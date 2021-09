L'oroscopo della giornata di venerdì 24 settembre prevede importanti chiarimenti in amore per i nativi Toro, che dovranno sfruttare questa Luna in congiunzione, mentre mantenere il controllo in fase di stress al lavoro sarà difficile per il Cancro. Fase di ripresa ormai in atto per i nativi Leone, che però non dovranno avere grandi aspettative, mentre un bel Sole illuminerà la giornata dei nativi Vergine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 24 settembre.

Previsioni oroscopo venerdì 24 settembre 2021 segno per segno

Ariete: una giornata non così movimentata in amore, ma piuttosto tranquilla.

Poco male in fondo, perché le cose tra voi e il partner vanno abbastanza bene, dunque sentitevi felici così come siete. Se siete single il vostro buon umore vi spinge ad avvicinarvi a nuove interessanti persone. In ambito lavorativo, anche se Giove è dalla vostra parte, Marte e Mercurio rimangono opposti, dunque meglio non buttarsi in grossi progetti proprio adesso. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale un po’ più convincente secondo l'oroscopo. Questa Luna in congiunzione andrà sfruttata perché ci saranno importanti chiarimenti in amore da fare. Se siete single tornerete a parlare d'amore, ma difficilmente agirete. In ambito lavorativo Giove negativo mette in difficoltà i rapporti con i colleghi e i progetti di gruppo.

Attenzione a non causare incomprensioni. Voto - 6️⃣

Gemelli: anche voi potete giocare ad armi pari in amore secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 24 settembre. Certo, questo cielo non è estremamente favorevole nei vostri confronti, ma se giocherete bene le vostre carte, qualche soddisfazione arriverà di certo, sia per chi è single che per chi è impegnato.

Ottimo il settore professionale grazie a un cielo davvero convincente. I buoni risultati non tarderanno ad arrivare, e presto potrete raccoglierne i frutti. Voto - 8️⃣

Cancro: settore professionale difficile da gestire con Marte e Mercurio negativi. Secondo l'oroscopo però, anche se la situazione è stressante, bisognerà saper mantenere il controllo, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Sfera sentimentale che invece vi regala ancora soddisfazioni, merito della Luna e di Venere in buon aspetto. Che siate single oppure no, con la giusta compagnia sarete dei veri teneroni. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali che in amore purtroppo non avranno molto da dire, considerata la posizione di Venere e della Luna, entrambi negativi. Il romanticismo che è in voi difficilmente emerge, forse avrete bisogno di sfogarvi, con il partner o con un amico, e trovare una soluzione ai vostri problemi. Per quanto riguarda il lavoro invece siete in piena ripresa, ma non per questo dovrete fasciarvi nuovamente la testa e commettere errori qua e là. Siate più responsabili questa volta. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà un bel Sole illuminare la vostra giornata.

In amore la vostra relazione di coppia procederà al meglio, e con Venere e la Luna in ottimo aspetto, non potrete che aspettarvi il meglio dalla vostra vita sentimentale, sia per chi è già impegnato che per chi no. Per quanto riguarda il lavoro non aspettatevi risultati da primo della classe, ma il vostro lo farete, e anche abbastanza bene, rispettando sempre scadenze e richieste dei vostri clienti. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo di venerdì 24 settembre convincente per quanto riguarda i sentimenti. Il vostro rapporto poggia su solide basi, dunque non avete nulla da temere. Se ci sono dei progetti in corso con il partner, portateli avanti serenamente. Se siete single l'idea di buttarvi in una nuova storia d'amore comincia a piacervi.

Per quanto riguarda il lavoro la vostra intraprendenza e impegno costante verranno presto premiati. Voto - 8️⃣

Scorpione: purtroppo così non ci siamo. Secondo l'oroscopo, con la Luna in opposizione, ciò che avrete costruito finora con il partner potrebbe crollare come un castello di carte, dunque difendete a tutti i costi ciò che di buono avete fatto, evitando discussioni e trovando sempre una soluzione ai vostri problemi. Per quanto riguarda i single, se volete davvero buttarvi in una storia d'amore, dovrete fare le cose con calma. In ambito lavorativo essere sempre corretti dagli altri non sarà una bella cosa, colpa anche di Giove quadrato. Impegnatevi di più. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo nel complesso valido per quanto riguarda i sentimenti.

Sarà una bella giornata per cominciare qualcosa insieme al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single il romanticismo che è in voi avrà modo di fiorire in modi diversi. Nel lavoro state andando davvero bene, ciò nonostante attenzione a eventuali imprevisti. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo di venerdì che vedrà la Luna in trigono dal segno del Toro. In amore la fortuna gira dalla vostra parte grazie anche a Venere. Il vostro rapporto procede al meglio, con tante cose da fare insieme che aumentano l'affiatamento. Se siete single riuscirete a trovare il vostro nirvana in questa giornata. Nel lavoro v'impegnate molto nei vostri progetti, e anche se i risultati non sono al pari dei migliori del settore, sentitevi comunque soddisfatti.

Voto - 8️⃣

Acquario: un cielo che continua a creare difficoltà dal punto di vista sentimentale, colpa di alcuni astri come Venere e la Luna che vi guardano male. State in guardia in amore, perché il vostro rapporto potrebbe non essere facile da gestire. Per quanto riguarda i single, potreste non sentirvi ancora pronti per un nuovo rapporto. Per quanto riguarda il lavoro per la prima volta potreste essere distratti dai vostri obiettivi. Siete alla ricerca di equilibrio, non solo nel lavoro, ma in ogni caso, dovrete darvi da fare per completare le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale più che discreta secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in sestile e Venere in trigono dal segno dello Scorpione.

Le cose tra voi e il partner vanno alla grande, ma anche per voi single. Infatti, vi riuscirà meglio parlare d'amore e risultare davvero intriganti agli occhi degli altri. Per quanto riguarda il lavoro la pazienza non vi manca, ma potrebbe servire qualcosa di più per mettere a segno più successi. Voto - 7️⃣