L'Oroscopo di giovedì 2 settembre è pronto a rivelare come sarà la quarta giornata della corrente settimana. In primissimo piano le previsioni astrologiche relative ai dodici segni dello zodiaco. Si avvicina a grandi passi un nuovo fine settimana e con esso una grande voglia di fare. Per i sentimenti se c'è stata qualche difficoltà, da ora in poi si potrà tentare di superarla: la Luna in Cancro, in trigono a Nettuno e in sestile alla coppia Marte-Urano, è pronta a regalare emozioni particolari a più di qualche segno. Se c'è stata una crisi ora si deve cercare di recuperare.

Nel lavoro, se dovete iniziare un progetto, prima dovete capire come agire al meglio: se dovete rinnovare un accordo prendetevi del tempo prima di decidere.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per individuare nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è indispensabile conoscere i principali aspetti planetari del periodo. A dettare le regole questo giovedì saranno le seguenti formazioni astrologiche:

Sole e Marte in Vergine;

Luna in Cancro;

Venere e Mercurio in Bilancia;

Nettuno in Pesci;

Giove e Saturno in Acquario;

Urano in Toro;

Plutone in Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 2 settembre .

Previsioni zodiacali del 2 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giovedì giornata consacrata quasi tutta al lavoro, così vuole la Luna in Cancro e, soprattutto, le vostre ambizioni. Bene, lasciate comunque il giusto spazio anche ai sentimenti. Al momento siete così indaffarati da sembrare quasi non aver voglia di trovare il tempo da dedicare a coccole o effusioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, non è solo la spinta a emergere che vi fa sgobbare più di altri: lavorare placa le vostre ansie e tiene a bada le emozioni. In amore, alcuni sentimenti tra i più segreti sono mantenuti in stand by per paura di esporsi, dunque cadere nel ridicolo. Forse l’oggetto delle vostre brame è già impegnato/a? Per la salute, nel caso foste tipi che non stanno mai fermi, impegnati h24 senza tregua, la fatica si fa sentire.

Urge una maggior dose di relax: specie nei weekend lasciate da parte ogni impegno, anche con la testa.

Toro - L’oroscopo del 2 settembre al segno del Toro rivela la possibilità di trovare finalmente una giornata all’insegna della soddisfazione in amore. Puntate sulle amicizie: vi doneranno tutto l’affetto e il riconoscimento che desiderate. Navigherete in nuove acque e affronterete qualche rischio senza tirarvi indietro, anzi con un sorriso. Nel lavoro Urano nel segno, in ottimo sestile alla Luna, favorirà opportunità per sperimentare imprese diverse, fare esperienze nel campo della comunicazione, telematica e multimediale. In ambito sentimentale, la Luna in Cancro vi renderà inclini a una serena stabilità.

Se siete single, i vostri slanci ardenti saranno accolti come meritano. Per la salute, buoni i tempi di recupero dopo eventuali stress o fatiche. Createvi qualche momento di distrazione tenendovi anche un po’ a dieta.

Gemelli - Luna e Sole rendono la giornata intensa e interessante. La routine si movimenterà e presenterà sprazzi di novità. Vi sentirete liberi di agire come meglio vi sembrerà, scontrandovi anche con eventuali restrizioni con cui attualmente state convivendo. Nel lavoro, l’azione combinata di Luna e Sole neutralizzerà l’ostilità di Venere e Plutone, tra loro in pessima opposizione: potrete dare il meglio di voi nelle attività intellettuali, creative e pratiche. In amore intanto, una persona piena di mistero potrebbe fare breccia nel vostro cuore.

Vi attrarrà notevolmente, sollecitando il gusto per l’ignoto. La parte salutare del periodo invoglia alla calma e alla ricerca della serenità interiore. Avvertirete poco senso della disciplina, ma lasciatevi andare: assaporare un vitale e sano senso dell’avventura non potrà che farvi bene.

