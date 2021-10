L'oroscopo della settimana che va dal 24 al 31 ottobre vedrà diversi risvolti positivi per i nativi Cancro, che potrà contare su una magnifica Luna nel segno, mentre per la Vergine sarà possibile recuperare in amore. Sagittario sarà molto impegnato al lavoro, ricavando ottimi risultati, mentre l'Acquario dovrà sapere come gestire al meglio il proprio rapporto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 24 al 31 ottobre.

Previsioni oroscopo dal 24 al 31 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: forse l'inizio di questa settimana potrebbe non essere un granché, ma la restante parte di questo periodo potrebbe darvi diverse soddisfazioni.

Se in amore dovesse esserci qualche piccolo imprevisto, voi cercate di risolverlo. Il vostro rapporto è forte, e niente al momento può scalfirlo. Se siete single il vostro amore per la vostra fiamma cresce, e presto non potrete più contenerlo. In ambito lavorativo andrete avanti con le vostre mansioni, anche se qualcuna potrebbe rimanere bloccata a causa di Mercurio opposto. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo della prossima settimana nel complesso discreto per voi nativi del segno. Questo cielo fa segnare diversi alti e bassi al momento, ma è proprio da quei momenti positivi che dovrete riuscire a trarre vantaggio. In amore dunque, sfruttate quei momenti più intimi e romantici se avete delle proposte da fare al partner, o semplicemente se volete consolidare il vostro rapporto.

Se siete single non vi resta che capire cosa vuole esattamente il vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro Giove rimane in quadratura, per cui siate in grado di gestire al meglio le risorse che avete a disposizione. Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo ancora poco promettente, anche se qualcosa finalmente inizia a muoversi. Infatti, è vero che tra voi e il partner non c'è alchimia al momento, ciò nonostante sarà possibile provare a cercare il dialogo.

Se siete single l'oroscopo vi consiglia di lavorare di più su voi stessi. Settore professionale dove prevarrà un clima di fiducia e ottimismo verso i vostri progetti, ma anche verso i colleghi se siete impegnati in importanti mansioni di gruppo. Voto - 6️⃣

Cancro: vi attendono diversi risvolti positivi durante la prossima settimana secondo l'oroscopo.

Con la Luna nel segno fra martedì e mercoledì, in ambito sentimentale la vostra relazione di coppia si muoverà verso la giusta direzione, e potreste riuscire a realizzare un desiderio con il partner. Se siete single una persona potrebbe entrare nella vostra testa e non uscire più. In ambito lavorativo alcuni progetti iniziano a procedere come previsto, vi sentirete meno tesi e più concentrati sui vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali piuttosto allettanti nel corso della prossima settimana. Per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto voi cuori solitari, riuscirete a vedere più in là nel cuore delle persone, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se invece siete già impegnati, ci penserà la Luna a rendere carismatica la vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda il lavoro siete in fase di recupero, e proprio per questo non siete disposti a fare un passo indietro, anche se a volte, potrebbe rivelarsi necessario farlo per poi farne due in avanti. Voto - 8️⃣

Vergine: finalmente in risalita dopo alcune settimane poco convincenti. La Luna vi terrà attivi e con quella voglia di ricominciare a vivere emozioni e sentimenti. Certo, Venere continua a ostacolarvi, ma per vostra fortuna non sarà così ancora per molto. Quindi, single oppure no, è il momento di risalire la china. Settore professionale nel complesso stabile, dove continuerete a fare il vostro, senza troppe sbavature, ma senza neanche risultati incredibili. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo della prossima settimana che partirà un po’ sottotono a causa della Luna in quadratura.

Si tornerà a vivere l'amore al meglio delle vostre possibilità solo a partire da giovedì, dunque prendetevi il vostro tempo, risolvete eventuali dispute con il partner, ma soprattutto siate sempre comprensivi nei suoi confronti. Se siete single sarà ancora possibile trovare la persona giusta che fa per voi. Settore professionale che vi vedrà ancora inattaccabili, merito di un cielo sempre più convincente. Voto - 7️⃣

Scorpione: settimana che inizierà in modo molto convincente per voi secondo l'oroscopo. La Luna in trigono dal segno del Cancro vi metterà a vostro agio con il partner, e vi permetterà di vivere in sintonia. Un po’ d'attenzione invece nella seconda parte della settimana, perché l'astro argenteo sarà in quadratura.

I single affronteranno le loro giornate con maggior ottimismo. Poche novità in ambito lavorativo, ma in fondo meglio così, perché quello che state facendo per ora lo state facendo bene, e considerato questo cielo instabile, forse sarà meglio così. Voto - 7️⃣

Sagittario. periodo nel complesso convincente per voi nativi del segno. La Luna vi darà fastidio soltanto durante la giornata di domenica, il che significa che avrete tutto il tempo che vi serve per rendere solido il vostro legame con il partner, o se siete single, di conoscere e affezionarvi alla persona che vi piace. Settore professionale che rimane davvero ottimo, grazie a tante idee e un bel cielo a supportarvi, che vi permette di proporre progetti di grande qualità.

Attenzione però, perché gli impegni da portare a termine non saranno pochi. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo della prossima settimana che partirà sottotono a causa della Luna. Non siate troppo severi con voi o con il partner, anche perché da giovedì le cose tra voi e il partner torneranno a farsi emozionanti. Per quanto riguarda i single avrete un atteggiamento piuttosto modesto, con amici ma soprattutto con la vostra fiamma. Settore professionale che ancora non avrà molto da dire, ma se invece avete qualche idea in mente, forse qualcosa potrebbe iniziare a muoversi. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale intensa e piacevole durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarà facile per voi cadere vittima dei sentimenti, e saprete come gestire al meglio i vostri rapporti, con il partner, amici o con la persona che vi piace tantissimo.

Nel lavoro ci saranno piccole novità o miglioramenti che apprezzerete molto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale sufficiente durante la prima parte della settimana secondo l'oroscopo, grazie a una radiosa Luna in trigono dal segno del Cancro. Se sfruttata bene, potrebbe sancire l'inizio di una ripresa tra voi e la vostra anima gemella, anche perché novembre è arrivato, e Venere diventa sempre meno influente. Se siete single prendersi dei momenti tutti per voi per riflettere potrebbe essere utile. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno più energie e voglia di fare, e sicuramente i risultati miglioreranno. Voto - 7️⃣