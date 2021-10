L'Oroscopo di giovedì 28 ottobre è pronto a rivelare come sarà la quarta giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco, come al solito valutati in merito all'amore e al lavoro. Il cielo astrologico di domani intanto mostra in tutta la sua bellezza una meravigliosa Luna in Leone, nel segno di Fuoco a partire dalle ore 11:07 della tarda mattinata. Curiosi di sapere chi avrà fortuna in campo sentimentale e nelle attività lavorative? In rilievo certamente un ottimo giovedì per coloro del Capricorno, probabilmente con belle novità in arrivo nel corso della giornata.

Più che buono il periodo in esame, secondo quanto espresso dall'Astrologia di giovedì, anche per i nati in Ariete e Pesci, entrambi valutati a massima positività e in odore di periodo fortunato.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra questi a dominare nel firmamento astrologico del periodo sarà ancora il Sole in Scorpione, in splendida congiunzione a Marte. Ottima la Luna in Leone, con Venere in trigono a Giove e Mercurio. Sulla stabile positività viaggia tranquillo Nettuno, saldamente ancorato nel segno dei Pesci.

Buona la presenza di Plutone in Capricorno, anche se leggermente scosso dall'opposizione lunare.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 28 ottobre segno per segno, dall'Ariete fino a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 28 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - L'Astrologia sul segno annuncia una giornata vincente, semplice ma dalle potenzialità enormi, sicuramente da sfruttare in campo sentimentale.

In amore l'importante sarà saper sfruttare il periodo favorevole per dare nuovi impulsi alla buona sorte. In coppia intanto puntate tutto sull'armonia e sulla sintonia con la persona amata. Cupido sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a superare tutte le maggiori difficoltà. Le stelle oggi vi aiuteranno a sciogliere l'enigma ed il vostro spirito d'iniziativa vi porterà a prendere posizioni mai assunte in precedenza: avanti così!

Nel lavoro, notizia da prima pagina: presto una vostra richiesta/domanda troverà finalmente l'ambita conclusione. Le previsioni del giorno invitano ad avere maggior fiducia in voi stessi.

Toro - L’oroscopo del 28 ottobre al segno del Toro prevede un giovedì improntato, seppur parzialmente alla generale suscettibilità. Avrete un'improvvisa pigrizia e in alcuni casi non vorrà saperne di lasciarvi nemmeno per un istante. Tranquilli, anche se quanto appena svelato dovesse essere ciò che vi spetta, sarà comunque l'unica e sola nota stonata del periodo. Per i sentimenti, questa parte della settimana vi vedrà abbastanza impegnati soprattutto in coppia: dominare gli eventi per qualcuno di voi sarà molto impegnativo ma assolutamente non impossibile.

Non gettate la spugna alla prima difficoltà: pensate e agite da positivi! Vi attende una bella sorpresa a fine giornata. Nel lavoro, nuovi contatti potranno favorire successi molto concreti, anche con uno sviluppo inatteso su situazioni lasciate in sospeso in passato.

Gemelli - Le previsioni zodiacali del giorno preannunciano un giovedì abbastanza tranquillo, alla lunga discretamente positivo. A livello amoroso, impegnatevi affinché alcuni piccoli conflitti non si trasformino in veri e propri "duelli" con la persona amata. Cercate di rinnovare le promesse d’amore fatte a suo tempo cercando di riallineare certi vostri comportamenti. Single, la cosa migliore da fare per molti sarà quella di saper ascoltare le esigenze della persona a cui vorreste donare il vostro cuore.

Uno scambio d'idee franco e sincero potrebbe diventare indispensabile per chiarire una questione rimasta in sospeso. Nel lavoro, la giornata è pronta a regalarvi energie fisiche e spirito d'iniziativa. Dovrete saper amministrare con saggezza le vostre forze.

Cancro - Non sarà troppo facile per voi nativi affrontare questo giro di boa di metà settimana. Tranquilli, probabilmente riuscirete a ritagliarvi qualche buon momento di relax da una giornata che indicata si impegnativa, ma assolutamente positiva. In amore, quasi certamente potrebbe cadere definitivamente un ostacolo che non ha permesso la realizzazione di un progetto sentimentale. In coppia, invece, qualcuno avvertirà il bisogno di conferme e/o di maggior sicurezza: in particolare, se attualmente avete una situazione affettiva incerta.

A livello lavorativo, Mercurio dissonante annuncia contrattempi e intoppi di varia natura, ovviamente da affrontare con spirito fermo e un pizzico di diplomazia.

Oroscopo e consigli delle stelle del 28 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Le previsioni astrali di domani indicano che il periodo inizierà nel modo migliore, come nelle attese, poi nel prosieguo potrebbe scendere di intensità, stabilizzandosi su linee decisamente meno performanti, ma assolutamente non negative. In amore, Venere, a voi parzialmente positiva, porterà quel poco di romanticismo e passione in grado di vivacizzare un pochino di più il rapporto: favorite la buona intesa gestendo quelle situazioni che sapete. Single, per voi le previsioni del giorno sono leggermente più complicate.

Diciamo che sarete in bilico tra voglia d'amore e paura del futuro. Siate coerenti con le vostre idee. Nel lavoro, per migliorare la qualità della giornata sbrigate prima quello che vi impegna di più e lasciatevi alla fine le cose più leggere.

