Venerdì 29 ottobre troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Leone, mentre Saturno assieme a Giove risiederanno sui gradi dell'Acquario. Nettuno, invece, proseguirà il transito in Pesci, così come Plutone permarrà in Capricorno e Urano continuerà la sosta in Toro. Venere, in ultimo, stazionerà nell'orbita del Sagittario, nel frattempo il Sole rimarrà stabile in Scorpione e Mercurio insieme a Marte resteranno nel domicilio della Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Ariete: passionali.

La seconda e terza decade di casa Ariete potrà contare sul trigono Luna-Venere in quinta dimora che, con ogni probabilità, li renderà dei veri e propri campioni di arti amatorie, con grande soddisfazione della dolce metà.

2° posto Leone: lungimiranti. Il leitmotiv del venerdì felino potrebbe essere rappresentato dalla volontà di rendere più confortevole l'ambiente domestico, optando per qualche acquisto mirato o per alcuni ammodernamenti strutturali che, però, verranno messi in atto tra un po'.

3° posto Scorpione: focus famigliare. Il rapporto genitore/figlio avrà buone chance di tenere banco nella giornata che precede il weekend in casa Scorpione, coi nativi che saranno chiamati a fissare nuove regole nei riguardi della prole.

I mezzani

4° posto Sagittario: abbuffate. Se c'è un ambito dove i nati Sagittario potrebbero non risparmiarsi questo venerdì sarà quello culinario, col segno di Fuoco che vorrà concedersi una luculliana cena casalinga circondato dall'affetto delle persone care.

5° posto Gemelli: aiuti. Il sostegno morale di un'amica fidata riguardo un'intricata questione sentimentale avrà buone possibilità di giungere al cospetto dei nati Gemelli, nel corso di queste 24 ore, e risollevargli prontamente il tono umorale.

6° posto Bilancia: percettivi. L'undicesima casa sarà illuminata dal sestile che il Messaggero degli Dei sui loro gradi ingaggerà con il Luminare femminile nell'affine Leone donando, con ogni probabilità, al secondo segno d'Aria una percettività mentale da record.

7° posto Cancro: estroversi. Astrologicamente corredati di timidezza, i nati Cancro in questa giornata potrebbero stravolgere l'indole astrale mettendo in campo un mood estroverso, il quale lascerà piacevolmente sorprese le 'prede' affettive.

8° posto Pesci: oltre l'apparenza. Riuscire a scorgere le reali intenzioni delle persone alle quali si rapporteranno sarà presumibilmente un esercizio semplice per i nati Pesci nella giornata in questione, col segno d'Acqua che farà suo il proverbio "l'abito non fa il monaco".

9° posto Vergine: stress. Venerdì che sarà presumibilmente zeppo di appuntamenti ai quali presenziare e attività da portare a compimento per il secondo segno di Terra, il quale farebbe meglio a rallentare i ritmi in tal senso così da evitare il sopraggiungere dello stress.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: umore flop. Malgrado non vi saranno particolari problematiche alle quali far fronte, i nati Acquario potrebbero risentire dei destabilizzanti influssi dei Luminari che mineranno la stabilità del loro tono umorale.

11° posto Toro: focus sul corpo. 24 ore dove i nati Toro di prima decade avranno buone chance di soffermarsi ad osservare il proprio corpo, acuendone imperfezioni come eventuali chili di troppo. Sarà bene, però, non lasciarsi trasportare dal malcontento e accettarsi esattamente come si è.

12° posto Capricorno: lavoro flop. Le faccende professionali potrebbero nascondere qualche insidia nel corso di questa giornata autunnale per i nati Capricorno, i quali dovrebbero fare orecchie da mercante ai colpi bassi di parigrado e subalterni.