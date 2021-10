Le previsioni zodiacali di lunedì 4 ottobre 2021 mettono nero su bianco la classifica stelline quotidiana nonché le predizioni riguardanti l'imminente inizio settimana. Ansiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle in amore e nel lavoro? Certo che si, pertanto occhi puntati in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: sestina sotto analisi in questo contesto. L'Astrologia di lunedì preannuncia che a gongolare, meritatamente al top del giorno, sarà l'Ariete, segno posizionato al vertice della classifica. Con cinque stelle a cornice di una favolosa giornata (almeno sulla carta), Leone e Vergine, ambedue sostenuti a piene mani da astri veramente di parte.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 4 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete

2° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Gemelli;

4° posto - ★★★: Toro;

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 4 ottobre, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 4 ottobre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata meravigliosa. In amore, la persona che amate è quella giusta per voi: il vostro posto è accanto a lei, specie ora che avete bisogno del suo sostegno. Ci sarà attrazione, chiarezza reciproca e vi lascerete alle spalle un periodo di complicazioni; finalmente regnerà la quiete tra voi.

Così, non vorrete stare troppo lontani dal partner per trascorrere la serata sereni e tassativamente insieme. Single, periodo d'oro sotto il profilo sentimentale; spumeggiante, brillante, divertente, gratificante. Con l'aiuto di Cupido vivrete una storia d'amore senza neanche capire come ci siete arrivati: potrebbe essere finalmente la volta buona!

Nel lavoro, sarete decisi e coraggiosi, niente vi sembrerà impossibile e irrealizzabile. Troverete anche un punto in comune con chi ha idee differenti da voi.

Toro: ★★★. In campo sentimentale, le stelle - in cattivo aspetto al segno - influenzano parte del settore amoroso. Non saranno così di buon auspicio per una vita coniugale serena.

Nel rapporto di coppia non mancano gli sguardi di sfida, ma avete la certezza che la grinta del partner è quello che ci vuole per il vostro caratterino pepato. Ci saranno discussioni ma anche molta alchimia, con un finale piacevole. Single, non permettete alla delusione, conseguente al comportamento di una persona amica, di annuvolare un giorno buono per i rapporti sociali e il tempo libero. Il report astrale è stato molto chiaro: è giunto quindi il momento di fare mente locale, fare ordine intorno a voi, valutare con calma quello che non va e non soddisfa. Dedicate una fetta del vostro tempo al relax, ma anche a una faccenda sentimentale che non convince o presenta lati oscuri. Nel lavoro, il cielo del giorno vi spingerà a lavorare molto duramente per raggiungere i vostri obiettivi professionali.

Sarà comunque difficile evitare scontri con i vostri collaboratori o colleghi.

Gemelli: ★★★★. Giornata all'insegna della semplice normalità. In amore, il partner è bravo a farvi spuntare un sorriso con la sua allegria: vi coinvolge con i suoi discorsi e il suo entusiasmo smussa eventuali malumori. Questo lunedì sarà una giornata molto interessante dal punto di vista dei sentimenti: il periodo regalerà gioie inaspettate, perciò cercate di assaporarle appieno. Potreste iniziare a guadare al futuro con occhi diversi, pieni di progetti e sentimenti reciproci. Single, l'astro d'argento parla d'amore e di svaghi, di creatività, di arte e di bellezza. Sentirete il desiderio di spezzare regole a schemi obsoleti per andare dove vi porta il cuore.

In arrivo sorprese foriere di emozioni con tante uscite con gli amici di sempre. Nel lavoro, creatività e inventiva saranno fulminanti: potrete davvero sbaragliare avversari e concorrenti. Qualunque cosa facciate godrete del sostegno incondizionato dei colleghi. Questi vi aiuteranno ad amministrare bene le vostre risorse e ad affrontare con realismo eventuali imprevisti.

Oroscopo e stelle di lunedì 4 ottobre

Cancro: ★★. La giornata del 4 ottobre richiede buon senso, visto che il periodo è stato messo in preventivo con la spunta del "ko". Diciamo che avete bisogno di un periodo di riflessione sul passato. Per i sentimenti, perdonando gli errori della persona che sta al vostro fianco, eviterete liti furibonde: per qualcuno di voi potrebbe essere una giornata impegnativa.

Solo mantenendo la calma potete sperare di riuscire a superare il tutto senza esaurirvi. Single, le stelle vi renderanno inquieti. Vi eccita il desiderio di vivere in nuovi contesti e di assaporare sensazioni nuove, ma questo può creare tensioni in famiglia. A voi il compito di decidere, se esaudire questo desiderio o sacrificarsi per quello che avete costruito finora. Nel lavoro, è probabile che le preoccupazioni si accumulino durante il giorno. Sarete meno meno attenti del solito; non mancherà la tentazione di spendere somme di denaro robuste per il vostro tempo libero.

Leone: ★★★★★. In arrivo un lunedì 4 ottobre prescritto dagli astri con la spunta del "sottotono". In alcuni casi la giornata potrebbe essere abbastanza pensierosa per certi aspetti.

In amore, voi sorridete e il mondo sorride a voi: vi aspetta una giornata solare, straripante di soddisfazioni in tutti i settori. Mettendo da parte le ansie che vi turbano, vivrete un entusiasmo contagioso, vi sentirete come rinati. Siate dunque generosi e date le giuste attenzioni ai familiari ed al partner, dividendo tutta la serenità che avete con loro. Single, sentirete una fortissima voglia di abbandonarvi all'inseguimento di sentimenti strani. Il vostro carisma vi permetterà di realizzare con successo i desideri più profondi. Nel lavoro, grazie alla benevolenza delle stelle, davanti a voi si apriranno molte porte, ingranerete la quarta e avanti tutta! Avrete un bel semaforo verde per finanze e carriera.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 4 ottobre, pronostica una giornata splendida, quasi un tutt'uno con la parte iniziale di questa settimana. In campo sentimentale, le stelle vi faciliteranno rendendovi molto attenti e perspicaci per tutta la giornata. Approfittatene per ristabilire la sintonia con chi amate, ben sapendo che avrete a favore l'influsso del cielo. Questo vi aiuterà a tenere vivo l'amore nelle coppie di sempre. Questo influsso sarà dolce anche per le storie che hanno avuto problemi da poco, così con grande fantasia, saprete imprimere un andamento piacevolmente bizzarro alla vita a due. In molti vi divertirete a rivoluzionare le regole. Single, sarà la vostra giornata: vi sveglierete sereni e con tanta vitalità, grazie agli ottimi influssi planetari.

Se possibile, tenetevi lontani dallo stress e ritagliatevi delle ore di completo relax, solo per voi: ve lo meritate! Nel lavoro, sfodererete delle belle qualità, riuscendo a portare a termine con successo un progetto impegnativo. Potreste lasciarvi prendere dalla creatività ed esprimere ciò che vi detta la vostra mente piena di idee.

