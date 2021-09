L'oroscopo della giornata di giovedì 2 settembre prevede che il Cancro sarà stremato in ambito lavorativo, colpa di Marte in quadratura che toglie energie, mentre l'Ariete per il momento dovrà concentrarsi di più su sé stesso. Per la Bilancia sarà facile fare progressi notevoli in ambito lavorativo, mentre Venere in sestile per il Leone regalerà momenti piuttosto romantici.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 2 settembre.

Previsioni oroscopo giovedì 2 settembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che di certo non vi permette di essere felici insieme al partner, non con la Luna e Venere che vi guardano male.

Questo periodo andrà sfruttato per concentrarvi di più su voi stessi, cercando di capire quale sia la direzione più giusta da prendere, discorso simile anche per i cuori solitari. Nel lavoro una riorganizzazione delle idee potrebbe aiutarvi a svolgere i vostri progetti in modo differente. Voto - 5️⃣

Toro: sfera sentimentale attiva e piacevole secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 2 settembre. Qualcosa forse sta per cambiare nella vostra routine dato il periodo, ma a voi starà comunque bene. L'importante è avere il partner al vostro che vi vuole bene. Se siete single e siete in attesa di risposte, queste potrebbero arrivare nel breve periodo. In ambito lavorativo questo cielo non è molto attivo nei vostri confronti, ma non per questo non potreste ottenere dei buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Gemelli: l'oroscopo di giovedì dal punto di vista sentimentale vi vedrà romantici, innamorati della vostra dolce metà, merito anche di Venere in trigono dal segno della Bilancia che tiene attiva la vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda i single, godetevi queste ultime giornate di Sole intenso fino all'ultimo momento, e se riuscite a trovare l'amore, meglio così.

Nel lavoro ambite a grandi traguardi, e con questo cielo così favorevole sarà possibile. Voto - 9️⃣

Cancro: il quadro astrale non ne vuole sapere di darvi una mano, in particolare nel lavoro. Infatti, con Marte e Mercurio in opposizione, le energie mancano, e andare avanti con i vostri progetti sarà veramente difficile. In amore la buona notizia sarà questa Luna in congiunzione che porta un po’ di tranquillità nel vostro rapporto, ma affinché duri, dovrete saperla sfruttare.

Se siete single l'amore non sarà una priorità al momento. Voto - 6️⃣

Leone: periodo più che discreto in fatto di sentimenti grazie a Venere in sestile dal segno della Bilancia. I rapporti con il partner funzioneranno davvero bene, e una buona dose di romanticismo vi aiuta a tenere alta l'intesa tra voi. I cuori solitari saranno molto più attivi in ambito sociale, conoscendo nuove e interessanti persone. In ambito professionale dovrete riuscire a vedere i vantaggi di alcuni cambiamenti, e saperli sfruttare. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo di giovedì positivo per i nativi del segno. La Luna in sestile vi assicura momenti teneri con il partner, ma anche momenti di crescita che non andranno sprecati.

Dunque, che siate single oppure no, affinché gli altri si fidino di voi, mettete in mostra tutte le vostre buone qualità, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro forse potrebbe seccarvi l'idea di tornare a lavorare, ma se prendete le vostre mansioni per il verso giusto, i buoni risultati non mancheranno. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo davvero piacevole sul fronte professionale secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 2 settembre. Con questo cielo così favorevole la vostra carriera è destinata a prendere il decollo, con evidenti progressi nei vostri progetti. In amore forse un po’ di malinconia potrebbe assalirvi per colpa della Luna in quadratura, ma ricordatevi che Venere sarà nel segno ancora per un po’, dunque sappiate gestire al meglio il vostro rapporto.

I single dovranno essere in grado di trasformare i loro sogni in realtà. Voto - 8️⃣

Scorpione: il cielo sarà migliore rispetto alle giornate precedenti secondo l'oroscopo. Con la Luna in trigono dal segno del Cancro, sarà più facile trovare il dialogo con la vostra anima gemella e, qualora ci siano, risolvere eventuali problemi avuti in precedenza. Se siete single e siete innamorati, va bene corteggiare la persona che amate, ciò nonostante attenzione a non essere diretti fin da subito. In ambito lavorativo ignorate quei progetti che non solo alla vostra portata, e concentratevi su ciò che potete riuscire a realizzare. Voto - 7️⃣

Sagittario: un cielo tutto sommato piacevole in questa parte centrale della settimana.

Venere in sestile dal segno della Bilancia vi mette a vostro agio all'interno della vostra relazione di coppia, tant'è che con il partner ci sarà una forte complicità. Per quanto riguarda i single sarete perfettamente in grado di dimostrare agli amici quanto ci tenete a loro. Nel lavoro idee e progetti passano velocemente nella vostra testa, e molti di essi potrebbero rivelarsi interessanti da sviluppare. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo di giovedì che purtroppo non avrà molto da dire considerato che la Luna sarà opposta e Venere in quadratura. Dal punto di vista sentimentale infatti attenzione a non fare passi falsi all'interno della vostra relazione di coppia, perché poi sarà difficile uscirne fuori dai problemi che avete causato.

I cuori solitari dovranno fare attenzione a non farsi prendere dalla malinconia. Poche novità anche nel lavoro, considerato che portare avanti certi progetti sta diventando insostenibile. Voto - 5️⃣

Acquario: previsioni astrali degne di nota anche nel corso di questo giovedì secondo l'oroscopo. In amore il vostro sguardo conquista il partner, trasmette fiducia e permette di vivere momenti romantici e di crescita, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single sarete delle persone su cui contare, non solo per i vostri amici. Nel lavoro cercherete di svolgere le vostre mansioni secondo le regole, ma attenzione perché l'imprevisto può sempre succedere. Voto - 8️⃣

Pesci: oroscopo di giovedì 2 settembre all'insegna dei sentimenti, grazie alla Luna in trigono dal segno del Cancro.

Non mancheranno bei momenti tra voi e la vostra anima gemella, ma anche voi cuori solitari potreste riuscire a vivere momenti davvero romantici, come non vi capitava da tempo. Nel lavoro fare le ore piccole è sconsigliato, ma se serve per completare un progetto importante, allora meglio fare tale sacrificio. Voto - 8️⃣