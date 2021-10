Le previsioni zodiacali di lunedì 4 ottobre 2021 è pronto a dare soddisfazione in merito al probabile andamento di questo inizio settimana. Curiosi di scoprire come andrà la giornata in amore e nel lavoro? Sicuri della risposta, iniziamo subito a dare spazio ai pochi fortunati preventivati positivamente riguardo al periodo osservato. L'Astrologia di lunedì, vista la Carta del Cielo relativa ai sei segni interessati in questo contesto - ricordiamo che ad essere valutati sono Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - indica che a poter far conto su un frangente positivo saranno senz'altro gli amici nativi della Bilancia e del Sagittario, grandi favoriti in questo primo giorno della nuova settimana.

Quali saranno, invece, i segni messi alle strette da fluttuazioni astrali negative? In base a quanto espresso dall'Oroscopo del giorno 4 ottobre, a dover sudare le classiche sette camicie saranno i nativi dello Scorpione e dei Pesci.

Iniziamo a valutare la giornata entrando nel merito dei singoli segni per poi passare alla classifica finale valida per tutti i simboli dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 4 ottobre

Bilancia: ★★★★★. Un nuovo lunedì si affaccia all'orizzonte: sarà o no agevole per la maggior parte di voi dell'Ariete? Secondo le previsioni, specialmente per quanto riguarda l'amore, ci sarà una gran voglia di vivere la giornata in simbiosi con la persona che più si ama al mondo.

Perciò, farete di tutto per superare ogni ostacolo o incomprensione vissute in passato. Proverete gli entusiasmi della passione e gli impeti dei sensi: li vedrete tutti tramutarsi in romantiche tenerezze con la persona amata. Single, sembra che abbiate imparato come fare per sedurre qualcuno, finalmente! Soprattutto c'è da dire che ultimamente qualunque cosa voi facciate vi renderete semplicemente irresistibili...

Nel lavoro, anche qua potrete contare su un momento di rivincita. Una grande soddisfazione personale arriverà a breve.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano una giornata indirizzata verso un generale "sottotono". Pertanto gli astri presumono possa esserci un litigio con la persona del cuore: calma, non sarà mica la fine del mondo!

Voi sapete bene come fare pace, quindi metteteci un po' d'impegno e provateci, ok? Single, in questa giornata dovreste tenere i piedi per terra, ricordandovi però di lasciare sempre aperta la porta del cuore. In giornata potrebbero emergere nuove esperienze capaci di migliorare la vostra persona. Per qualcun altro, invece, una figura del passato potrebbe ripresentarsi, creando scompiglio nella quotidianità: fate attenzione! Nel lavoro, nessuna novità di rilievo: sarete un po' taciturni anche se vi dedicherete ugualmente alle attività quotidiane con la solita passione.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 4 ottobre al Sagittario annuncia una giornata valutata più che ottima nelle odierne predizioni relative a questo lunedì.

Diciamo pure che con buone argomentazioni sarete vincenti e convincenti, a patto di essere preparati. Scommettiamo che farete un'ottima figura? In amore, tutto andrà alla grandissima: starete davvero bene con la persona amata, con la quale condividerete momenti bellissimi e sereni. Recupererete il dialogo con il partner e, se scaltri, passerete una serata travolti da un'insolita voglia di stare insieme. Single, il momento è favorevole: alcune situazioni sentimentali evolveranno in positivo, altre si consolideranno ulteriormente. Non stupitevi del corteggiamento di una persona che non avreste mai pensato si interessasse a voi. Nel lavoro, non mancheranno idee per portare avanti alcuni aspetti dell'attività: agite con senno, ma senza timore.

Oroscopo e stelle del giorno 4 ottobre

Capricorno: ★★★★. Il prossimo lunedì sarà tendenzialmente positivo per voi del segno. In amore, di eventuali problemi sentimentali vissuti nei giorni scorsi non resterà traccia. Se riuscirete ad aprirvi definitivamente al buon dialogo con il vostro partner sforzandovi di non rimarrete immobili sulle vostre posizioni, tutto andrà bene. Ascoltate i suggerimenti delle stelle, senz'altro vi troverete bene. Single, non mancheranno momenti di crisi: piccoli screzi potrebbero sfociare in battibecchi infiniti, quindi da evitare assolutamente. Single, l'umore sarà in linea di massima buono. Qualcuno, magari un po' più ottimista degli altri, cercherà di inquadrare il tutto sotto una luce diversa: a costoro le predizioni del giorno indicano un periodo scintillante.

Nel lavoro, sarete contenti e soddisfatti: una vostra idea sarà sicuramente ben accetta dal vostro capo e, se resisterete ancora un poco, i risultati non tarderanno ad arrivare.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno mettono sul piatto la possibilità che possa arrivare un giorno, se non proprio fantastico, di certo come molti di voi in cuor vostro avreste sperato. Diciamo che il periodo risulterà discreto ed allineato sulla media sufficienza a tutto tondo con le quattro stelline messe in preventivo al segno. In campo sentimentale, si preannuncia un lunedì poco euforico a livello di umore generale, nonostante tutto però, alla fin fine vi farete un bel sorriso ripensando al periodo. Single, in amore lo sapete, tutto può succedere: basterà un'occhiata fugace, uno sguardo silenzioso o un attimo galeotto certamente più efficiente di mille parole.

Semplicemente, potrebbe far tanto anche un solo semplice sorriso fatto col cuore: eccovi pronti per innamorarvi di nuovo! Nel lavoro, interessanti proposte potrebbero rendere entusiasmante la giornata. Forse potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 4 ottobre predice un periodo non troppo positivo per voi nativi. Valutato con le due stelle relative ai momenti da "ko" diciamo che in questo caso potreste soffrire più del dovuto: rilassatevi, pensate positivo, ok? Certo, vi manca un po' di convinzione soprattutto per il fatto che non sarete particolarmente soddisfatti degli eventi: a cosa servirebbe innervosirsi? In amore frangente abbastanza tormentato.

Di certo sarete un po' più assenti del solito soprattutto in ambito di coppia. Forse, a causa dei troppi impegni oppure per la stanchezza accumulata nei giorni scorsi, potreste andare incontro a piccole liti senza effettivo "perché". Intanto, dovete rimediare cercando di non farvi troppo desiderare dal vostro lui o dalla vostra lei. Per coloro ancora single: vi accorgerete che (forse) state vivendo una situazione che non vi piace oppure che non vi soddisfa in tutto ciò che vorreste da un rapporto ideale. Cercate di cambiare qualcosa, senza piangervi addosso. Nel lavoro, sarete lenti ed il nervosismo sarà alle stelle: visto che al momento i vostri riflessi sono piuttosto annebbiati, non prendete troppi impegni.

Classifica oroscopo del 4 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 4 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In evidenza in questa ripartenza settimanale cinque segni, tutti super-favoriti sia in campo sentimentale quanto in ambito lavorativo. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? A meritare la prima posizione in scaletta, l'Ariete, segno indicato al "top del giorno". Decisamente fortunati, un pelino al di sotto dell'Ariete, troviamo in seconda posizione Leone, Vergine, Bilancia e sagittario, tutti considerati in periodo da cinque stelle. Andiamo subito a scoprire i restanti segni analizzando il prospetto preposto a tale scopo.

