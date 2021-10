Gli influssi del Plenilunio condizionano i segni durante questa nuova giornata. La Luna Nuova rende i Pesci vivaci e allegri. L'amore è il protagonista per il Leone, mentre nuove sfide lavorative attendono il Cancro. Ariete distratto e fuori forma. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di mercoledì 20 ottobre 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del 20 ottobre 2021

Ariete: continua un momento sottotono per il segno alle prese con qualche fastidio fisico. Il consiglio delle stelle è quello di prestare cautela, soprattutto alla guida.

Alti e bassi nel lavoro.

Toro: durante questa giornata potresti avere delle intuizioni vincenti in ambito lavorativo. Fidatevi del vostro istinto e mettetevi subito all’opera.

Gemelli: il cielo vi offre un’ottima protezione che si riflette tanto sull’amore quanto sulle questioni lavorative. Bene il fisico, energia e voglia di fare non mancano.

Cancro: durante questa giornata potreste trovarvi ad affrontare delle sfide difficili per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sera pratica. Agite con attenzione e non lasciatevi influenzare dalle opinioni altrui.

Leone: l’oroscopo del 20 ottobre 2021 lascia prevedere una giornata intensa dal punto di vista sentimentale grazie all’influsso della Luna Nuova.

Anche gli incontri sono favoriti per i single. Bene il lavoro.

Vergine: gli influssi del plenilunio aiutano a ragionare con maggiore lucidità soprattutto per quanto riguarda la sfera finanziaria. È un buon momento per avviare degli investimenti o concludere una compravendita.

Bilancia: secondo l’oroscopo questa giornata potrebbe portare dei nuovi nemici lungo il vostro cammino.

Se c’è da combattere non vi tirerete di certo indietro e alla fine avrete la meglio.

Scorpione: gli influssi del plenilunio agiscono in maniera vantaggiosa sulla sfera lavorativa. In amore è un momento positivo per le coppie e per i single alla ricerca di nuovi incontri. Al contrario chi è alle prese con un divorzio o una separazione potrebbe incontrare delle difficoltà.

Sagittario: sono 24 ore positive per l’amore i nuovi incontri. Il plenilunio vi rende affascinanti ed intriganti. Nel lavoro potreste essere un po’ distratti.

Capricorno: gli influssi della Luna Nuova potrebbe però rivelarsi svantaggiosi per il segno che dal punto di vista fisico potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi. Bene il lavoro, l’amore c’è.

Acquario: l’oroscopo del 20 ottobre lascia presagire una giornata di recupero in ambito lavorativo e per quanto riguarda gli affari. Recupero in amore.

Pesci: è un Plenilunio vivace e allegro. Questa giornata si rivela vantaggiosa per i rapporti interpersonali, le collaborazioni lavorative e ovviamente le relazioni sentimentali.