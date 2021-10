Giovedì 28 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno del Cancro al Leone, mentre Giove assieme a Saturno stazioneranno sui gradi dell'Acquario. Urano, invece, proseguirà l'orbita in Toro, così come Plutone permarrà nel segno del Capricorno e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Venere, infine, continuerà il moto in Sagittario come il Sole resterà in Scorpione e Marte insieme a Mercurio risiederanno in Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Bilancia, meno roseo per Capricorno e Toro.

Sul podio

1° posto Pesci: mattina top.

La mattina avrà buone chance di essere il miglior momento della giornata per il dodicesimo segno zodiacale, il quale riuscirà a portare a compimento ogni attività pendente e, al contempo, trascorrere del tempo assieme alle persone care.

2° posto Bilancia: concilianti. Malgrado i probabili attriti mattutini nel focolare domestico, soprattutto con la prole, sarà probabile che i nati Bilancia riescano, dall'ora di pranzo in poi, ad assumere un mood conciliante in casa che ristabilirà il sereno anche coi figli.

3° posto Gemelli: chiarimenti. Giornata che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per lanciarsi in un chiarimento nel settore professionale, in particolar modo dal tardo pomeriggio, così da ristabilire l'armonia sul luogo di lavoro.

Amore in secondo piano.

I mezzani

4° posto Acquario: shopping. In queste 24 ore il quarto segno Fisso si concederà, con ogni probabilità, un gratificante acquisto high-tech adocchiato da qualche settimana, malgrado il partner non sarà particolarmente entusiasta del costo sostenuto.

5° posto Scorpione: soluzioni. Nel versante professionale sarà probabile che la seconda decade di casa Scorpione, nel corso di questa giornata d'autunno, giunga a delle soluzioni insperate riguardo a dei piccoli problemi di natura pratica che hanno attanagliato le loro menti negli ultimi giorni.

6° posto Cancro: schietti. Più si avvicinerà il pomeriggio, quando il Luminare femminile si sposterà nel segno successivo, più i nati Cancro potrebbero mettere in campo un mood sfacciatamente schietto nel settore relazionale, suscitando qualche perplessità tra gli amici intimi.

7° posto Leone: taciturni. I felini trascorreranno probabilmente questo giovedì assumendo un atteggiamento taciturno, soprattutto la prima decade che sarà alle prese con diverse scelte da compiere nell'immediato e avrà bisogno di riflettere in religioso silenzio.

8° posto Sagittario: ramanzine. Una tirata di orecchi da parte del partner sarà da mettere in conto per il terzo segno di Fuoco in questa giornata, col partner che lamenterà un comportamento sfuggente da parte dei nativi e si sentirà trascurato.

9° posto Vergine: focus familiare. Il secondo segno di Terra, durante questa giornata di fine ottobre, avrà buone chance di essere chiamato a risolvere un annoso problema di natura economica riguardante la sfera famigliare. Possibili ruggini amicali in tarda serata.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bizzosi. Sarà probabilmente facile perdere la brocca per i nati Ariete di seconda e terza decade questo giovedì, coi nativi che parranno svegliarsi col piede storto e scorgere soltanto il bicchiere mezzo vuoto in ogni situazione alla quale si rapporteranno.

11° posto Toro: lavoro flop. Il parterre planetario suggerirà ai nati Toro di non perdere la pazienza nel corso della giornata, in particolar modo sul versante professionale, nel quale qualche colpo basso dei parigrado metterà a dura prova la loro resistenza mentale.

12° posto Capricorno: finanze flop. Un'uscita economica inaspettata sarà probabilmente l'indesiderata protagonista della giornata per i nati sotto il segno del Capricorno, i quali dovranno farsi bene i conti prima di sborsare, così da evitare sgradite sorprese nel bilancio di fine mese.