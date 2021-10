Le previsioni dell'oroscopo del 22 ottobre preannunciano una giornata molto positiva per Acquario e Scorpione. I nati sotto il segno della Vergine devono essere pazienti, mentre i Toro più spigliati.

Di seguito approfondiamo la classifica giornaliera con tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 22 ottobre, gli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: siate pazienti e tempi migliori arriveranno. Se siete un po' nervosi e agitati cercate di fare qualcosa che sia in grado di rilassare la vostra mente e il vostro corpo.

11° Bilancia: qualche tensione sul lavoro potrebbe rendere più cupo il vostro umore.

Ad ogni modo, cercate di essere tranquilli. L'unico modo per uscire indenni dalla bufera è fermarsi e trovare un posto sicuro per ripararsi.

10° Ariete: non è un momento molto positivo per quanto riguarda le finanze. Cercate di non fare scelte affrettate e non perdete la pazienza. Dal punto di vista sentimentale potreste trovarvi a dover prendere una decisione molto difficile.

9° Pesci: questo è un periodo pieno di novità, tuttavia, dovrete essere abbastanza pronti e intraprendenti. Non lasciatevi sfuggire le occasioni che si presenteranno specie in ambito professionale. In amore c'è un po' di tensione.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: di solito amate andare controcorrente ed essere anticonvenzionali.

Non siete amanti della banalità e le persone che vi circondano lo sanno perfettamente. Sul lavoro sarete propositivi.

7° Toro: l'Oroscopo del 22 ottobre annuncia una giornata all'insegna delle nuove conoscenze. In queste ore siete piuttosto intraprendenti e spigliati, pertanto, non sarà difficile fare incontri interessanti.

Sul lavoro non dovete perdere la calma.

6° Gemelli: grandi cambiamenti in vista, tuttavia, dovrete essere voi a volerlo. Se state pensando di apportare qualche modifica alla vostra quotidianità questo è il momento più adatto.

5° Cancro: la Luna nel segno vi porterà un po' di buon umore. I nati sotto questo segno dovranno prepararsi ad affrontare delle emozioni forti e intense.

In amore non fermatevi alle apparenze.

Oroscopo, i segni fortunati

4° in classifica Leone: le stelle sono positive, pertanto, approfittate di questo momento per fare qualcosa per voi. Per una volta, smettete di pensare agli altri e concentratevi solamente sui vostri desideri.

3° Capricorno: l'oroscopo del 22 ottobre annuncia una giornata molto positiva sul lavoro. In questi giorni potreste arrivare anche a chiudere un accordo molto importante. Occhi ben aperti.

2° Scorpione: siete ottimisti e propositivi e questo vi sarà di grande aiuto sul lavoro. Poco alla volta state mettendo a posto tutte le questioni in sospeso, continuate così.

1° Acquario: ottimo momento per quanto riguarda la vita di coppia. In questo periodo potrete recuperare un rapporto in sospeso. Sul lavoro, invece, osate un po' di più, adesso potete.