Cancro - Euforia e vitalità crescono questo giovedì per merito di una splendida Luna nel segno. In vista la possibilità di recarsi in un luogo piacevole e rilassante. Ciò che accade al di fuori dei soliti ambienti risulta più coinvolgente e fortunato, perciò stimola in modo particolare voi del Cancro. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili da sfruttare a proprio tornaconto. Nel lavoro, come al solito la vostra esuberanza è presente all’appello ma, sempre come al solito, dovrete evitare di mettere troppa carne al fuoco.

In amore, occasioni inaspettate e totalmente improvvise potrebbero cogliervi di sorpresa, scompigliando felicemente la vostra serata. Per il fisico, come tutti i Cancro che si rispettino, dimostrate una grande resistenza fisica, tuttavia evitate di abusare troppo delle vostre forze.

Oroscopo e consigli delle stelle del 2 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Mattinata in compagnia della Luna amica, osteggiata però da Venere e Plutone che vi fanno riflettere, portando la mente sui dettagli del passato. Insignificante il pomeriggio: tranquilli, la Luna sta per cambiare segno: indovinate un po' quale sarà il prossimo? Ovvio, il vostro! Preparatevi a dire addio a noia e stanchezza. Nel lavoro, colleghi disponibili e aperti a seguire le vostre indicazioni.

Sanno che avete le idee chiare riguardo ai progetti da portare avanti. In amore, amicizie affettuose in primo piano. A una persona gentile e forse anche un po’ attratta da voi potete chiedere tutto: attenti a non approfittarvene. Per la salute, senso di cerchio alla testa alla mattina, poi andando avanti nelle ore non ve ne accorgete nemmeno: provate a cambiare cuscino, materasso o posizione nel riposo.

Vergine - Dopo aver contenuto il turbamento emotivo provocato da Nettuno in Pesci, lasciate che sia la Luna, favorevole e in posizione di sestile al vostro Marte, a rimettere le cose al loro posto. Poi la "Musa dei poeti" raggiungerà la settima Casa, quella del Leone, occupandosi di questioni inerenti la famiglia.

Nel lavoro, guardatevi da colleghi scarsamente collaborativi che, nonostante le vostre pressioni, non sembrano affatto propensi ad assecondarvi nell’urgenza. In amore, mattinata con questioni importanti da affrontare, sostenute dal raggio armonico del vostro buon Sole nel segno. In coppia vi sentite accomunati dalla medesima avventura. Per il fisico, un occhio di riguardo in più all'alimentazione: basta con la scusa che l’autunno mette appetito, nel guardaroba c'è tanta roba da scartare per questioni di girovita...

Bilancia - Una giornata impostata su ostacoli e idee poco chiare da tempo: se vi predisponete all’ascolto arriveranno i consigli giusti. Intanto riflettete su cosa veramente volete e poi agite di conseguenza.

In questi giorni la sfida più grande è quella di aprire il vostro cuore e provare a fare qualcosa per gli altri. Nel lavoro, le piccole e quasi inevitabili difficoltà pratiche vanno affrontate con metodo e organizzazione: l’insofferenza non vi è d’aiuto. In ambito amoroso, periodo a fasi alterne. Siete poco presenti e non vi sentite apprezzati come vorreste. Il partner forse desidererebbe un po’ di sana normalità ma voi, picche! Per il fisico un consiglio: nella cura del corpo non siate né troppo negligenti né, al contrario, troppo allarmisti. Scegliete la via di mezzo, come sempre è quella giusta.

Scorpione - Con il sostegno della Luna in Cancro, questo giovedì andrete incontro a soddisfazioni d'amore non indifferenti.

