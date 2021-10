Per la giornata di domani, lunedì 4 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede tanti sentimenti positivi per i nati sotto il segno dei Gemelli e tanta concentrazione lavorativa da parte dei nati sotto il segno del Cancro. Per i segni di terra ci sarà un incremento della fortuna che, anche se piccolo, sarà molto significativo.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Gemelli al ‘top’

1° Gemelli: in questo momento siete pieni di buoni sentimenti, di tanto coraggio sul lavoro e di una prospettiva amorosa che prevede un ulteriore passo avanti nella coppia.

Vi rifarete anche in un progetto su cui siete stati leggermente negligenti.

2° Bilancia: fin da subito avvertirete una sintonia unica nel suo genere all’interno della vostra squadra lavorativa. Un'avventura vi farà scoprire molte cose nuove, magari da condividere con un'amicizia che sappia come valorizzare le vostre qualità.

3° Cancro: questa grinta lavorativa e questa disponibilità nella vita privata che avete avuto nella settimana scorsa potrebbe perpetrarsi per molto tempo a questa parte. L’oroscopo in amore sarà più che positivo, fatto di romanticismo soprattutto in serata.

4° Vergine: anche se il lunedì solitamente potrebbe portarvi qualche noia a livello della salute, nel complesso vi sentirete abbastanza ottimisti per poter pensare alle prossime mosse di stampo professionale.

In famiglia avrete una bella sorpresa, secondo l’oroscopo.

Ariete stanco

5° Ariete: qualche segnale di stanchezza vi metterà in condizione di non essere molto amichevoli, anzi, potreste riscontrare dell’intransigenza molto forte nei confronti di qualcuno che vi sta attorno. Sul lavoro però avrete molte energie.

6° Toro: siete sulla buona strada per dare alla vostra vita un giro di vite, magari rifacendo qualcosa su cui recentemente ci avete impiegato molto tempo e molta pazienza.

L’oroscopo prevede qualche piccola sorpresa fortunata, probabilmente in serata.

7° Leone: probabilmente avrete una punta di nervosismo a causa di qualche situazione che vorreste risolta per tempo, e che magari si sta prendendo molte delle vostre energie inutilmente. Attendere qualche giorno per vedere uno spiraglio di luce potrebbe essere snervante.

8° Scorpione: avrete tempo per riflettere su alcune decisioni abbastanza recenti che vi hanno cambiato molti aspetti nella vostra vita amorosa. Potreste fare qualche piccola revisione di alcuni progetti molto sostanziosi dal punto di vista remunerativo.

Pesci pigro

9° Pesci: nel corso di questo lunedì avrete molta poca voglia di mettervi in gioco e di osare sul piano lavorativo, però la mole di lavoro potrebbe costringervi a fare qualcosa per mettervi in pari con qualche arretrato per evitare un accumulo di progetti, secondo l’oroscopo.

10° Capricorno: avrete voglia di evadere per un po’ dalle faccende quotidiane, soprattutto se siete in stretta collaborazione con una squadra che sostanzialmente non collabora e che potrebbe non dare credito alle vostre idee e alla vostra creatività.

11° Sagittario: se avete un progetto in mente, purtroppo non sarete abbastanza pronti da mettere in atto, anche per qualche motivazione che riguarda la sfera emotiva. In amore subentrerà un periodo di gelo e di incertezza sul futuro, secondo l’oroscopo.

12° Acquario: nonostante siate molto stanchi dal punto di vista mentale, avrete davanti a voi qualche sacrificio da fare per poter raggiungere un obiettivo a cui tenete particolarmente e su cui potreste guadagnare più di quanto potreste aspettarvi in un primo momento.