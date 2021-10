L'oroscopo della settimana che va dal 4 al 10 ottobre vedrà il passaggio del pianeta dell'amore Venere nel segno zodiacale del Sagittario, più fortunato ora con i sentimenti, mentre Scorpione potrà contare comunque su una vita sentimentale abbastanza stabile e soddisfacente. Torna il sereno per il Toro, che potrà nuovamente contare sul sostegno del partner, mentre per Gemelli e Vergine la situazione si complicherà un po’. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 4 al 10 ottobre.

Previsioni oroscopo dal 4 al 10 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: una settimana che vedrà un cielo molto più sorridente in ambito amoroso.

Da giovedì il pianeta Venere giocherà a vostro favore dal segno del Sagittario, e vi permetterà di essere più espansivi e romantici insieme al partner. Se siete single sentirete il bisogno di dare un volto nuovo alle vostre abitudini, in particolare colo nati nella seconda decade, e siete dei tipi abitudinari. Per quanto riguarda il lavoro purtroppo la situazione non tenderà a migliorare. Questo cielo vedrà ancora Marte e Mercurio negativi, dunque aspettatevi possibili ritardi o incomprensioni, anche se voi continuerete a mettercela tutta. Voto - 7️⃣

Toro: un oroscopo che finalmente permetterà una risalita in amore. Sarà possibile una riconciliazione con il partner ora che Venere si toglie dai piedi.

Certo, ci vorrà un po’ prima di ricostruire il vostro rapporto, ma aver ritrovato serenità e intesa con la vostra anima gemella sarà un grande passo avanti. Se siete single fare conquiste sarà ancora difficile, ma non così impossibile come prima. Settore professionale che rimane altalenante. Attenzione in particolare tra venerdì e sabato, quando la Luna sarà opposta e potrebbe portare un po' di sfortuna.

Voto - 7️⃣

Gemelli: servirà un approccio differente in ambito sentimentale secondo l'oroscopo della prossima settimana. Con Venere che si sposta nel segno del Sagittario a partire da giovedì, sarete messi a dura all'interno del vostro rapporto, portando un po’ di malumore. Sarà dunque il momento di dimostrare davvero ciò che provate, e sfruttare quelle giornate di Luna favorevole, come mercoledì e giovedì.

Se siete single non è ancora troppo tardi per dire ciò che sentite. Nel lavoro invece continuerete a fare la vostra bella figura con i vostri progetti. Siate orgogliosi di voi. Voto - 7️⃣

Cancro: non un cielo eccellente, ma comunque più che sufficiente per vivere una settimana più che dignitosa secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale infatti Venere non sarà più così favorevole da giovedì, ma se avete sfruttato bene il passaggio del pianeta dell'amore, avrete davanti ancora tante settimane romantiche. Se siete single lasciate uscire fuori il vostro lato tenero. Nel lavoro nonostante questo cielo, potrebbero aprirsi delle opportunità che non dovrete lasciarvi scappare. Voto - 8️⃣

Leone: e finalmente si torna a respirare in amore.

Secondo l'oroscopo settimanale, a partire da giovedì, Venere diventa favorevole dal segno amico del Sagittario, e sarà il momento ideale per far trasparire le vostre emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nuovi incontri saranno possibili per i single, ora più attivi sentimentalmente. Lavoro che procede nonostante tutto. Non siete ancora in perfetta forma, ma voi continuerete a scalare la montagna del successo con parsimonia, nonostante Giove ogni tanto si mette in mezzo. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che vi permetteranno di iniziare bene la settimana grazie a una bella Luna in congiunzione. Il vero problema arriverà da giovedì prossimo, quando Venere sarà per voi in quadratura.

Quella tanto armonia che avete costruito insieme al partner potrebbe essere in bilico se non cercate di mantenerla. Dipenderà più che altro dal vostro atteggiamento. Attenzione soprattutto nel weekend. Settore professionale stabile, ma che chiederà un po’ di pazienza per quei progetti più ambiziosi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ancor più esaltante per voi. L'oroscopo della prossima settimana vedrà infatti il pianeta dell'amore in sestile a partire da giovedì, e la vostra relazione di coppia non potrà che beneficiare di questo transito. Una grande armonia infatti persisterà nel vostro rapporto, godendo ancora di tanti bei momenti. Se siete single qualcuno potrebbe farvi sciogliere il cuore, e per voi sarà più semplice provare a intraprendere una nuova storia d'amore.

Nel lavoro con questo cielo sarà possibile per voi portare a termine anche l'incarico più gravoso. Voto - 9️⃣

Scorpione: dite addio a questa meravigliosa Venere che vi ha tenuto compagnia per un po’, perché da giovedì lascerà il vostro cielo. Nulla di grave in fondo, perché secondo l'oroscopo avrete ancora modo di far valere i vostri sentimenti. Inoltre, tra giovedì e venerdì la Luna sarà nel segno a esaltare al meglio il vostro rapporto. Se siete single sfruttate la prima parte della settimana per creare momenti intensi e romantici con la vostra fiamma. In ambito lavorativo dovrete farvi trovare sempre pronti e reattivi per quanto difficile possa sembrare e il prossimo weekend potrebbe essere fortunato per voi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: un oroscopo che vedrà dei cambiamenti in atto nel vostro cielo. Da giovedì il pianeta Venere entrerà nel vostro segno zodiacale, e voi avrete modo di ottenere il massimo dalla vostra vita sentimentale. Che siate single oppure no, questo prossimo periodo sarà molto fortunato per voi. Pochi cambiamenti in ambito lavorativo, ma considerato che state facendo progressi e belle figure con i vostri progetti, non potrete chiedere di meglio. Voto - 9️⃣

Capricorno: previsioni astrali più che discrete per voi nativi del segno. La settimana si apre con la Luna in trigono dal segno della Vergine, molto utile per il vostro rapporto. Ciò nonostante Venere da giovedì non sarà più così favorevole, e inoltre, dovrete guardarvi le spalle dall'astro argenteo, che si metterà in quadratura.

Insomma, una vita sentimentale un po’ altalenante in questa settimana, anche per i single. Nel lavoro avere un po’ di sicurezza e coraggio in più potrebbe aiutarvi con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Acquario: oroscopo della prossima settimana che vi vedrà nuovamente sognare dal punto di vista amoroso. Queste stelle vedranno nuovamente Venere trionfare in buon aspetto nel vostro cielo, e quest'ultima parte dell'anno potrebbe rivelarsi davvero entusiasmante, sia per chi è innamorato, che per chi l'amore deve ancora trovarlo. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro modo di impegnarvi, di essere seri e responsabili vi permetterà ancora una volta di raggiungere risultati sopra le aspettative.

Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali che purtroppo vedranno un cielo oscurarsi per voi nativi del segno. Tra la Luna che si mette in posizioni scomode, e Venere che entra in quadratura, il vostro atteggiamento nei confronti del partner potrebbe non essere più lo stesso. Se siete single dovrete saper dare il giusto peso alle parole quando state discutendo con qualcuno. Nel lavoro al momento vi state impegnando molto con i vostri progetti, e avrete modo di sentirvi soddisfatti del vostro operato. Voto - 6️⃣