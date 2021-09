L'Oroscopo di venerdì 24 settembre è pronto a rivelare come sarà la quinta giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Ansiosi di mettere a nudo "la verità" espressa dalle stelle del periodo? In questo finale di settimana a tenere banco è certamente la presenza della Luna in Toro, in ottima congiunzione a Urano. Prezioso il trigono Venere-Nettuno come anche il sestile Nettuno-Plutone. A trovare giovamento in campo sentimentale, come anche nelle relazioni parentali, di amicizia e in ambito lavorativo, pochi segni.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole, Marte e Mercurio in Bilancia;

Luna e Urano in Toro;

Venere in Scorpione;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Plutone in Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 24 settembre .

Previsioni zodiacali di domani 24 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - State avvertendo forte il desiderio di essere più indipendenti e intraprendenti in ogni attività, come vi suggerisce anche la congiunzione Luna-Urano. Non sarà proprio una passeggiata, ma se ci mettete cuore e mente, raggiungerete obiettivi importanti.

Presto le cose andranno molto meglio, dal punto di vista affettivo. Nel frattempo cercate di essere voi stessi, senza voler strafare a tutti i costi. Trovate il giusto equilibrio fra il tempo che dedicate agli altri e quello che riservate a voi stessi.

Toro - L’oroscopo del 24 settembre al segno del Toro predice un venerdì davvero positivo e intrigante, soprattutto se accettate l’invito deciso di un amico a fare insieme una breve escursione fuori porta.

Idee nuove a non finire e soprattutto la voglia di metterle subito tutte in pratica. Con calma, però! Non fate sì che un aggettivo poco carino nei vostri confronti si trasformi in un silenzioso alterco, peggiore anche di un’animata discussione. Meglio dire subito la vostra, per non rischiare di tenervi tutto dentro e poi esplodere all’improvviso.

Gemelli - Sperimenterete in prima persona che un sorriso o una parola gentile a volte hanno la capacità di aprire tutte le porte. E i buoni risultati non si faranno attendere. Non mettetevi in competizione con i vostri colleghi, piuttosto dimostrate con i fatti ciò che valete. Supererete un problema alquanto complesso, e questo vi farà sentire vigorosi e pronti a combattere con il mondo intero per affermarvi. Se siete single, trovate del tempo per frequentare un tipo affascinante che avete appena conosciuto.

Cancro - Non restate con le mani in mano. Applicandovi con piglio e coraggio, sul lavoro riuscirete a dare alle situazioni l’indirizzo che più vi sta a cuore. Una coincidenza significativa aprirà uno spiraglio per farvi capire quale sia la strada da seguire.

Avete avuto un’ottima idea, ma adesso tenetevela stretta e non fatevela rubare: potrebbe essere quella vincente per una buona affermazione personale. Quasi per magia, riuscirete a dare avvio a una storia d’amore coinvolgente. Se siete sentimentalmente soli, lo sarete ancora per poco.

Oroscopo e consigli delle stelle del 24 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - L’impazienza a volte gioca dei brutti scherzi. Meglio concentrarvi a fondo e scoccare la vostra freccia soltanto al momento più opportuno. Sarete sicuri di fare un buon punteggio, anche se ci metterete qualche istante in più. Ma che importa? È vero che di fantasia ne avete molta, ma non per questo dovreste usarla per inventare scuse per coprire qualche piccola marachella.

Meglio essere sinceri e onesti, prima di tutto con voi stessi.

Vergine - Con l’energia della Luna nel focoso Toro, ogni ostacolo diventa superabile, anche perché la vostra grinta è maggiore di quella di molti avversari. Lo scatto è formidabile, tutto sta nel mantenere poi l’andatura sulle lunghe distanze da percorrere. Se una persona cercherà di rendervi la vita difficile, non reagite con fare spazientito. In questo modo passereste voi dalla parte del torto. Andate avanti per la vostra strada senza avere alcun cedimento: alla fine, i fatti vi daranno ragione.

Bilancia - È meglio prendere subito il toro per le corna e affrontare di petto i problemi dando delle risposte decise, improntate all’estrema chiarezza.

Un’ottima giornata per le decisioni di cambiamento, anche quelle un po’ azzardate. Tirate dritto! Nonostante qualche contrattempo, riuscite a mantenere la rotta, a rispondere agli imprevisti con ottimismo. Alla fine verrete premiati. Non ne sarete felicissimi, ma dovrete fare buon viso a cattivo gioco e accettare un cambio di programma.

Scorpione - Sarete protagonisti di ottime prestazioni nel lavoro, così riuscirete a prendervi una bella rivincita. Affronterete, superandoli, intoppi e difficoltà. Forma psicofisica splendente e inossidabile: questa è la meravigliosa promessa del vostro cielo odierno. Grandiosa ed espansiva, la Luna vi sostiene pungolando il vostro innato desiderio di attenzioni.

Aiuti esterni per appianare questioni importanti. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete un brillante successo che riuscirete a conservare nel tempo.

Astrologia di venerdì 24 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Per realizzare i vostri obiettivi, oggi potete contare su un robusto apporto di concretezza, fiuto e determinazione. Trattative vantaggiose. Agevoli i viaggi, gli affari e i rapporti di lavoro. Dialogo nella coppia: è facile capire e farsi capire. Nella coppia c’è intesa per l’attuazione di un progetto comune, che getta basi solide per il vostro futuro. Per realizzare i vostri obiettivi, oggi potete contare su un robusto apporto di concretezza, fiuto e determinazione. Trattative vantaggiose in ambito economico.

Capricorno - A rendervi sereni è la sicurezza in voi stessi e nel vostro fascino. Passionalità ed entusiasmo vi rendono vincenti su ogni rivale, reale o presunto. Da una bella amicizia sta per nascere qualcosa di più: senza fretta, vi godete il momento pregustandolo come una torta in cottura nel forno. Qualche difficoltà con chi lavora con voi: solo malintesi, che però dovranno essere subito chiariti. Per qualsiasi problema potrete contare sull’appoggio di amici fidati, che vi danno una mano sul piano emotivo, ma anche su quello pratico.

Acquario - Fase all’insegna della riflessione e anche della concretezza, doti piuttosto insolite per voi, che vi aiuteranno a raggiungere buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte, senza renderne conto a parenti o amici.

L’impazienza allunga un’ombra su un rapporto ancora fragile. Realtà e aspettative, in ambito sentimentale, potrebbero non coincidere. Siete molto ostinati. Rischiate di fossilizzarvi sulle vostre posizioni per un’assurda questione di principio.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 24 settembre promette una giornata stimolante, fautrice di nuove amicizie e di nuove collaborazioni. Riunioni da non perdere. Imbarazzo nell’incontro casuale con un’ex fiamma. Approfittatene per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Studi, lavoro, vita personale, amicizie: tutto in questo momento sta attraversando una fase importante che vi fa girare un po’ la testa. Qualche battibecco con il partner in un clima quasi incantato è stimolante, aggiunge pepe al rapporto.