L'oroscopo di sabato 9 ottobre dice che sarà una giornata molto interessante per i nativi Ariete, che vedranno piccole novità nella loro vita sociale, mentre Gemelli dovrà cercare di essere più parsimonioso, sia in amore che al lavoro. Un po’ di stanchezza e confusione potrebbero mettere in crisi i nativi Capricorno, mentre Bilancia si mostrerà sempre forte e sicura di sé. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 9 ottobre.

Previsioni oroscopo sabato 9 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: un quadro astrale che vedrà la Luna spostarsi in ottima posizione per voi.

Nella vostra vita sociale e sentimentale ci saranno piccole ma piacevoli novità che andranno a movimentare la vostra routine. Per quanto riguarda il lavoro Giove non vi farà mancare le risorse necessarie per fare un buon lavoro, dunque non sciupatele seguendo di consigli di un Mercurio negativo. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo di sabato 9 ottobre stimolante dal punto di vista sentimentale. A fine giornata l'astro argenteo smette di sfavorirvi, e a quel punto la vostra vita sentimentale prenderà finalmente la giusta direzione, non mancate a tale appuntamento. Se siete single sentite che qualcosa sta cambiando in voi, forse il vostro cuore vuole suggerirvi qualcosa. Nel lavoro rimanete ben saldi sui vostri binari, perché con astri come Giove e Mercurio sfavorevoli, sbagliare sarà semplice.

Voto - 6️⃣

Gemelli: siate più parsimoniosi nel corso di questo inizio weekend. Questo cielo ormai ha deciso di voltarvi le spalle in amore, dunque se ci tenete davvero al vostro rapporto, è il caso di sostenere il partner e dimostrare il vostro affetto. Se siete single non prendete decisioni affrettate se vi trovate in difficoltà e non sapete cosa fare.

Nel lavoro arriveranno risposte importanti e decisioni da prendere. Per fortuna Giove saprà cosa consigliarvi. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo più che discreto per quanto riguarda i sentimenti. Anche se Venere non è più in ottima posizione, sarete comunque un ottimo sostegno nei confronti del partner, grazie anche al vostro carattere comprensivo.

Se siete single sentirsi al centro dell'attenzione per alcune persone significherà tanto. Nel lavoro, anche se ve la state cavando bene, prudenza e buonsenso saranno comunque necessari. Voto - 8️⃣

Leone: un oroscopo che vedrà una Luna di fuoco in trigono dal segno amico del Sagittario. In amore tornerete alla ribalta, e soprattutto se tra voi e il partner c'è stata una crisi, è tempo di riconciliazioni. Se siete single approfittate di questo cielo per rompere il ghiaccio. Nel lavoro alcune candidature che credevate chiuse potrebbero riaprirsi. Voto - 8️⃣

Vergine: vita amorosa non molto entusiasmante con Venere in quadratura. Se il partner cerca il vostro sostegno, voi dovrete darlo, e essere meno scontrosi.

Se siete single ci sarà bisogno di fare chiarezza nella vostra vita, soprattutto se siete nati nella prima decade. Settore professionale nel complesso positivo, con risultati più che soddisfacenti. Attenzione però a non osare, perché questo cielo al momento non ve lo permette. Voto - 6️⃣

Bilancia: un cielo che vi permette di essere forti e sicuri di voi secondo l'oroscopo della giornata di sabato 9 ottobre. Per quanto riguarda i sentimenti la fortuna vi sorriderà e vi consentirà di vivere una giornata serena e all'insegna del romanticismo. Per quanto riguarda i single potreste essere un po’ esigenti nella vostra ricerca del partner ideale, ma forse potreste riuscire a trovare un partner così come lo sognate.

In ambito lavorativo una buona organizzazione e idee chiare vi permetteranno di procedere spediti con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che rimane davvero armoniosa per voi nativi del segno. Sarete un perfetto mix di romanticismo e sensualità, e il partner non potrà che esserne felice. Se siete single l'arrivo di una buona notizia vi permetterà di iniziare la giornata con tanto buon umore in corpo. Per quanto riguarda il lavoro faticherete ancora un po’ a ingegnarvi con i vostri progetti, ma ci state provando. Voto - 7️⃣

Sagittario: super romantici in questo inizio di fine settimana. In tarda giornata arriverà una magnifica Luna a completare questo cielo già perfetto di suo, e dal punto di vista amoroso potrete vantare una relazione di coppia ideale, da fare invidia a chiunque.

Se siete single l'amore potrebbe arrivare nei momenti più inaspettati, e sarà allora che il vostro cuore e il vostro corpo saranno pervasi da forti emozioni. In ambito lavorativo sarete davvero inarrestabili grazie a tutto l'impegno e la passione che ci mettete nei vostri progetti. Voto -

Capricorno: farete ancora un po’ di fatica a mantenere il passo sul posto di lavoro. Marte e Mercurio negativi procurano stanchezza e confusione, ciò nonostante non dovrete mollare e continuare a provarci. Per quanto riguarda i sentimenti invece vi lascerete trascinare dal partner in piacevoli avventure, che apprezzerete tanto. I cuori solitari saranno attivi socialmente, con la voglia di fare incontri e piacevoli esperienze.

Voto - 7️⃣

Acquario: relazione di coppia che viaggia lungo i binari giusti nel corso di questa giornata. Venere e Luna in sestile accompagnano il vostro rapporto, con un affiatamento tra voi e il partner che cresce sempre più. Se siete single e avete vissuto un momento un po’ burrascoso, ora è il momento di recuperare. Molto bene anche in ambito lavorativo grazie a Giove, Marte e Mercurio che vi terranno sull'attenti e sempre con idee nuove da proporre. Voto - 8️⃣

Pesci: un oroscopo che tutto a un tratto sembra avercela con voi. Venere e Luna infatti sono contro di voi, e per quanto riguarda i sentimenti non sarà affatto facile cercare di mantenere armonia nel vostro rapporto. Se invece siete alla ricerca dell'amore, forse sarà meglio aspettare momenti migliori per non ricevere solo due di picche. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete bene, ciò nonostante evitate di fare il passo più lungo della gamba. Voto - 6️⃣