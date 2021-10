Il mese di ottobre sta per giungere al termine. L'Oroscopo di questa ultima settimana, compresa fra lunedì 25 e domenica 31 ottobre, preannuncia giornate ottimali e fortunate per molti segni zodiacali, tra cui quello della Bilancia, pronto ad accogliere l'arrivo di giornate quasi indimenticabili. I nativi dell'Ariete potranno prepararsi psicologicamente e fisicamente alle varie notizie che sopraggiungeranno nel corso della nuova settimana ottobrina, considerate ottime sotto molti punti di vista. I nati sotto al segno del Toro e a quello dei Pesci, invece, non avranno modo di godersi appieno il periodo in avvicinamento poiché qualche ombra riuscirà a rendere cupe le varie giornate: la soluzione, in casi come questi, è quella di stringere i denti ed attendere l'arrivo di momenti migliori senza vergognarsi di accettare l'aiuto che amici e familiari decideranno di offrire.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto al segno dell'Ariete avranno la possibilità di imbattersi in svariate notizie che sopraggiungeranno. Saranno quasi tutte notizie importanti e positive che riusciranno a portare il sorriso sulle labbra di chiunque, facendo aprire non poche opportunità per quanto riguarda il futuro. Sia in amore che in ambito lavorativo, quindi, non si potrà fare altro che attendere e gioire.

Toro - l'oroscopo di questa nuova settimana di ottobre, sfortunatamente per il segno del Toro, non sembra preannunciare momenti di tranquillità, specialmente se si considerano le varie discussioni che potrebbero nascere all'interno del posto di lavoro.

Un innalzamento repentino dei livelli di stress potrebbe rendere ingestibili determinate situazioni, al punto da trasportare il nervosismo anche all'interno della vita di coppia. Fortunatamente, però, la famiglia e il partner saranno sempre pronti a porgere una mano d'aiuto.

Gemelli - anche il segno dei Gemelli non sembra essere tra i più fortunati del momento.

La settimana in questione potrebbe portare con sé qualche piccolo problemino nella vita di coppia, ledendo l'integrità della stessa e mettendo a repentaglio l'equilibrio che con tanta fatica è stato creato. Le uniche cose che non verranno messe troppo in discussione saranno la fedeltà ed i sentimenti del partner. In ambito lavorativo non ci saranno troppe problematiche da dovere affrontare.

Cancro - secondo le anticipazioni dell'oroscopo, la settimana in questione verrà avvolta dal manto della fortuna grazie ad una posizione astrale favorevole. La Luna sarà in perfetta congiunzione con questo segno zodiacale e permetterà ai suoi nativi di godere appieno dei vari momenti che nasceranno nel corso delle prossime giornate. Alle volte riuscire a districarsi tra tutti gli impegni, lavorativi e non, non sarà così semplice.

Leone - nel corso della prossima settimana, il segno del Leone si troverà di fronte a situazioni particolari che non dovranno in alcun modo esser prese sottopiede. Numerose occasioni si presenteranno lungo il cammino e starà al segno zodiacale in questione riuscire ad afferrare la migliore.

L'oroscopo delle prossime giornate, infatti, consiglia di tenere alta la guardia ed aguzzare vista ed udito.

Vergine - la Vergine ha appena recuperato parte delle proprie energie, grazie alle quali si riuscirà ad affrontare a pieno ritmo i gironi che stanno per sopraggiungere. La vicinanza del partner non mancherà di certo e grazie alle persone fidate che accompagneranno la Vergine lungo il cammino si potranno superare senza troppe difficoltà le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino.

Oroscopo della settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - il segno della Bilancia, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, può prepararsi per affrontare a testa alta e con il sorriso sulle labbra la settimana che sta per sopraggiungere.

La fortuna abbraccerà le prossime giornate senza troppi giri di parole e renderà possibile realizzare quasi qualunque cosa. È quindi consigliabile armarsi di buona pazienza e scegliere il sogno che si vuole vedere realizzato entro la fine di questo 2021.

Scorpione - Marte permetterà allo Scorpione di godere della positività della nuova carica energetica che permetterà di affrontare in maniera ottimale le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino. Nonostante le buone notizie che si riceveranno già dall'inizio settimana, i nativi di questo segno zodiacale faranno meglio a prepararsi ad affrontare i picchi di nervosismo che si nascondono dietro le giornate di giovedì e venerdì. Attenzione a non tirare troppo la corda, specialmente con il proprio datore di lavoro.

Sagittario - stando alle anticipazioni dell'oroscopo, anche coloro nati sotto al segno del Sagittario avranno modo di accogliere a braccia aperte le varie notizie che sopraggiungeranno nel corso della prossima settimana. La vicinanza del partner e della famiglia donerà la forza necessaria per affrontare le eventuali avversità che, nonostante siano molto rare in questo periodo, potrebbero apparire senza alcun preavviso.

Capricorno - lo stress ed il nervosismo sembra aver accompagnato questo segno zodiacale fino a questo momento, rendendo pesanti le varie giornate. La nuova settimana di ottobre servirà al Capricorno per staccare la spina e godersi qualche attimo di tregua, potendo così concedersi momenti di isolata serenità.

Nonostante questa necessità di isolarsi per qualche istante, il rapporto con il partner e le persone amate non subirà alcuna conseguenza.

Acquario - una Luna in opposizione non può che farsi portatrice di notizie poco gradite, specialmente per quanto riguarda l'ambiente lavorativo. La stanchezza, sia fisica che mentale, sopraggiungerà senza preavviso alcuno nel corso delle prossime giornate, spingendo l'Acquario ad abbandonare alcuni dei progetti iniziati. L'oroscopo non può consigliare altro se non il concedersi qualche attimo di meritato riposo.

Pesci - come già anticipato, l'oroscopo della nuova ed ultima settimana di ottobre non sembra preannunciare nulla di positivo, ma neanche di negativamente eclatante.

Le energie potrebbero venir meno da un momento all'altro e la nascita di situazioni particolari all'interno dell'ambito lavorativo potrebbe far innalzare i livelli di stress e diminuire la voglia di proseguire lungo la strada intrapresa. Se si ha la certezza di trovarsi sulla strada giusta, non resterà che stringere i denti e affrontare di petto tutte le avversità che potrebbero sopraggiungere. In amore si potrà sempre contare sulla presenza di una persona fantastica.