L'oroscopo della giornata di domenica 3 ottobre vedrà una vita familiare agitata per i nativi Acquario, colpa di Venere in quadratura, mentre l'entusiasmo dei nativi Scorpione sarà smorzato da questa Luna negativa. Vita sentimentale che ricomincia a essere piacevole per il Leone, mentre Gemelli continuerà ad essere una garanzia in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 3 ottobre.

Oroscopo della giornata di domenica 3 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: godrete di un umore abbastanza buono nel corso di questa domenica, merito in particolare della Luna in trigono dal segno del Leone.

In amore il vostro ottimismo contagerà anche il partner, e sarà facile per voi godere di una buona intesa di coppia. Se siete single non è facilissimo trovare l'amore, ma neanche così difficile. Per quanto riguarda il lavoro avrete qualche risorsa in più grazie a Giove, sappiatele dunque sfruttare al massimo. Voto - 7️⃣

Toro: il vostro carattere impulsivo e forte ogni tanto crea qualche disagio in amore. Secondo l'oroscopo della giornata di domenica 3 ottobre, dovrete fare attenzione alla Luna e Venere in cattivo aspetto, perché potreste proprio causare qualche litigio con il partner. Se siete single potreste aver bisogno di qualche momento solo per voi. Nel lavoro dovrete essere più decisi nelle vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 6️⃣

Gemelli: settore professionale più che soddisfacente per voi nativi del segno. Continuerete ad essere una garanzia per colleghi e clienti, merito non solo di questo cielo, ma anche dell’impegno, dell'esperienza e delle abilità che ci mettete in ogni vostro progetto. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna rende il vostro rapporto più bello e piacevole, mentre se siete single i vostri incontri romantici andranno decisamente meglio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale ottima per quanto riguarda i sentimenti. Sarete in perfetta sintonia con la vostra anima gemella, con quella voglia di fare tutto insieme, rafforzando il vostro legame. Per quanto riguarda i single il vostro cuore batte forte, ma siate anche razionali. In ambito lavorativo Marte e Mercurio creano ancora qualche difficoltà, per cui sappiate prendere le vostre decisioni con criterio.

Voto - 7️⃣

Leone: vita sentimentale che ricomincia a diventare piacevole grazie alla Luna che si trova nel vostro cielo. Certo, dovrete ancora pazientare un po’ prima che la vostra vita di coppia torni ad essere perfetta, ma è comunque un passo in avanti. Se siete single interagire con gli altri vi verrà più semplice, quasi spontaneo. In ambito lavorativo, anche se dovrete ancora faticare tanto per ottenere ottimi risultati, non vi scoraggerete, e prenderete di petto la situazione. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo di domenica che vi vedrà piuttosto tranquilli e allegri grazie in particolare a un’ottima Venere in sestile che porta armonia in famiglia. I cuori solitari avranno modo di sentirsi liberi, di vivere questa domenica come meglio credono.

In ambito lavorativo potrebbero esserci alcuni cambiamenti non voluti da voi, ciò nonostante riuscirete ad essere comunque all'altezza della situazione. Voto - 8️⃣

Bilancia: un oroscopo ancora una volta interessante per voi nativi del segno. Questa domenica sarà caratterizzata da una grande enfasi all'interno del vostro rapporto, che terrà voi e il partner molto legati. Se siete single vorreste fare qualcosa di nuovo, e questo periodo potrebbe essere utilizzato per cercare nuove strade da percorrere. Nel lavoro analizzerete bene tutte le opportunità che avrete davanti, e questo cielo, saprete quale decisione prendere. Voto - 8️⃣

Scorpione: settimana che non si chiude benissimo, ma per fortuna la situazione dovrebbe riprendersi già da domani.

Per il momento, in amore, non siate troppo impulsivi nei confronti del partner, anche perché quello che volete al momento non è possibile. Se siete single potreste essere un po’ troppo concentrati su voi stessi per impegnarvi a trovare il vero amore. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a non commettere errori, soprattutto con questo cielo che al momento non perdona. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali che rimangono più che soddisfacenti per voi. Quest'ultima giornata della settimana sarà illuminata dalla Luna in trigono dal segno amico del Leone, che in amore garantisce splendidi momenti insieme alla vostra dolce metà. Se siete single saprete prendere le scelte d'amore giuste, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo il vostro rendimento sarà più che soddisfacente grazie a Giove e Mercurio in ottimo aspetto. Voto - 9️⃣

Capricorno: stelle favorevoli dal punto di vista sentimentale in questa giornata. L'oroscopo di domenica 3 ottobre vi permetterà di godervi in pace e armonia la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single qualche nuova conoscenza in più non vi dispiacerà affatto. Nel lavoro questo cielo non avrà molto da offrirvi, e voi siete alla ricerca di quel qualcosa in più che vi spinga a andare avanti e fare di meglio. Voto - 7️⃣

Acquario: vita familiare ultimamente piuttosto agitata per voi nativi del segno. Venere e Luna in cattivo aspetto vi stanno facendo vivere un brutto periodo in amore, ma sappiate che dipenderà anche da voi cercare di recuperare e riprendere in mano la vostra relazione di coppia.

Se siete single dovrete togliervi dalla testa la convinzione che tutto ciò che volete è possibile, perché non sempre è così. Settore professionale più che discreto grazie in particolare a Giove in congiunzione. Voto - 6️⃣

Pesci: settore professionale che richiederà molto impegno da parte vostra in questa giornata. Ciò nonostante, precisi e appassionati come siete, vi darete da fare per portare a casa ottimi risultati. In amore sarete sempre comprensivi nei confronti del partner, merito anche di Venere in trigono che garantisce stabilità e armonia nel vostro rapporto. Per quanto riguarda i single qualcuno potrebbe rendersi conto di quanto di buono c'è in voi. Voto - 8️⃣