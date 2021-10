L'oroscopo della giornata di giovedì 28 ottobre prevede la Luna spostarsi nel segno zodiacale del Leone, che insieme a Venere potrà contare su momenti estremamente affiatati dal punto di vista sentimentale, mentre Bilancia riuscirà a ritrovare un ottimo equilibrio in coppia. Giornata che si prospetta un po’ piatta per Gemelli, mentre il lavoro sarà molto intenso ma proficuo per i nativi Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 28 ottobre.

Oroscopo e previsioni di giovedì 28 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà importanti novità dal punto di vista sentimentale.

Con la Luna e Venere in ottimo aspetto, la vostra relazione di coppia tenderà a essere piacevole, romantica e affiatata. Non si escludono però anche importanti progetti in arrivo. Se siete single potrebbe essere il momento di trovare un po’ di coraggio e farsi avanti. Nel lavoro con la giusta organizzazione potrete ottenere discrete soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo della giornata di giovedì 28 ottobre che vedrà un cielo più cupo. La Luna infatti si troverà in quadratura, e dal punto di vista sentimentale faticherete non poco a gestire il vostro rapporto. Attenti soprattutto alle incomprensioni. Per quanto riguarda i single fare qualcosa di costruttivo va bene, ma non dovrà portare problemi a chi sta intorno a voi.

Nel lavoro non abbiate fretta per portare a termine i vostri progetti. Una piccola revisione infatti potrebbe aiutarvi. Voto - 6️⃣

Gemelli: Luna in sestile che porta un po’ di tranquillità nella vostra relazione di coppia. Secondo l'oroscopo però, questa sarà una giornata un po’ piatta tra voi e il partner, che però potrete sfruttare per provare a riconquistare la fiducia del partner.

Per quanto riguarda i cuori solitari ci penseranno amici e familiari a risollevarvi l'umore. Nel lavoro gli impegni si accumulano, ma con un po’ d'impegno, riuscirete a farcela. Voto - 7️⃣

Cancro: settore professionale che si complica per voi nativi del segno. Alcuni progetti non stanno andando nella direzione giusta, colpa anche di un cielo poco favorevole.

In amore i rapporti con il partner saranno molto buoni, e potrete chiedere un consiglio per risolvere un problema. Se siete single per prepararvi un futuro migliore, sarà necessaria una mentalità più razionale. Voto - 6️⃣

Leone: Venere e Luna in connubio tra loro vi assicurano splendidi momenti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di giovedì 28 ottobre. Single oppure no, mostrate sempre la parte migliore di voi, e la persona che amate, probabilmente saprà apprezzarvi. Settore professionale nel complesso stabile, proprio per questo, non aspettatevi risultati da primo della classe. Voto - 7️⃣

Vergine: il peso di Saturno e Giove terrà alta la concentrazione in voi in ambito lavorativo.

Ricordatevi però che Urano è favorevole, dunque abbiate maggior fiducia nelle vostre capacità. Per quanto riguarda i sentimenti Venere in quadratura continua a rendere difficili le cose tra voi e il partner, ciò nonostante, cercare il dialogo con il partner sarà possibile. Se siete single non è ancora il momento più adatto per impegnarsi seriamente in una nuova relazione. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi permetterà di ritrovare un ottimo equilibrio in coppia. Venere e Luna vi daranno l'occasione di riavvicinarvi al partner, e tornare a vivere momenti davvero piacevoli insieme. Per quanto riguarda i single sarà importante per voi avere sempre le idee chiare. Nel lavoro l'accoppiata Giove e Saturno vi rende molto attivi e pieni di risorse, pronti a dare sempre il meglio di voi con qualunque progetto.

Voto - 8️⃣

Scorpione: meglio fare un po’ d'attenzione in questa giornata. Secondo l'oroscopo di giovedì 28 ottobre, la Luna si troverà in quadratura, e potrebbe causare qualche disagio in coppia. Se siete single la vostra mente al momento pensa a tutto tranne che ai sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro concentrazione e impegno saranno la chiave del successo e voi ne avrete estremamente bisogno. Voto - 6️⃣

Sagittario: settore professionale intenso nell'ultimo periodo secondo l'oroscopo, ma sicuramente proficuo e pieno di soddisfazioni. Questo cielo vi sta aiutando molto con i vostri progetti, per cui, sentitevi soddisfatti dei progressi che avete fatto. In amore spendere un buon quantitativo di energie per venire incontro alle esigenze della vostra anima gemella renderà il vostro rapporto molto affiatato, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in netta ripresa dopo una Luna poco convincente. Secondo l'oroscopo, i rapporti con il partner tenderanno a essere più tranquilli, ciò nonostante meglio comunque non avere pretese troppo alte. Per quanto riguarda i single sarete un po’ più aperti a nuovi incontri. Nel lavoro fate attenzione perché quello che può sembrarvi facile potrebbe essere tutto il contrario. Voto - 7️⃣

Acquario: oroscopo di giovedì sottotono a causa della Luna opposta, ciò nonostante, con un po’ d'impegno, potreste comunque ricavare qualche soddisfazione. In amore infatti, un po’ di umiltà in più vi permetterà di godere di un rapporto quantomeno tranquillo. Se siete single potrebbe essere necessario qualche chiarimento con un amico.

Per quanto riguarda il lavoro invece sarete ancora al top grazie in particolare a Giove in congiunzione. Voto - 7️⃣

Pesci: un cielo che rimane ancora cupo, ma almeno non piove più sul bagnato. Per quanto riguarda i sentimenti infatti, cercare di trovare un punto di incontro con il partner sarà possibile, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sarete un po’ più ottimisti e aperti a nuove esperienze. Settore professionale che al momento vedrà poche novità. In ogni caso però, continuerete a metterci tutto l'impegno possibile nei vostri progetti. Voto - 7️⃣