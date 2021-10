Per la giornata di domani, venerdì 22 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede un leggero ribasso del segno del Leone, mentre il segno dei Gemelli rimarrà stabile alla prima posizione. L’Acquario ritornerà in cima alle prime posizioni come il Toro, complice una grande serenità e una spiccata fiducia nelle amicizie. Gli affari saranno appannaggio dei nati sotto il segno della Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di venerdì.

L’oroscopo di domani: Acquario passionale

1° Gemelli: ancora in testa alla classifica dell’oroscopo, per voi non ci saranno rivali in questa giornata, soprattutto all’interno della cerchia dei colleghi.

La partecipazione fra di voi sarà quella che vi renderà gli affari più semplici e remunerativi.

2° Acquario: finalmente la passionalità finirà per far parte di questa giornata e probabilmente di alcune successive. Potreste trovare molta sintonia all’interno del contesto sia lavorativo che all’interno della famiglia, secondo l’oroscopo.

3° Bilancia: la grinta di queste giornate vi darà una grande fiducia sia in voi stessi che dei colleghi. Ora come ora le vicissitudini negative saranno accantonate in virtù di una collaborazione vincente, molto proficua dal punto di vista economico e per niente stressante.

4° Toro: le amicizie saranno quelle che in questo momento vi aiuteranno moltissimo sia sul profilo pratico che in quello dell’umore.

Potrete finalmente progettare qualcosa di nuovo che vi faccia sentire più realizzati che mai, secondo l’oroscopo.

Capricorno in ribasso

5° Capricorno: dovrete fare i conti con un umore che purtroppo non vi permetterà di instaurare nuove amicizie o di intraprendere un nuovo progetto lavorativo esattamente come lo desiderate. Potrebbero esserci delle divergenze di intenti in famiglia.

6° Leone: scendere di qualche posizione potrebbe essere indice di un contrattempo o di stanchezza che vi darà qualche piccolo pensiero in più. Avrete però una stabilità in amore e negli affetti in generale che vi permetterà di rimanere sereni e tranquilli in tal senso.

7° Vergine: la necessità di cambiare aria in questo momento si farà sentire più forte che mai, però dovrete ancora sbrigare delle faccende che richiedono da voi la massima concentrazione e l’assoluta calma.

Ci sarà qualche piccola novità in serata.

8° Scorpione: dovrete fare attenzione alla noia, perché potrebbe essere portatrice di spiacevoli conseguenze per il vostro fisico e per la vostra mente. Una bella avventura con il partner sarà proprio quello che farà al caso vostro.

Pesci in miglioramento

9° Pesci: finalmente il vostro umore potrebbe arrivare ad avere qualche compromesso con gli impegni e la stanchezza. Rendere qualche piccola occasione un successo sarà ciò che farete nel pomeriggio oppure nel corso della serata, secondo l’oroscopo.

10° Ariete: per il momento ci saranno delle scaramucce in famiglia che potrebbero essere deleterie per quei rapporti che non si sono costruiti a dovere. La calma sarà un presupposto necessario per affrontare al meglio alcuni diverbi fra colleghi.

11° Sagittario: purtroppo ci saranno molte decisioni da prendere sia in merito al lavoro che alle faccende di stampo familiare, mentre dovrete accorpare alcune responsabilità che probabilmente potrebbero prendervi più energie del solito.

12° Cancro: per il momento il vostro umore sta attraversando un periodo veramente difficile, e a prescindere dalla vostra vita privata potreste arrivare ad un litigio o comunque ad una discussione importante che purtroppo avrà dei risvolti non esattamente inaspettati.