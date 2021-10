L'oroscopo della giornata di martedì 19 ottobre prevede un Cancro distaccato dal punto di vista sentimentale, colpa della Luna che porta un po’ di malessere, mentre Acquario avrà le idee giuste per stupire la propria fiamma. Per il Leone sarà facile avvolgersi tra i sentimenti grazie a questo cielo stellato, mentre Pesci dovrà saper prendere le scelte giuste in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 19 ottobre.

Previsioni astrologiche della giornata di martedì 19/10 segno per segno

Ariete: giornata ricca di romanticismo per voi nativi del segno.

La Luna nel segno vi permette di essere super romantici con il partner, mentre Venere terrà unito il legame che vi unisce. Se siete single vi sentirete molto più sereni e in armonia con voi stessi. Nel lavoro Mercurio opposto rende poco chiare le vostre idee. Meglio fermarsi a riflettere qualche momento in più. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale nel complesso discreta nel corso di questa giornata. In ambito sentimentale avete raggiunto una buona stabilità di coppia, e sarete abbastanza felici così per il momento. Se siete single potreste sfruttare questo periodo lavorando di più su voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, questo cielo non è niente di che, e se siete arrivati a un punto morto, forse potrebbe essere il momento di ricominciare da capo e risorgere dalle vostre ceneri.

Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di martedì 19 ottobre che vedrà la Luna venire in vostro soccorso. Intendiamoci, con i sentimenti ancora siete in crisi, ma provare a fare qualcosa per risolvere questa crisi sarà già un passo avanti. Per quanto riguarda il lavoro l'influenza di Giove e Saturno vi spinge a essere precisi e affidabili con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 6️⃣

Cancro: potreste assumere un atteggiamento un po’ distaccato nei confronti del partner. Questa Luna in quadratura vi mette un po’ di difficoltà, ma se volete riprendervi, dovrete innanzitutto chiedervi cosa volete per essere felici. Se siete single solo interagire con una persona in particolare può farvi sentire meglio.

Per quanto riguarda il lavoro il vostro ambiente comincia a non essere ideale, nonostante i buoni risultati. Il vero problema qui è la compagnia. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere in ottima posizione vi mettono a vostro agio con il partner, avvolgendovi tra sentimenti e emozioni davvero intense e romantiche. Per quanto riguarda i single state preparando il terreno per vivere giornate davvero incredibili. Settore professionale che ancora vi vede un po’ arrancare, ma per fortuna Marte e Mercurio in sestile vi aiutano a ragionare e prendere scelte sensate. Voto - 8️⃣

Vergine: un oroscopo ancora difficile per voi nativi del segno. Per quanto v'impegnate per cercare di rendere felice il partner, Venere in quadratura a mettere tutto a soqquadro.

Avrete bisogno di tempo prima di risollevarvi. Se siete single il tempo guarisce ogni ferita, non dimenticatelo. Il lavoro in questo periodo servirà per fuggire dalla quotidianità e non pensare a niente di spiacevole. Ciò nonostante non aspettatevi risultati al top per il momento. Voto - 6️⃣

Bilancia: non in forma smagliante con questa Luna in opposizione secondo l'oroscopo di martedì 19 ottobre. Questo cielo però potrebbe aiutarvi a capire fin dove potete spingervi con il vostro rapporto, e essere pronti in caso la situazione non sia rosea. Se siete single abbiate pazienza, ma soprattutto, ricordatevi che la prima impressione è importante. In ambito lavorativo sarete preparati a ogni situazione, merito in particolare di Giove e di Marte che vi tengono pronti e reattivi.

Voto - 7️⃣

Scorpione: cielo che tutto sommato va bene per esprimere efficacemente i vostri sentimenti, anche se dipenderà da voi, e da quello che provate. Dunque, che siate single oppure no, siate sicuri dei sentimenti che avete dentro di voi. Per quanto riguarda il lavoro siate parsimoniosi e mai frettolosi con i vostri progetti, e forse potrebbero arrivare buoni risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di martedì ottima per far valere i vostri sentimenti. La Luna si è spostata in una posizione davvero ghiotta per vivere momenti molto romantici insieme al partner. Se siete single abbassate la guardia, forse potete fidarvi della persona che avete davanti. Sul posto di lavoro il periodo è piuttosto movimentato, ma voi avrete abbastanza idee e risorse per farcela.

Voto - 9️⃣

Capricorno: dovrete essere più coraggiosi e convinti dei vostri sentimenti se davvero volete riuscire a fare colpo. Questa Luna in quadratura vi mette in difficoltà, ma voi non mollate. Se invece siete già impegnati potreste mostrare un po’ di agitazione, e dovrete essere in grado di gestirla. In ambito lavorativo potreste sentirvi sotto pressione a causa della mole di lavoro accumulata, e con Marte e Mercurio negativi potrebbe non essere semplice portare tutto a termine. Voto - 6️⃣

Acquario: ottimo cielo nel corso di questa giornata per vivere una relazione di coppia ottimale. Con la Luna e Venere in ottimo aspetto, avrete mille idee nella mente per riuscire a stupire la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i single il periodo sarà ideale per provare a far nascere una nuova storia d'amore. Molto bene anche in ambito lavorativo. Sarà una giornata di novità e avrete una gran voglia di farvi valere. Voto - 9️⃣

Pesci: ancora una giornata difficile dal punto di vista sentimentale. Venere sarà in quadratura dal segno del Sagittario, e vi mette con le spalle al muro con il partner. Cercate di non agire d'impulso, e se possibile, cercate sempre il dialogo. Per quanto riguarda i single sarete concentrati su altre questioni, lontano dai sentimenti. Nel lavoro sarà importante prendere le giuste decisioni per cercare di progredire. Voto - 6️⃣