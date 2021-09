Le previsioni zodiacali di lunedì 6 settembre 2021 sono pronte a svelare come andrà la giornata numero uno della nuova settimana. Un consiglio generale dalle stelle: cercate di pensare di più a voi stessi, senza arrabbiarvi per questioni non realmente importanti. Se ci sono stati dei momenti di calo in questo scorso weekend, d'ora in avanti si potrà raggiungere una fase di recupero. Evitate di lasciarvi influenzare, procedete lungo la strada che state costruendo e rendetevi impermeabili a tali interferenze negative. Se dovesse aumentare lo scarto esistente fra quello che sognate e quello che vivete, pazienza...

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci dando spazio all'Oroscopo del giorno 6 settembre.

Previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete - La precisa Luna in Vergine aumenta in voi il desiderio di un dolce e fortuito incontro, ma se non sarete più che puntuali, perderete ogni chance. La scorciatoia consigliata a volte si rivela la strada peggiore. Meglio mettere il navigatore per non rischiare di rimanere imbottigliati. Grande energia fisica e mentale, per merito di Marte in trigono con Plutone. Ora sta a voi decidere come direzionare le vostre risorse personali.

Toro - Ancora a favore lo spigliato Mercurio capace di portare in voi un po' di sana nostalgia per dolci eventi ormai passati.

Non vi mancherà la parlantina per portare a termine una trattativa professionale. Concluderete nel migliore dei modi la vostra prestigiosa performance, gratificandovi con un contratto autorevole. Rivedete alcune idee, e chiedete manforte e appoggio in chi promette di essere un buonissimo alleato. Novità a metà giornata.

Gemelli - Entusiasmo a fior di pelle, grazie al trigono della Luna.

Ora però calmate i bollenti spiriti e placate gli ardori, se siete in coda al semaforo. Dato che vi sentite abbastanza fortunati, non avete nulla da temere. Lasciate modo agli altri di esprimersi. Concedete al partner di ritagliarsi un momento tutto per sé ogni tanto e anche voi potreste giovarvene. Viaggiate molto, soprattutto con la fantasia, poi però non dimenticatevi di preparare il pranzo!

Cancro - In amore ora è arrivato il momento di fare delle scelte anche in vista del futuro. Venere nella seconda parte del mese vi regalerà belle emozioni in coppia e se ancora single. Le cose iniziano ad andare meglio, soprattutto per quelli che agli inizi del mese di settembre hanno discusso. Sul lavoro, state avendo qualche difficoltà: non date modo agli altri di prendersi troppi spazi e di danneggiarvi! Giove alla fine dell’autunno sarà dalla vostra parte e occhio perché il 2022 sarà un anno stupendo!

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 6 settembre invitano, nel vostro interesse, a coltivare nuove amicizie. Ritardi, disguidi e rinvii durante il pomeriggio.

Sarete felici in questo lunedì di incontrare e conoscere una persona che potrebbe essere molto importante per il vostro futuro. Rafforzate le vostre amicizie sincere e disinteressate. Questo giorno non brilla particolarmente, tuttavia inizierete a pensare di lavorare in proprio.

Vergine - Sole e Marte vi frenano un po’ nel rapporto tra genitori e figli. Per il resto giornata di discreto benessere se fate parte dei nati tra il 16 e il 21 giugno. Marte è negativo in amore ma con dolcezza e senso dell’umorismo saprete appianare le divergenze. Mercurio vi favorisce a lavoro se siete nati dal 27 al 31 maggio. Chi è single dovrebbe accettare qualche invito di nuove conoscenze. Il vostro fiuto vi porta a farvi tentare da interessanti prospettive di carattere lavorativo.

Bilancia - Se dovete dire qualcosa al partner aspettate, non fatelo ora, meglio rimandare. Forse per qualcuno è arrivato il momento di fare delle scelte, anche in vista del futuro. Chi è diviso tra una storia ufficiale e una ufficiosa ora potrebbe dire basta. Sul lavoro, chi ha ricevuto una proposta ora è indeciso, non sa bene come andare avanti perché ci sono delle difficoltà da affrontare. L'unico interrogativo che deve porsi ogni nativo è quello di capire se ha attorno persone in grado di ascoltarlo.

Scorpione - Dopo giorni nervosi e piuttosto pesanti lo Scorpione ritrova una bella vitalità. Molti nati sotto questo segno si saranno chiesti in questi giorni come fare per andare avanti senza stress.

Se siete già impegnati in mille attività, meglio non aggiungerne altre. Pensate piuttosto a portare a termine ciò che avete già iniziato. Dopo una giornata intensa, dedicate la serata alle vostre passioni. Solo in questo modo potrete ricaricare le pile ed essere pronti per domani.

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - La stanchezza accumulata nella settimana appena trascorsa vi porta il conto in serata. Non preoccupatevi degli amici e concedetevi il riposo di cui avete bisogno. Nonostante amiate pianificare e calcolare ogni aspetto della vostra vita, questo lunedì potrebbe essere il momento adatto per eventualmente lasciarsi un po’ andare. Vi sarà garantita la possibilità di esprimere liberamente quello che avete dentro, migliorando di gran lunga i vostri vari rapporti!

La Luna positiva vi rende romantici.

Capricorno - Nel corso di questo lunedì potrete sperimentare delle ottime sensazioni all’interno della vostra sfera amorosa, mentre anche l’aspetto economico sembra essere gratificato dai transiti astrali! Marte e Giove, invece, avranno una notevole influenza sulla vostra vita lavorativa, rendendola gratificante. Con Venere ancora attiva, questa giornata può chiarire come stanno certe cose in amore. Cercate di parlare col partner in modo da evitare polemiche o conflittualità varie.

Acquario - E’ importante per voi, in questo momento, portare a termine un compito molto complicato che avete cominciato. Anche se gli impegni sono tanti, non dovete assolutamente farvi abbattere.

La fiducia che riponete nelle vostre capacità potrebbe farvi risultare quasi egocentrici. Fate attenzione a come decidete di apparire nei confronti degli altri, soprattutto a lavoro. Dovete cercare di ritrovare la concentrazione dopo le vacanze estive. Non fatevi abbattere e lottate per ciò in cui credete.

Pesci - Le previsioni zodiacali di domani, lunedì 6 settembre, lasciano intendere che potrebbero esserci belle novità in arrivo. In questi giorni in cui si stanno delineando situazioni favorevoli in grado di cambiare la vostra vita. Già a partire da domani potrete recuperare dal punto di vista fisico, quindi ogni tensione e difficoltà sarà vissuta in maniera più serena. Chi si è lanciato verso nuove avventure e nuove esperienze lavorative, probabilmente adesso si trova in una fase particolarmente movimentata. Non reagite ad eventuali provocazioni.