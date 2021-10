Per sabato 23 e di domenica 24 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede un weekend che sovvertirà le sorti dei segni di acqua, facendoli “scivolare” alle ultime posizioni. In rialzo invece saranno i segni di fuoco, fra cui il Sagittario e l’Ariete dopo una settimana abbastanza turbolenta.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del fine settimana.

L’oroscopo del fine settimana: Capricorno al ‘top’

1° Capricorno: trascorrere in solitaria questo fine settimana potrebbe essere inaspettatamente piacevole e stimolante per la vostra creatività.

Prendervi una pausa dal lavoro al momento opportuno potrebbe aprirvi molte strade dal punto di vista sentimentale.

2° Toro: con il partner vivrete momenti indimenticabili ed estremamente tranquilli, a fronte di una settimana alquanto complessa e altalenante. Avrete un nuovo ottimismo da condividere con chi vi sta attorno e vi sentirete anche preparati per una nuova avventura.

3° Gemelli: la settimana si concluderà in bellezza grazie ai guadagni che potrebbero fare la differenza, anche in vista di qualche spesa necessaria che nella giornata di domenica potrebbe presentarsi. Il tempo libero si rivelerà essere una grande fonte di riflessione.

4° Bilancia: questo weekend secondo l’oroscopo sarà costellato di tante bellissime sorprese che probabilmente faranno felici non soltanto voi, ma anche la vostra cerchia delle amicizie e la famiglia.

Potreste avere un sabato sera all’insegna del romanticismo con il partner.

Leone ambizioso

5° Leone: avrete in mano le redini di un progetto decisamente ambizioso che probabilmente potrebbe cambiare in meglio le sorti della vostra carriera. La fortuna finalmente sarà dalla vostra parte per tutto il periodo del fine settimana, nonostante qualche piccolo ostacolo da evitare ad ogni costo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° Ariete: alcune decisioni prese ultimamente, soprattutto sul lavoro e sul piano degli affari, potrebbero avere dei risultati abbastanza soddisfacenti senza l’ausilio di qualcuno che potrebbe intralciarvi, invece di stimolare il vostro operato, anche dal punto di vista produttivo.

7° Sagittario: l’aiuto di altre persone potrebbe essere valido se vi sentite abbastanza oppressi dalle responsabilità che in questi giorni stanno facendo capolino nella vostra vita sempre più frequentemente.

Concedetevi del tempo serale per dedicarvi ai passatempi e al riposo.

8° Acquario: purtroppo il ribasso del fine settimana potrebbe darvi qualche senso di insoddisfazione, ma nel complesso avrete molto di cui essere fieri grazie all’andamento della vostra settimana, soprattutto se si guarda al piano lavorativo. Secondo l’oroscopo ci sarà qualche piccolo attrito con gli affetti.

Segni di acqua in basso

9° Vergine: sul piano familiare potreste non sentirvi al massimo delle energie, soprattutto se dovrete avere a che fare con qualche diverbio con persone vicine dal punto di vista parentale. Probabilmente vi sentirete anche di malumore a causa dei sentimenti, secondo l’oroscopo.

10° Scorpione: darvi da fare potrebbe essere fonte di stress e di irritazione, mentre con gli affetti potreste vivere qualche attimo negativo.

Avvertire qualche malessere sarà normale, perché non ci sarà nulla di così grave come potreste pensare in un primo momento.

11° Pesci: dei risultati sul lavoro saranno decisamente controproducenti per la vostra carriera e per i vostri guadagni. La comprensione sul piano affettivo potrebbe avere delle lacune che dovreste risolvere per il quieto vivere.

12° Cancro: avrete molte difficoltà che purtroppo potreste non riuscire a gestire, finendo con il procrastinare qualche impegno alla settimana prossima. Con gli affetti potreste vivere dei momenti di profonda incomprensione, forse dovuti a una decisione presa in passato.