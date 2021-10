L'Oroscopo di domenica 17 ottobre è pronto a rivelare come sarà la giornata iniziale della nuova settimana. In evidenza le previsioni astrali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Andiamo ad analizzare insieme la giornata e scopriamo cosa riserva l'Astrologia a ognuno dei simboli dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. La Luna in Pesci in "casa 12" favorirà le emozioni e la ricerca della sicurezza. In queste prossime ventiquattr'ore sarà del tutto normale sentirsi sensibili e istintivi, specialmente coloro che avessero alle spalle un periodo costellato di alti e bassi.

Qualcosa potrebbe andare storto per qualcuno, per altri forse potrebbe spuntare un ritardo, un imprevisto o una vecchia recriminazione, chi lo sa.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra questi a destare un certo interesse sarà il Sole, nel contesto in congiunzione a Marte in Bilancia in trigono a Giove. La Luna intanto resta ancora per un po' ferma nel campo dei Pesci, mentre il pianeta Venere si troverà sotto ottimo sestile sia da Saturno che da Mercurio. Ancora in Pesci noteremo la presenza di Nettuno, con Saturno e Giove sempre in Acquario e Plutone in Capricorno in quadratura al Sole.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 17 ottobre, segno per segno.

Previsioni zodiacali per la giornata del 17 ottobre, dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna in Pesci vi è amica, anche se una schiera di pianeti disarmonici la ostacolano, sottraendo energia a lei e un po’ di smalto a voi. In amore non siate precipitosi, la felicità richiede tempo, e anche impegno, da entrambe le parti.

Mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida in grado di reggere nuovi e ambiziosi progetti. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l’esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia. Nel lavoro non c’è niente di meglio che puntare sul presente. Il passato può farvi indulgere nella nostalgia e il futuro può mandarvi in confusione.

Per ottenere in fretta i risultati cui ambite, cercate di uscire dai confini del solito ambiente.

Toro - L’oroscopo del 17 ottobre al segno del Toro predice una mattinata senza infamia e senza lode: meglio sonnecchiare un po’ ed aspettare che la Luna, nel pomeriggio, tenga fede alle sue promesse. Sentimento e tenerezza si fanno strada ovunque: in famiglia, tra gli amici, con il vostro quattro zampe se c'è. Per i sentimenti, voglia di condivisione, peccato non poter contare sul buon accordo tra le persone che amate di più: partner e famiglia non fanno che beccarsi. Nel lavoro, Progetti professionali troppo ambiziosi, decisamente fuori portata rispetto al trend di questo momento. Tutto ciò che portate avanti ha bisogno di scambio con gli altri, altrimenti le idee stentano a fluire.

Gemelli - Se il buongiorno si vede dal mattino, vale la pena di fare uno sforzo sin dall’inizio, per accantonare i malumori e partire con il piede giusto. Serve una buona dose di ottimismo, così l’energia torna a un livello accettabile e l’umore si solleva. A livello amoroso, la Luna nel segno dei Pesci è un’alleata in fatto di intuizioni e sentimenti: vi insegna, segretamente, a frenare l’impulso per ottenere il meglio. C’è spazio per una maggiore apertura e disponibilità, in questo modo offrite ciò che siete veramente. Nel lavoro, giornata stonata, ma senza un motivo preciso. Servono pragmatismo ed efficienza, soprattutto mettete da parte le questioni di principio. Miglioramento dell’umore in serata, quando riacquistate verve.

Cancro - Focalizzate l’attenzione sui rapporti interpersonali, che sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Entrate in relazione con spontaneità. Nel tempo libero coltivate i vostri interessi culturali: lo studio mantiene giovane e agile la mente. In amore, coltivate pensieri positivi, regalatevi un breve viaggio, qualcosa che desiderate da tempo, apritevi all’esterno, divertitevi. Non rimanete in casa. Una piccolissima variazione dell’ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela. A livello lavorativo, non siete convinti di come stia evolvendo una situazione? Vivete di più alla giornata, spingerla dove desiderate potrebbe complicarvi la vita. La curiosità vi mette nei pasticci: se siete entrati da poco nel mondo del lavoro, a forza di esplorare potreste finire in un labirinto.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 17 ottobre, dal Leone allo Scorpione

Leone - Mettendo da parte l’orgoglio caratteristico del vostro segno, accoglierete i preziosi consigli di chi, in merito all’argomento, è più preparato. È tempo di agire: approfittate della domenica per immergervi nella natura, sperimentando un nuovo itinerario. In amore, splendida domenica in cui il buonumore sembra farla da padrone, sebbene con dei lunatici come voi non si può mai sapere come andrà a finire. Luna e Nettuno vi regalano intuizioni geniali, alle quali però dovrete saper dare il giusto peso. Nel lavoro, la tentazione di mollare tutto sarà fortissima, ma il senso del dovere vi aiuterà a salvare il salvabile.

Ritagliatevi un po’ di spazio per i vostri hobby e interessi, avete bisogno di distrarvi e rilassarvi.