Vergine - Sforzatevi di essere più incisivi in quello che fate, o qualcun altro potrebbe approfittarne e sottrarvi un incarico al quale ambite da tempo. Visto il periodo comunque potranno esserci certamente alcuni momenti impegnativi a cui far fronte. In amore, chi vive una storia incerta, magari un po’ nevrotica, da questo momento in poi dovrà cercare di vincere la ritrosia e tentare il recupero. Ideale fare/programmare una bella vacanza o un weekend all'insegna della serenità oppure, perché no, della passione più sfrenata: chissà.

Nel lavoro, se baserete la vostra azione sulla qualità e sulla continuità, la vostra perseveranza porterà sicuramente i suoi frutti. A fine giornata potrete staccare la spina e passare finalmente una bella serata, proprio come piace a voi.

Bilancia - Una giornata tutto sommato positiva, nel complesso sarà quasi tutto all'insegna della solita routine. Saranno davvero d'obbligo lunghe e accurate riflessioni prima di prendere decisioni di rilievo in qualsiasi ambito. In amore, e stelle saranno dalla vostra parte e il vostro cuore inizierà di nuovo a battere con un ritmo diverso, più veloce. Vi lascerete trasportare dalla passione insieme al vostro partner di sempre: era ora! Preparatevi pertanto a riscoprire la serenità e la gioia di vivere.

Per chi vive una relazione sentimentale stabile il cielo sarà benevolo contribuendo a splendidi momenti di intimità. Nelle attività lavorative, i pianeti che contano promettono una giornata vivacissima, molto movimentata, all'insegna del più frizzante dinamismo. Insomma, per voi un autentico invito a nozze!

Scorpione - L'oroscopo di domani, giovedì 28 ottobre, indica una giornata bella, non c'è che dire, valutata positivamente sia in campo sentimentale che nella parte lavorativa. In amore, le stelle annunciano soddisfazioni nelle relazioni, quali la nascita di sentimenti più profondi o la condivisione d'interessi con magari progetti per un futuro a due. Una meravigliosa Luna in Leone farà risplendere quasi ogni iniziativa a livello affettivo o di amicizia, regalando momenti davvero preziosi a tanti di voi del segno.

In coppia la tenerezza sarà in primissimo piano e non potrete fare a meno di vivere un'intesa felice, gratificante sia sotto il profilo emotivo che personale. Nel lavoro, col sostanzioso aiuto che vi arriverà dal cielo, potrete realizzare ciò che avete in mente. State certi che fatti e persone si muoveranno nella direzione desiderata.

Astrologia di giovedì 28 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Possibili ottime quanto inaspettate sorprese, sicuramente di una certa consistenza, probabilmente portate da una persona amica o intuite dal "chiacchiericcio" generale. La presenza di astri positivi indicano che avrete dalla vostra parte ottimi riflessi mentali ed uno spiccato senso degli affari.

Per i sentimenti, avrete tanta voglia di espandere le vostre conoscenze sia in campo privato che in quello professionale. Se non siete sposati o conviventi potreste ricevere una proposta dal vostro compagno, oppure, perché no, potreste essere voi a proporre qualcosa di bello a chi sapete... A livello lavorativo, intrecci astrali benevoli saranno forieri di fortuna e spirito frizzante: potrete contare su una giornata molto favorevole alla buona forma fisica. Risposta affermativa in caso di colloqui o esami.

Capricorno - L'Astrologia preannuncia l'arrivo di novità di rilievo in alcune situazioni o programmi che avete particolarmente a cuore. La complicità familiare intanto, qualora fosse necessaria, sarà un aiuto prezioso per affrontare certi problemi che solo voi potete sapere.

A livello amoroso, discreta fortuna e qualche ottima novità a chi ha il proprio ascendente valutato positivamente. In coppia tranquilli, avete la testa dura e lo sapete, quindi convincetevi che non c'è niente che non va nella vostra vita affettiva. Perché cercate sempre il pelo nell'uovo? Nel lavoro, gli astri del periodo si trovano favorevoli al vostro segno. Questo per voi è fin da subito un segnale di incoraggiamento per quanto riguarda quei settori che vi stanno a cuore.

Acquario - Per qualcuno potrebbe arrivare una inaspettata entrata economica o un regalo di un certo valore. A proposito di denaro, la Luna in Leone di questo giovedì consiglia di non essere troppo "larghi di manica". In ambito affettivo sarete sereni, ma lo sareste di certo ancora di più assecondando le emozioni ed i desideri dell’altra metà del cielo. In famiglia avrete dei momenti magici con i vostri figli: godeteveli finché ne avete opportunità, perché bastano pochi anni per vederli uscire via dalle vostre braccia. Nel lavoro, un impegno improvviso potrebbe far saltare alcuni piani. Armatevi di pazienza e fate quello che vi sarà richiesto, anche se potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 28 ottobre non ha nulla di negativo da ridire in merito a questo giovedì di prossimo arrivo. Gli astri saranno quasi completamente al vostro servizio, quindi preparatevi a qualcosa di interessante da vivere. In amore, si prospetta senz'altro fortunato il periodo, pieno di occasioni per consolidare gli amori in corso oppure, per chi è single, di trovarne di nuovi e appaganti. Nel lavoro, il periodo, visto l'ottimo stato in cui versate, si annuncia splendido per iniziare a movimentare qualche buon progetto, soprattutto da mettere in gioco la settimana prossima.