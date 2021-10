Secondo l'oroscopo del giorno 21 ottobre, i nati sotto il segno del Leone verranno ricompensati sul lavoro. I Vergine stanno vivendo alti e bassi, mentre i Bilancia avranno delle sorprese.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: alti e bassi in amore. Un giorno vi sentite in paradiso e l'altro all'inferno. Questo è dovuto essenzialmente al fatto che non siete pienamente sereni e tranquilli in questo periodo.

11° Pesci: l'Oroscopo del 21 ottobre 2021 esorta i nati sotto questo segno ad essere più risoluti sul lavoro. Anche se dovessero venirsi a creare delle situazioni sgradevoli, cercate di fare il possibile per recuperare e non demordete.

10° Ariete: la Luna è leggermente avversa in questi giorni, pertanto, cercate di mantenere la calma. Dal punto di vista professionale, invece, sta per cominciare un periodo fervido di cambiamenti.

9° Sagittario: giornata piuttosto impegnativa sul lavoro. Dal punto di vista delle faccende di cuore, invece, vi sentite abbastanza tranquilli e rilassati, non è escluso che possiate trovare un nuovo amore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: le stelle vi esortano a darvi da fare sul fronte professionale. Cercate di essere più attivi e propositivi in modo da crearvi delle opportunità per emergere.

7° Scorpione: in campo professionale dovete mettervi in gioco un po' di più.

Cercate di andare oltre i vostri limiti per scoprire fino a dove potete arrivare. In amore è importante essere sinceri, sia con voi stessi sia con gli altri.

6° Capricorno: l'oroscopo del 21 ottobre vi invita ad essere intraprendenti sul lavoro. Se state pensando di cambiare in modo radicale la vostra vita, aspettate un attimo.

Cercate di non essere troppo frettolosi.

5° Toro: buon momento per quanto riguarda le coppie stabili. In questo periodo potrete arrivare a compiere anche qualche passo importante. Sono in vista delle grandi novità, non lasciatevi scappare queste occasioni.

Oroscopo 21 ottobre segni fortunati

4° in classifica Acquario: in amore siete molto propositivi.

Dopo aver passato qualche giorno un po' burrascoso, adesso potrete finalmente ritrovare l'equilibrio e la stabilità. Non sono esclusi cambiamenti radicali, come un trasferimento o un matrimonio.

3° Cancro: l'oroscopo del 21 ottobre esorta i nati sotto questo segno a non essere troppo puntigliosi. Questo è un momento molto positivo per voi, pertanto, cercate di non far sì che si rovini per questioni futili.

2° Bilancia: buon momento per il lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, presto potreste ricevere delle belle sorprese. In ambito sentimentale, invece, nuovo amore in vista.

1° Leone: le stelle denotano una giornata all'insegna dell'amore e dell'armonia. Sia i rapporti sentimentali sia quelli amichevoli potranno vivere un momento di slancio. Sul lavoro sarete premiati per il vostro impegno.