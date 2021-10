Lunedì 4 ottobre troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Vergine, mentre il Sole, Mercurio e Marte risiederanno sui gradi della Bilancia. Giove e Saturno, invece, proseguiranno l'orbita in Acquario, così come Urano continuerà il moto in Toro. Plutone, infine, rimarrà stabile in Capricorno come Nettuno permarrà in Pesci e Venere resterà nel domicilio dello Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Pesci e Ariete.

Sul podio

1° posto Vergine: strateghi. La Luna trina ad Urano sommata al sestile Plutone-Venere stimolerà, con ogni probabilità, l'indole strategica di casa Vergine, inducendo i nativi a ponderare con estrema dedizione e lungimiranza le prossime mosse professionali.

2° posto Toro: focus pratico. Effemeridi eccellenti quelle che potrebbero riguardare le faccende pratiche legate al nido domestico per il primo segno di Terra, il quale si dedicherà al fai da te creando un oggetto d'arredamento che riceverà parecchi complimenti. Per i meno creativi del segno, invece, sarà facile che si viri per un acquisto online mirato.

3° posto Capricorno: amore top. L'atmosfera in coppia del segno Cardinale in questa giornata d'inizio autunno parrà riscaldarsi in men che non si dica, coi nativi che si ritroveranno a dare sfoggio delle proprie arti amatorie quasi senza accorgersene.

I mezzani

4° posto Leone: risultati. L'impegno profuso nella stagione estiva, malgrado le pesanti osticità planetarie, avrà buone chance di aver tracciato la rotta professionale dei felini, specialmente della prima e seconda decade, ed in questa giornata sarà facile che sopraggiunga al loro cospetto qualche gratificante risultato.

5° posto Acquario: aiuti. Il Grande Malefico in trigono al Luminare diurno nel loro Elemento potrebbe disseminare il cammino nativo di qualche piccola insidia nel corso di questa giornata d'ottobre, col segno Fisso che beneficerà fortunatamente di un inaspettato aiuto che gli toglierà le castagne dal fuoco.

6° posto Bilancia: revisioni finanziarie.

24 ore che risulteranno, c'è da scommetterci, particolarmente utili in casa Bilancia per revisionare il proprio bottino economico, così da eliminare spese voluttuarie e snellire le uscite finanziarie.

7° posto Sagittario: umore altalenante. Il tono umorale di casa Sagittario potrebbe risentire di qualche alto e basso nel corso della giornata, coi nativi che rimugineranno sulle scelte effettuate di recente sembrando meno sicuri dell'ultimo percorso intrapreso.

8° posto Scorpione: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante sarà presumibilmente ridotta al lumicino per i nati Scorpione nella giornata inaugurale della settimana, coi nativi che preferiranno di gran lunga osservare il comportamento altrui piuttosto che scucire una parola.

9° posto Cancro: tra l'incudine e il martello. Tempo di decisioni in casa Cancro durante questa giornata, col primo segno d'Acqua che potrebbe trovarsi ad operare una scelta complicata riguardante la sfera affettiva, la quale sarà l'assoluta protagonista dei loro pensieri.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: amore flop. In attesa che la Bianca Signora divenga favorevole, i nati Ariete dovranno probabilmente fare i conti con un lunedì tutt'altro che armonioso nel ménage amoroso, dove litigi e gelosie condiranno aspramente ogni dialogo.

11° posto Pesci: solitari. Trovandosi in un luogo inusuale, come una meta di un viaggio o un nuovo luogo professionale, il dodicesimo segno zodiacale avvertirà probabilmente la destabilizzante sensazione di non sentirsi a proprio agio e, di conseguenza, tenterà di starsene in disparte.

12° posto Gemelli: bizzosi. Sopportare le avversità planetarie del periodo, compreso questo lunedì, potrebbe essere un'ardua impresa per i nati Gemelli, col segno d'Aria che farà emergere il suo nervosismo pregresso anche con le persone alle quali vorrà più bene.