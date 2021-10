Per il mese di novembre 2021, l’Oroscopo dell’amore prevede vede i segni di terra come favoriti per quel che concerne il pianeta Venere, mentre quelli di aria potrebbero piazzarsi alle ultime posizioni. I segni di acqua (come lo Scorpione e i Pesci) avranno degli ottimi influssi soprattutto per ciò che concerne l’aspetto passionale.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni per il mese di novembre 2021.

L’oroscopo mensile: Capricorno in testa

1° Capricorno: il sestile di Venere crea le condizioni eccellenti per poter corteggiare, ma anche per innamorarvi di nuovo, soprattutto se recentemente avete avuto una delusione.

Secondo l’oroscopo questo mese infatti potrebbe essere portatore di piacevoli novità per i single, mentre per le coppie già datate ci sarà un cambio di rotta che incrementerà l’intesa, sia romantica che passionale.

2° Scorpione: noterete molta passionalità e romanticismo, entrambi di pari passo per il conseguimento di alcuni obiettivi di coppia che volete raggiungere già da tanto tempo a questa parte. Il dialogo favorirà anche l’aumento della fiducia e del legame di coppia, lasciando ogni divergenza alle spalle.

3° Vergine: finalmente Venere uscirà definitivamente dalla quadratura, arrivando ad essere nella costellazione del Capricorno. Sarà un momento ottimo per ridefinire il vostro rapporto di coppia, renderlo autentico e tralasciare le gelosie.

Nella seconda metà del mese si intensificherà il romanticismo, mentre la passionalità sarà dettata da questo Marte che alla fine del periodo di novembre vi darà sempre più soddisfazioni.

4° Gemelli: purtroppo questo Mercurio in opposizione vi renderà questo mese particolarmente difficile a livello comunicativo. Però se la vostra relazione ha maturato una prospettiva molto più romantica, allora ci sarà una serenità che prescinderà dall’aspetto passionale e dalla mancanza di interazione.

In poche parole, riuscirete ad intendervi con un solo sguardo o un solo gesto colmo di amore.

Ariete in ribasso

5° Pesci: non avrete a disposizione tanto romanticismo, secondo l’oroscopo. Anzi, spesso potreste anche apparire piuttosto freddi con il partner. Però a questi momenti si alterneranno alcuni di passione e di intesa molto forte con il partner.

Potreste anche avere delle bellissime novità che faranno bene sia a voi stessi che alla vostra relazione di tipo amoroso.

6° Cancro: anche se non avrete un mese fatto di amore, sicuramente l’affetto sarà un elemento preponderante nella vostra relazione di stampo amoroso. Vivrete una sintonia fatta di dialogo, di tenerezza e di comprensione, secondo l’oroscopo. Ciò significherà poggiare ulteriori basi nel vostro rapporto che probabilmente è venuta a mancare nel corso di alcune settimane precedenti.

7° Ariete: il transito di Venere nella costellazione del Capricorno sarà indice di una situazione che potrebbe prendere una piega per niente romantica, anzi. Se ci sono state vicissitudini che vi hanno allontanato dal partner, ci potrebbe essere una rottura che difficilmente potrebbe risolversi.

Marte non aiuterà con il dialogo, perché il nervosismo potrebbe portare a qualche parola di troppo davanti a cui dovrete prestare attenzione.

8° Toro: nonostante Venere sia presente nella costellazione del Capricorno, al momento non state pensando molto al romanticismo e a tutto ciò che gli gravita attorno. Questa situazione di stallo unita ad un influsso non proprio congeniale dell’opposizione di Marte potrebbe creare un clima di distacco molto forte. Anche il dialogo potrebbe risentirne.

Leone paziente

9° Leone: ciò che sarà richiesta nel corso di questo mese sarà tanta pazienza in amore e una cautela che se ben gestita potrebbe essere di aiuto di fronte ad un eventuale litigio insormontabile.

Venere vi darà sicuramente una mano per garantire la stabilità di coppia, ma Marte potrebbe essere di ostacolo a una serenità completa che non riguardi solamente la relazione amorosa in sé, ma anche quella in famiglia.

10° Sagittario: avrete davanti un lungo cammino di riappacificazioni e di consolidamento del legame di coppia, ma sarà appunto molto lento e pieno di ostacoli. Se recentemente avete avuto delle discussioni molto accese, questo periodo potrebbe essere l’occasione per ritrovare un certo equilibrio, anche se non sfocerà nel romanticismo.

11° Bilancia: purtroppo questo periodo secondo l’oroscopo potrebbe rappresentare una vera e propria sfida in amore, soprattutto a livello comunicativo.

Se Mercurio infatti uscirà da una posizione avversa solamente alla fine del mese, il pianeta Venere presenterà una quadratura che per il momento non si risolverà. Se non avete consolidato la vostra relazione ultimamente, probabilmente potrebbe verificarsi un allontanamento fra le due parti.

12° Acquario: potreste essere molto nervosi e in amore ciò potrebbe creare incomprensioni molto forti, spesso anche litigi. In questo periodo dovreste essere più propensi a rimanere soli con voi stessi per riflettere e capire cosa vorreste innanzitutto sotto il profilo personale, e successivamente le questioni di coppia.