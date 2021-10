L'oroscopo della settimana che va dal 18 al 24 ottobre vedrà buone notizie all'orizzonte per i nativi Scorpione, più ottimisti nonostante questo cielo un po’ grigio, mentre Toro sarà più coraggioso e convinto delle proprie emozioni. Settimana complicata per i Gemelli, in risalita soltanto nel weekend, quando la Luna sarà attiva, mentre Leone sarà alla ricerca di risultati migliori al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 18 al 24 ottobre.

Previsioni oroscopo dal 18 al 24 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: arriva una settimana davvero eccezionale per voi nativi del segno.

Questo cielo sarà ottimo, in particolare la Luna sarà in buon aspetto per buona parte del periodo. In amore il weekend sarà molto interessante per provare a entrare in armonia con la persona che vi piace, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro rimane una situazione pressoché altalenante, dunque meglio non prendersi troppi rischi per il momento, non con Mercurio lì in opposizione. Voto - 8️⃣

Toro: coraggiosi e audaci secondo l'oroscopo della prossima settimana grazie in particolare a una luminosa Luna nel segno tra giovedì e venerdì. In amore il vostro modo di essere determinati farà piacere alla vostra anima gemella, e l'intesa tra di voi non potrà che giovare. Se siete single non si escludono incontri fortunati per voi.

Dal punto di vista professionale siete in attesa di un cielo migliore, ma nulla vi vieta di provare a pianificare il vostro futuro, per poi metterlo in pratica. Voto - 7️⃣

Gemelli: un'altra settimana complicata purtroppo per voi nativi del segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Venere sarà ancora opposta per un po’, e l'unico astro a darvi una mano sarà la Luna nel segno durante il weekend.

Sarà importante in quel momento provare a riconciliarvi con il partner. Se siete single potrebbe esserci qualcosa da rivedere nel vostro modo di corteggiare. Settore professionale che per fortuna continua a darvi soddisfazioni, e vi aiuta a distrarvi dai problemi della vita quotidiana. Voto - 6️⃣

Cancro: un oroscopo che forse potrebbe iniziare sottotono per colpa della Luna in quadratura, ciò nonostante la situazione migliorerà presto, dunque se ci sarà qualche piccolo malinteso, non fatene una tragedia.

Se siete single dovrete essere più ragionevoli, ma soprattutto saper accettare delle sconfitte quando necessario. In ambito lavorativo le vostre attività al momento hanno un impatto forte nella vostra vita quotidiana, e proprio per questo fate attenzione a gestire la pressione. Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale che va avanti nonostante tutto. Secondo l'oroscopo però, potreste essere alla ricerca di risultati migliori, il che sarà un bene, tuttavia, attenzione a non essere troppo ambiziosi. Ricordatevi che più in alto si vola, più rumore si fa quando si cade. Sfera sentimentale che invece continua a essere esaltata da Venere in ottimo aspetto, sia per chi è single, che per chi è innamorato.

Attenzione solamente tra giovedì e venerdì, quando l'astro argenteo tenderà a andarvi contro. Voto - 7️⃣

Vergine: l'unico raggio di sole che arriverà nel corso di questa settimana, sarà la Luna in trigono dal segno amico del Toro tra giovedì e venerdì. Non recupererete intesa di coppia, ma sarà possibile provare a cercare il dialogo. Se siete single dovrete essere più comprensivi e meno impulsivi con chi avete davanti, specialmente se si tratta della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro non sarà una settimana fondamentale per il vostro percorso professionale, ma almeno quello che vi verrà proposto di fare lo farete bene. Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo della prossima settimana che partirà a rilento dal punto di vista sentimentale a causa della Luna opposta.

Nulla di grave se saprete gestire la situazione. Il vostro rapporto è forte, ciò nonostante attenti a non fare passi falsi. Il weekend si prospetta scoppiettante per quanto riguarda i sentimenti, sia per chi è impegnato, che per chi è single. Settore professionale che rimane stabile, ottimale, merito di un forte Giove in trigono, accompagnato da Marte e Mercurio nel segno. Voto - 8️⃣

Scorpione: buone notizie in arrivo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questo cielo sta per cambiare, soprattutto dal punto di vista professionale. Non è il momento di fare salti di gioia, perché la vostra carriera professionale andrà decisamente meglio, ma sarà il momento di pianificare il vostro futuro e iniziare a agire, per vedere un domani i risultati.

Sfera sentimentale un po’ altalenante a causa della Luna opposta tra giovedì e venerdì, ma se sapete quello che state facendo, allora non avrete nulla temere, single oppure no. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottimo cielo nel corso della prossima settimana secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale ci penserà Venere a portare armonia e stabilità nella vostra vita di coppia. Unico problema sarà la Luna che nel durante il weekend può darvi fastidio, dunque guardatevi le spalle. Se siete single l'amore può nascere all'improvviso, proprio per questo, quando arriverà, non fate prendere dal panico. Nel lavoro questo cielo offrirà tanto sostegno per portare avanti i vostri progetti, soprattutto per i nati nella terza decade.

Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo settimanale che potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in quadratura. Potrebbe essere un periodo pesante con il partner, ciò nonostante sarete in grado di riprendervi presto. Da giovedì infatti, le cose andranno meglio, anche per voi single in cerca di audaci conquiste. Situazione stagnante per quanto riguarda il lavoro. Avrete bisogno di qualche idea in più se volete scalare la montagna del successo. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale ottima durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo vi darete da fare grazie a un cielo così stellato, anche perché siete vicini alla realizzazione dei vostri obiettivi. Dal punto di vista sentimentale fascino e romanticismo sono due cose diverse tra loro, e se sarete in grado di coglierne la differenza, allora dalla vostra relazione di coppia potreste ottenere tanto.

Se siete single riuscirete a dare una bella impressione di voi. Voto - 8️⃣

Pesci: le vostre attività sentimentali ultimamente sono scarse e poco soddisfacenti, complice questo cielo contrario. Non ci saranno grandi novità al momento, ciò nonostante potreste provare a sfruttare le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in buona posizione. Insomma, dovrete stringere i denti ancora per un po’. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete in grado di portare avanti i vostri progetti, superando ogni imprevisto dinanzi a voi. Voto - 6️⃣