata.

Per la salute, fatevi belli con terapie estetiche, saune e massaggi: potrete ottenere risultati molto più armoniosi che ricorrendo alla chirurgia.

Oroscopo e consigli delle stelle del 25 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Questo sabato ci sono le premesse per iniziare un cammino che conduca alla vera libertà. Dedicatevi a quelle attività che vi divertono e che vi rilassano. Se escludete il perdurare di un po’ di nervosismo, le energie e l’umore saranno più che eccellenti. Sul lavoro, dopo un periodo creativo, ma poco produttivo, sentirete il bisogno di occuparvi d’altre faccende, rivelando grande senso pratico. In amore, la vostra timidezza è solo un ricordo: siete intraprendenti, affascinanti e in più sapete andare al cuore di chi vi piace, per conquistarlo.

Per la salute, l’onda positiva conclude una fase di stanchezza, rigenerando l’organismo e dandovi nuova energia. Scaricate lo stress, un po’ alla volta.

Vergine - Un momento poco brillante, senz’altro non all’altezza dei vostri standard. Colpa della Luna in Toro, che apporta intralci e confusione. La quadratura di Giove e l'Opposizione di Venere alla Luna potrà determinare un po’ d’ansia e qualche insicurezza sul piano affettivo. Nel lavoro, invece di agire con la solita decisione, mostrate incertezza e non riuscite a venirne a capo. Non fatevi prendere dall’agitazione. In amore, pensieri che non hanno niente a che fare con l’amore vi tengono in ansia. Non potrete contare sulla comprensione di chi vi sta vicino.

Per la salute, date il giusto peso ai segnali e alle richieste inviate dal vostro corpo. Assecondate con meticolosa premura le sue esigenze.

Bilancia - Con il concorso della Luna nel segno del Toro, appoggiata dal Sole in Bilancia, partite di gran carriera all’inseguimento dei vostri ideali: fortuna, carisma e controllo delle situazioni. Tutte le decisioni prese in questo inizio di weekend, anche in merito a progetti d’accasamento, colpiranno immancabilmente nel segno. Nel lavoro è consigliabile utilizzare al meglio le energie: non curatevi d’eventuali ostacoli incontrati sul cammino. Coraggio e sicurezza saranno le vostre armi vincenti. In amore, al calore della Luna, il cuore s’infiamma con facilità e anche i single più incalliti potrebbero capitolare di fronte ad un magico incontro.

Per la salute, la positiva situazione astrale favorisce il benessere psicofisico: proprio quel che ci vuole per vivere una giornata da leoni in tutti i campi.

Scorpione - Un po' giù di morale. Ossigenate ripetutamente la mente con interessi nuovi e un’ampia documentazione. Le prime a giovarsene saranno sicuramente le vostre idee. Brillanti e inarrestabili, potreste guadagnare molto in ambiti coi quali non sentivate alcuna affinità. Nel lavoro avete maturato il desiderio di tirare fuori quel progetto. Non sarà il giorno migliore, ma la vostra determinazione è apprezzabile. In amore invece non ostinatevi contro dettagli insignificanti del vostro rapporto. Valutatene il senso complessivo, senza soffermarvi sulle inezie.

Per la salute, giornata ideale per affrontare quella cosa che avete in mente da un po' e che avete rimandato per mesi: l’organismo è pronto e reagirà nel modo giusto.

Astrologia di sabato 25 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Seppure la Luna in Toro provi a mettervi i bastoni fra le ruote, seminando contrattempi e qualche perplessità, voi passate sopra a tutto. Quando avete stimoli ed entusiasmo, non c’è muro di pietra che possa arrestare la vostra avanzata. Nel lavoro, dando prova di coraggio, determinazione e senso di responsabilità, prenderete una decisione risolutiva in merito ad una collaborazione. In amore, lievi dissapori e frizioni nella vita di coppia. Tutto risale all’insicurezza, che non riuscite a gettare via una volta per tutte.

Per la salute, le condizioni sono ottime e l’immagine potrebbe essere migliorata. Non accontentatevi del primo capo che trovate: siate più selettivi.

Capricorno - La Luna in Toro, senza aiuti da parte della quasi totalità degli altri pianeti, non riesce ad essere la splendida consigliera che è di solito. Dovrete accontentarvi di una giornata tranquilla, senza quel salto di qualità che era lecito attendersi. Sul lavoro piccole delusioni o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarvi. Invece di lamentarvi, provate a capirne le cause. In amore intanto, alcuni battibecchi, relativi ad un acquisto per la casa. Non cercate d’averla vinta ad ogni costo, imponendo le vostre decisioni.

L'aspetto salutare invoglia a mettere al bando la dieta: avete bisogno di qualche piccola trasgressione, per tirarvi su il morale, sentendovi vivi e felici.

Acquario - Le vostre preoccupazioni sono infondate: vi siete fatti prendere dal panico per un semplice ritardo. Ma anche voi spesso non siete puntuali. Dedicate il tempo e le vostre energie a qualcosa d’utile. E se potete, unite a questo il dilettevole. Nel lavoro pretendete dagli altri puntualità e precisione, ma non potete dire di essere campioni in queste cose. Dovreste essere più tolleranti. In campo sentimentale, l’innamoramento è una bellissima fase, ma che prima o poi deve essere superata da qualcosa di più profondo per poter durare a lungo.

Per l'aspetto salutare, attenzione all’uso di un paio di scarpe non troppe comode. Forse vi piacciono più di altre, ma possono affaticare la colonna vertebrale.

Pesci - L'oroscopo per la giornata di domani 25 settembre vi anticipa che siete sul punto di realizzare ambiziosi progetti, che porteranno stima nei vostri confronti. Intanto, godetevi però questo primo giorno di riposo. Avete ampie libertà e in casa a volte la fate da padroni. Non a caso voi sapete come gestire le cose. Se poi dovete lavorare, fra le possibilità che avete, grazie alla Luna in trigono a Plutone, dovrete per forza scegliere. Non potete fare sempre tutto da soli. In amore, il fascino è dalla vostra parte. Dovrete voi decidere come giocare le vostre carte, in modo da essere convincenti non solo nell’apparenza. Per la salute, è normale in questo periodo pre-autunnale mettere su qualche chilo. A primavera, tornerete in forma, grazie a passeggiate e ad una dieta più ricca di verdure.