Vergine - Domenica tutta Viaggi, magari con qualche complicazione, ma tendenzialmente piacevole. Lontano o vicino, l’importante è cambiare ambiente. Armonia ed equilibrio interiore renderanno piacevoli gli incontri e le occasioni di contatto. A livello sentimentale, risposte a dubbi esistenziali e magiche premonizioni vi arrivano di notte attraverso i sogni, di giorno come sensazioni: impossibile sbagliarsi! Golosi di emozioni ma anche di buoni piatti, compensando una situazione affettiva non proprio esaltante. Nel lavoro, in crescita i buoni propositi, ma questa domenica rischia di crescere anche il disordine.

Se non mettete le cose a posto potreste non raccapezzarvi più. Date scacco alla pigrizia e approfittate di questa domenica autunnale per fare movimento all’aria aperta.

Bilancia - La domenica vi vede più concentrati sul piano pratico che sulla sfera affettiva o interiore ma anche la concreta realtà ha il suo fascino. Buone notizie sul fronte economico: guadagni extra vi consentono di soddisfare qualche capriccio. In ambito affettivo, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la domenica ha un andamento più vivace. Occhi e orecchie ben aperti: qualunque input vi giunga dagli altri, può avere un valore istruttivo. Nelle attività lavorative il vostro buonumore in questo periodo è contagioso.

Una piacevole ventata di serenità sta per arrivare nel vostro ambito operativo insieme ad una perfetta sintonia con colleghi e superiori.

Scorpione - Domenica favolosa e con la Luna in coppia con Nettuno e in buona armonia con Giove e Plutone. Spese pazze: finalmente Mercurio in seconda Casa vi porta i soldi portandovi via una piccola fetta del vostro budget. In amore, soliti battibecchi di coppia, sospetti e gelosie da non tenere più nemmeno in conto: sono le paranoie del partner, che si sfogano con questo tipo di teatro, salvo poi recuperarvi facendo micio micio, con tante scuse e una tenerezza disarmante. Nel lavoro, incontrare facce nuove, vedere un’altra parte di mondo che entrerà a far parte del vostro immaginario e dei ricordi più toccanti: con queste premesse, sia che siate già in partenza o che stiate preparando il viaggio, avrete la giornata piena di informazioni, guide, scambi di opinioni.

Astrologia di domenica 17 ottobre, dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Questa domenica è la replica della giornata precedente, con la Luna ancora al vostro fianco. Brillanti e ottimisti, affrontate con un sorriso anche le questioni più spinose. Tempo permettendo, organizzate una gita al mare o un picnic all’aria aperta. Sarà un vero successo. Per i sentimenti, al momento che molte cose bollono in pentola, approfittate del silenzio astrale e di questo giorno di festa per riflettere e per ricaricarvi. Grazie a nuovi incontri, eccellenti promesse per chi ha il cuore libero. Turbolenze nel ménage di coppia saranno solo un mesto ricordo. A livello lavorativo, canalizzate la vostra energia verso un unico obiettivo e procedete con calma: eviterete dispersioni e potrete focalizzare meglio gli ostacoli.

Non mettete troppa carne al fuoco, se non volete trovarvi poi in affanno nel gestire le incombenze.

Capricorno - Questa domenica non promette meraviglie, ma vi assicura che se affronterete con buona volontà un problema che vi sta a cuore, troverete la soluzione. Decisioni importanti, progetti innovativi e iniziative coraggiose hanno il beneplacito delle stelle. A livello amoroso, lasciate da parte le battaglie quotidiane con il partner e ritrovate lo spazio per rigenerarvi, magari immersi nella natura. Se vi guarderete attorno, avrete belle sorprese. Per i single possibili novità, per le coppie che hanno deciso di fare un viaggio la scelta si rivelerà indovinata. Nel lavoro, forse non tutto fila liscio, specialmente nelle normali attività, ma animati da una bella grinta, quali che siano le vostre aspettative, non rimarrete delusi.

Riflessioni, emozioni, aspirazioni: un bel bandolo! Vivete nel presente: non scappate e ne verrete a capo.

Acquario - La Luna in congiunzione a Nettuno è punzecchiata a più riprese da Giove e Urano. Il risultato sarà una domenica vissuta in perenne apprensione e inquietudine. Non cercate di compensare l’ansia con montagne di gelato o con acquisti superflui: datevi una regolata. In ambito affettivo, non sarà facile trovare con la vostra metà un terreno d’intesa. Addirittura impossibile armonizzare pareri contrastanti. Consumate i pasti in un’atmosfera distesa, per non mettere a rischio il vostro benessere psicofisico. Nel lavoro, potreste far riserva di ironia, energia e faccia tosta per affrontare questa domenica nel migliore dei modi. Una chiacchierata con un collega nel momento di pausa o in mensa potrebbero alleggerire la pesantezza della giornata.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 17 ottobre sottolinea il fatto che molti del segno, mattone dopo mattone, stanno costruendo una grande impalcatura, una struttura sempre più solida in grado di reggere nuovi e ambiziosi progetti. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l’esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia. In amore, un pizzico di senso dell’umorismo vi consentirà di uscire da una situazione complicata. In questo giorno, meglio non prendere le cose troppo sul serio. Nel lavoro, domenica da archiviare. Scaricate le tensioni occupandovi di questioni che rimandate da un po’, come riordinare o fare pulizia sulla vostra postazione. Liberate scaffali, cassetti e armadi da attrezzi o oggetti che non utilizzate: un gesto simbolico per lavorare meglio.