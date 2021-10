Per la settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede posizioni planetarie che coinvolgeranno prevalentemente la Luna, che porterà alcuni segni ad un cambio di rotta sia nella vita privata che nel lavoro, come il segno della Vergine e quello del Sagittario. Venere sarà nella costellazione dello Scorpione anche in questa settimana, mentre Marte sarà molto favorevole al segno della Bilancia.

Di seguito le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo della settimana: Vergine al primo posto

1° Vergine: dopo molto tempo, finalmente, avrete a vostra completa disposizione ottimismo, creatività e un pizzico di follia per realizzare qualche sogno nel cassetto e per dare l’avvio a qualche progetto che molti hanno sempre considerato ambizioso.

In ambito amoroso respirerete molto romanticismo nonostante ci siano ancora delle questioni irrisolte. Sicuramente queste non riusciranno a rovinare quei momenti che avete desiderato a lungo.

2° Bilancia: questa settimana si prospetta fra le migliori del mese intero. Secondo l’oroscopo vivrete un periodo di dialogo costruttivo con molte persone, potreste innamorarvi e avere novità sul lavoro irripetibili. Nelle relazioni amorose più datate vi sentirete pronti per passi avanti che probabilmente rinnoveranno anche la stabilità di coppia e il romanticismo, mentre con le amicizie vivrete attimi di puro divertimento.

3° Leone: potrete fare ciò che più desiderate grazie ai guadagni che in questo momento troveranno un incremento.

Avrete tante energie per portare avanti progetti, che siate in una squadra di lavoro oppure in solitaria, ma dovreste evitare che lo stress vi dia quella punta di nervosismo che vi ha tenuti sotto scacco per molto tempo a questa parte. In amore avrete una sintonia che però non sfocerà in passionalità.

4° Gemelli: la vostra gentilezza e la vostra disponibilità emergerà sia con gli affetti che con la vostra squadra di lavoro, soprattutto con quei colleghi che hanno maggiormente bisogno del vostro aiuto.

Anche in famiglia la collaborazione potrebbe essere di gran lunga migliore rispetto alle settimane precedenti. Probabilmente con l’incedere delle giornate potreste andare incontro a delle novità interessanti.

Pesci in rialzo

5° Toro: ci sarà aria di rinnovamenti e di cambiamenti positivi per il vostro segno. Partirete con il prendervi più cura di voi stessi, rendere la vostra autostima sempre più solida e dare un assetto più forte alla vostra vita privata.

Traghettare il lavoro verso acque più tranquille potrebbe darvi qualche momento in più da trascorrere con gli affetti, secondo l’oroscopo.

6° Pesci: avrete ancora qualche giornata per ricaricarvi, ma dopo la prima metà della settimana vi sentirete agili, scattanti e pronti per eseguire una mole di lavoro superiore alle vostre aspettative. La tranquillità in famiglia e nella vostra relazione di stampo amoroso saranno situazioni che vi permetteranno di agire bene sul lavoro e negli affari. L’oroscopo vi riserverà qualche novità interessante.

7° Capricorno: per voi lavorare da soli sarà molto più salutare e produttivo che farlo all’interno di una squadra, dove purtroppo potreste non trovare molto appoggio o comunque un clima che potrebbe fare al caso vostro e delle vostre idee.

In famiglia invece l’atmosfera potrebbe incontrare più facilmente la vostra inventiva ed essere molto più in sintonia con la vostra voglia di coinvolgere le persone attorno a voi.

8° Sagittario: avrete da rivedere qualche piccolo dettaglio nei vostri progetti, specialmente se avete a che fare con qualcosa che potrebbe costituire un guadagno significativo. In amore potreste avere degli alti e bassi, secondo l’oroscopo, però allo stesso tempo le amicizie saranno quelle che nelle serate sapranno rendervi più spensierati.

Ripartenza per Scorpione

9° Acquario: dovrete fare qualche piccolo sacrificio per poter raggiungere qualche traguardo su cui state lavorando da tanto tempo a questa parte. In amore la fiducia reciproca sarà sempre più solida e tenace, mentre in famiglia potreste avere qualche piccola discussione di poco conto.

Qualche malessere in alcune serate potrebbe costringervi al riposo e a pause prolungate.

10° Scorpione: se avete ricevuto una delusione amorosa, questa sarà una settimana di recupero e di ripartenza. Se invece state vivendo appieno la vostra relazione amorosa, ci sarà molta passionalità, soprattutto nel fine settimana, mentre la fortuna farà la sua parte nell’ambito professionale e burocratico. Secondo l’oroscopo un'amicizia sarà una vera e propria fonte di divertimento.

11° Cancro: darete il meglio di voi stessi sul lavoro, probabilmente grazie all’enorme concentrazione che state impiegando per i vostri affari. Finalmente avrete un ottimismo che non sarà ai massimi livelli, ma che vi darà la grinta necessaria per affrontare le giornate più pesanti dal punto di vista sia professionale che emotivo.

Secondo l’oroscopo potreste essere decisamente più volitivi nel fine settimana.

12° Ariete: molta della stanchezza e del nervosismo della settimana scorsa potrebbe avere delle ripercussioni sul lavoro della prima metà della settimana. Anche in famiglia potrebbero esserci dei contrasti. Nella seconda metà della settimana invece potreste avere un rialzo dell’umore e la possibilità di fare incontri molto significativi per la vostra vita privata, che sia sul piano dell’amicizia o dell’amore.