In questo momento non è difficile agire in maniera precisa ed efficace visto che i nervi sono saldi e la mente lucidissima. Vi capiterà di vivere esperienze capaci di arricchire i vostri orizzonti culturali. Non fatevi sfuggire l’occasione! Nel lavoro, affari e viaggi si prospettano al riparo da rischi, inoltre avete gli strumenti giusti per migliorare ed eventualmente ampliare l’attività. In amore invece, accantonate tutto quanto non fa rima con "cuore": discussioni, impegni di lavoro o problemi vari e date spazio al gioioso desiderio che viene da dentro. Per il fisico, ottima la forma: non avete rivali. Approfittate per prendervi una rivincita su chi vi aveva precedentemente deriso.

Astrologia di giovedì 2 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Dopo aver superato i recenti conflitti recuperate serenità e sicurezza, grazie alla Luna in Cancro. Soddisfazioni professionali, incontri interessanti. Tutto volge al meglio. L’essenziale è impegnarsi coscienziosamente senza attendere favori o colpi di fortuna. In ambito lavorativo, moltissimi i progetti. Prendetevi il tempo che vi occorre senza lasciarvi sopraffare dall’ansia, che rimane la vostra peggiore nemica. In amore, le occasioni migliori arrivano dai nuovi incontri e da attrazioni improvvise che provocano piacevoli subbugli. Affettuose complicità. Per la salute, rassicuranti i risultati ottenuti grazie al vostro modo di assecondare di buon grado i consigli ricevuti in merito a un problemino fisico.

Se trovate per strada un animaletto abbandonato, potendo, prendetevene cura.

Capricorno - Questo giovedì vorreste a ogni costo trovare una strada tutta vostra per contraddistinguervi rispetto alle altre persone, ma non sarà un’impresa molto facile. C’è forse il rischio che il vostro modo di fare venga frainteso oppure non visto di buon occhio. In amore, forse riuscirete a fare il passo che vi manca nei confronti dell’altro, ma non sarete sicuri al cento per cento che le vostre proposte siano accettate. Con un pizzico di fortuna riuscirete a smuovere le acque e poi il tempo farà da solo tutto il resto. Nel lavoro invece, non ci sono troppe novità, proprio per questo potete concentrare tutte le vostre energie nel raggiungere altri scopi. Se gli impegni quotidiani dovessero richiedere più tempo, assecondate, anche perché avete davvero un’ottima resistenza. Per la salute niente da segnalare: tutto come al solito.

Acquario - In questo giro di boa settimanale puntate sull’ottimismo per accogliere con lo spirito giusto il prossimo weekend. Un piccolo bilancio è d’obbligo, ma comunque siete in attivo! Siate diplomatici: le discussioni non devono rovinare i vostri rapporti. Moderate la voglia di averla sempre vinta nel lavoro. In una situazione che potrebbe rivelarsi imbarazzante, sarete sostenuti dalla sincerità con cui solitamente vi rapportate agli altri. In amore, scegliete la buona comunicazione, sincera e leale: dovete dire solo e sempre la semplice verità. Respingete il clima di sospetto che rischia di instaurarsi nella coppia. Per la salute, divertitevi con i vostri hobby, frequentate gli amici e ogni tanto date pure una festa. Solo, state attenti a non esaurire completamente le batterie cercando di non strafare. Promuovete attività di gruppo.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 2 settembre indica che i vostri progetti nel periodo avranno una forza strepitosa. Non rinunciate neppure a una virgola dei vostri programmi, semmai disponetevi a lottare. Una spesa non preventivata mette il vostro budget sottosopra? Per porvi rimedio usate l’intelligenza. Nel lavoro, qualche difficoltà nella gestione pratica degli impegni può essere superata ottimizzando l’organizzazione. Finanze da controllare. In amore invece, ultimamente siete un po’ ai ferri corti con la persona amata, ma in questo momento, come vuole il buon senso, deporre le armi è scelta saggia. In ambito salutistico intanto, potrebbe essere una giornata tutta da vivere. Dinamico, scorrevole e sorprendente per la sua serenità, questo giovedì recuperate tono ed energie.