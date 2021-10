L'oroscopo della giornata di lunedì 4 ottobre prevede un Pesci un po’ dispettoso a causa di questa Luna in opposizione, mentre gli effetti positivi dell'altro argenteo permetteranno ai nativi Leone di recuperare in amore. Giornata piena di lavoro per l'Acquario, che almeno potrà distrarsi facendo qualcosa di produttivo, mentre la vita sentimentale dei nativi Toro vedrà finalmente una ripresa. Ecco nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 4 ottobre.

Oroscopo della giornata di lunedì 4 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: nulla da temere per il momento in ambito sentimentale, anzi, la situazione tenderà presto ad essere migliore.

Prendetevi il vostro tempo per fare qualcosa di speciale alla vostra anima gemella. Se siete single interagire con il mondo esterno vi permetterà di conoscere nuove intriganti persone. Nel lavoro Mercurio e Marte fra i piedi rendono le cose difficili, e non potrete affidarvi sempre a Giove per risolvere i vostri problemi. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che dopo tanto tempo si riaccende secondo l'oroscopo della giornata di 4 ottobre. Con la Luna che si metterà in trigono dal segno della Vergine, ci sarà maggior buon senso all'interno della vostra relazione di coppia, e con maturità, cercherete insieme di superare ogni problema. Per quanto riguarda i single, non è ancora il tempo delle mele, ma potrete già guardarvi attorno.

Lavoro ancora altalenante. Ci vorrà maggior impegno e originalità da parte vostra. Voto - 7️⃣

Gemelli: un inizio di settimana non convincente per voi nativi del segno. Purtroppo questo cielo sta per cambiare faccia nei vostri confronti, soprattutto in fatto di sentimenti. Per cui, sarà opportuno cercare di consolidare il vostro rapporto, pronti a tirare fuori tutta la vostra maturità anche nei momenti difficili.

Se siete single potreste fare un po’ più fatica a esprimere le vostre emozioni. Nel settore professionale continuerete a dare il meglio di voi, in particolare in quei progetti molto importanti. Voto - 7️⃣

Cancro: un oroscopo davvero solido e convincente in fatto di sentimenti per voi. Luna e Venere si troveranno in una posizione ideale per far valere le vostre emozioni, non solo con il partner.

Se siete single infatti, ma innamorati, questa potrebbe essere la giornata adatta per rompere il ghiaccio. In ambito lavorativo meglio ragionarci un po’ di più sui vostri progetti, in modo tale da essere sicuri che non ci siano errori, e che Mercurio non ne abbia fatta una delle sue. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in congiunzione durante lo scorso weekend ha dato i suoi benefici in ambito sentimentale. Vi sentirete innamorati, affiatati con il partner, anche perché Venere sta per mettersi in una posizione più comoda per voi. Che siate single oppure no, sta per aprirsi un periodo migliore e romantico. Settore professionale che non sarà ancora il massimo. Mercurio vi aiuta come può, ma non aspettatevi i migliori risultati possibili dai vostri progetti.

In ogni caso, sentitevi soddisfatti così per il momento. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo di lunedì che vedrà iniziare questa giornata con la Luna nel segno. Dal punto di vista sentimentale la vostra relazione sarà un crescendo di emozioni, ricca di momenti davvero intensi tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single date fondo a tutto il vostro charme, perché sarà questo il momento più adatto. Nel lavoro dovrete riflettere bene sulle scelte che farete nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: ancora una volta, una giornata perfetta per voi nativi del segno sotto ogni punto di vista. Per quanto riguarda i sentimenti amare per voi è una cosa semplice.

Infatti, è nella semplicità che sarete in grado di regalare emozioni al partner. Se siete single forse potreste sentire il bisogno di cambiare abitudini nella vostra vita. Nel lavoro gli impegni non vi mancano. Meglio così in fondo, perché avrete modo di dimostrare ancora una volta le vostre abilità. Voto - 9️⃣

Scorpione: configurazione astrale che ritorna ad essere convincente nei vostri confronti. Secondo l'oroscopo però, le cose presto potrebbero cambiare, dunque siate pronti a ogni eventualità. In questa giornata, dal punto di vista sentimentale godrete di una discreta intesa di coppia, che vi aiuterà a tenere attivo il vostro rapporto. Se siete single vi prenderete un po’ di tempo in più per voi stessi.

Settore professionale che continua a non convincere, ma forse voi per primi dovreste provare a vedere le cose da un altro punto di vista. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo della giornata di lunedì 4 ottobre che vedrà la Luna in quadratura dal segno della Vergine. In ambito sentimentale questa non ci voleva, considerato quanto è affiatato il vostro rapporto. Ciò nonostante, se per una volta vi concentrerete di più sulla stabilità del vostro rapporto non sarà un grosso problema. Se siete single parole e sentimenti potrebbero non coincidere. Cercate di bilanciarle ed essere più coerenti. Nel lavoro determinati e sicuri come siete grazie a questo cielo, non avrete paura di nulla. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata discreta per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

Con la Luna in trigono dal segno della Vergine, saprete come mostrare tutto il vostro fascino nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single proverete emozioni del tutto nuove e vi ritroverete a vivere un momento davvero positivo della vostra vita. Nel lavoro dovrete riprendervi ed essere più decisi nelle vostre scelte professionali, nonostante Mercurio crei disagi. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno un cielo ancora difficile da gestire in fatto di sentimenti. Certo, secondo l'oroscopo la Luna non è più negativa, ma Venere lo sarà ancora per qualche giorno. Quello che potete fare, è preparare un bel discorso per farsi perdonare per quanto Venere diventerà favorevole.

Se siete single sfruttate questo tempo per voi stessi. In ambito lavorativo ci saranno tanti impegni. Per fortuna, con questo ottimo Giove e Mercurio favorevoli, avrete modo di distrarvi e fare qualcosa di produttivo. Voto - 6️⃣

Pesci: Luna in opposizione che vi renderà un po’ dispettosi in amore secondo l'oroscopo di lunedì. Che siate single oppure no, prima di causare disagi alla vostra fiamma, sarà meglio comprendere le sue intenzioni. Ricordatevi inoltre che Venere non sarà favorevole ancora per molto, dunque attenzione a non causare una crisi. Nel lavoro non entrate nel panico se qualcosa non va come previsto. Cercate di capire come rimediare. Voto - 6️⃣