La prima giornata del weekend porta serenità ai nati sotto il segno del Toro, che hanno davanti a se un fine settimana di relax e serenità. La gelosia dell'Ariete potrebbe agitare i rapporti di coppia, mentre per il Cancro le stelle lasciano presagire l'arrivo di incontri interessanti. Soddisfazioni nel lavoro per la Bilancia. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di sabato 16 ottobre 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del 16 ottobre 2021

Ariete: potrebbe essere una giornata complicata per quanto riguarda l’amore.

La gelosia molesta del segno potrebbe compromettere i rapporti di coppia anche quelli che durano da tempo. Bene il lavoro.

Toro: questa giornata anticipa un weekend sereno e spensierato. Tornati a casa potrete lasciarvi alle spalle gli stress della sfera lavorativa e concentrarci sui vostri bisogni e su quelli del partner.

Gemelli: sono 24 ore faticose per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi. Meglio non abusare dei farmaci, ma cercare di recuperare concedendosi un po’ di relax.

Cancro: l’oroscopo del 16 ottobre lascia presagire una giornata vantaggiosa per il lavoro e gli affari. Con il calare della sera invece l’amore diventa protagonista e anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Leone: è un momento di grandi sogni e progetti per il segno, ma per realizzarne alcuni occorre disporre di una base economica. È un buon momento per quanto riguarda le questioni bancarie e finanziarie, ancora di più se avrete al vostro fianco qualcuno capace di consigliarvi e con la giusta esperienza.

Vergine: la settimana si conclude leggermente sottotono per il fisico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Meglio avviare un percorso depurativo e stare attenti a tavola. Bene l’amore. Fortuna negli affari.

Bilancia: è un momento di crescita e soddisfazioni. Chi vuole far carriera può proporsi per un nuovo incarico, presentare curriculum e fare concorsi. Amore passionale.

Scorpione: l’oroscopo del 16 ottobre lascia presagire un cielo caldo ed intrigante per il segno, passionale e romantico.

È un momento di recupero per i rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: la fine della settimana riporta la vostra attenzione sulla sfera domestica e la casa dove potrebbero esserci dei lavori o delle migliorie da effettuare. Serenità in amore e in famiglia.

Capricorno: queste sono 24 ore vantaggiose per gli affari e le compravendite. È il momento di investire e acquistare. L’amore vi coccola e vi fa sentire protetti. Bene il fisico.

Acquario: il consiglio dell’oroscopo per questa giornata è quello di fare attentamente i conti, considerando con attenzione ogni entrata e ogni uscita. Serenità in famiglia e con il partner.

Pesci: l’oroscopo del 16 ottobre consiglia al segno di crederci. È un momento di rivoluzione e cambiamento, ma tutto andrà per il meglio se avrete il coraggio di investire in voi stessi. L’amore vi infonde sicurezza .