Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute del giorno lasciano presagire una giornata di malumori e malinconia per il Cancro. Al contrario la Vergine continua a beneficiare degli influssi del Plenilunio, che la rendono energica e vivace. Il duro impegno del Sagittario viene ricompensato in ambito lavorativo. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 21 ottobre 2021 per tutti i segni.

Previsioni astrologiche del 21 ottobre 2021

Ariete: sono 24 ore positive per quanto riguarda la sfera economica. È il momento ideale per portare avanti un affare, richiedere un finanziamento o concludere una compravendita di tipo immobiliare.

Toro: è una giornata faticosa per l’amore e i rapporti interpersonali. La vostra testardaggine potrebbe essere la causa di animati conflitti.

Gemelli: nonostante il cielo sia positivo per la sfera lavorativa e pratica, per quanto riguarda l’ambito finanziario occorre muoversi con cautela ed effettuare un attento bilancio.

Cancro: l’oroscopo del 21 ottobre lascia presagire una giornata sottotono per l’umore. Potreste sentirvi privi di energie e malinconici, attenzione a non sfogare il vostro malumore sugli altri.

Leone: questa giornata potrebbe essere risolutiva per il segno. Tutti i nodi potrebbero venire al pettine, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale, è il momento del verdetto.

Vergine: gli influssi della Luna Nuova ci riempiono di energia e vi spingono a superare i vostri confini e limiti. È il momento ideale per tentare la fortuna, candidarsi per una posizione lavorativa o richiedere una protezione.

Bilancia: gli astri lasciano presagire una giornata interessante per il segno. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante, da cogliere al volo.

Scorpione: l’oroscopo del 21 ottobre lascia presagire una giornata faticosa per quanto riguarda i rapporti con gli ex. Un ex socio o partner potrebbe tornare ad avanzare vecchie pretese.

Sagittario: il cielo lascia presagire una giornata di risposte per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Il vostro impegno non passerà inosservato e verrà ricompensato.

Anche gli studenti e i giovani alla ricerca di un impiego potrebbero ottenere qualcosa in più.

Capricorno: il plenilunio mette tutto in movimento. È un momento ricco di novità e cambiamento, ideale per cimentarsi con nuove sfide e provare nuove terre. Amore sereno e passionale.

Acquario: un cielo sereno e ricco di opportunità protegge il segno. È il momento di credere in voi e nelle vostre abilità. Recupero per il fisico.

Pesci: l’oroscopo de 21 ottobre lascia prevedere l’arrivo di novità interessanti nel lavoro, qualcuno potrebbe ricevere una promozione o dover firmare un accordo importante. Amore passionale, anche gli incontri sono favoriti.