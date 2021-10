L'oroscopo della giornata di venerdì 8 ottobre vedrà una nuova Luna entrare nel segno dello Scorpione, che riuscirà a compensare la mancanza di Venere, vivendo ancora una volta emozioni intense, mentre Sagittario alla ribalta galopperà sia in amore che al lavoro. Un saggio e maturo Ariete avrà sempre le idee chiare su come agire durante la giornata, mentre Gemelli potrebbe ritrovarsi in difficoltà in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 8 ottobre.

Oroscopo della giornata di venerdì 8 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: periodo sicuramente migliore per quanto riguarda i sentimenti.

I single saranno aperti a nuove conoscenze e avventure da vivere, ma è chi è già innamorato, che con saggezza e maturità saprà sempre come far felice il partner. Per quanto riguarda il lavoro uscire fuori dai binari non è consigliabile al momento. Se state facendo bene una cosa, rimanete dove siete. Non è il momento di osare. Voto - 8️⃣

Toro: sarà una giornata difficile dal punto di vista sentimentale. Venere se ne è andata, ma ora c'è la Luna in opposizione. Per fortuna sono le ultime giornate no, perché presto potrete riprendere in mano il vostro rapporto e godere appieno della bontà del partner. Se siete single sognate il partner ideale, ma perché sognare quando potreste mettervi alla sua ricerca.

Nel lavoro bisognerà essere più creativi. Voto - 6️⃣

Gemelli: un oroscopo non semplice da gestire per voi nativi del segno. Con Venere in opposizione le difficoltà aumentano, e bisognerà saper gestire al meglio il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single comunicare sarà molto importante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro questa comunicazione vi riuscirà davvero bene, merito di Giove e di Mercurio che vi aiuta a collaborare bene con i colleghi. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo stabile per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si troverà in trigono dal segno dello Scorpione, e tra voi e il partner non ci saranno problemi. Se siete single vi piacerebbe trascorrere del tempo in relax, ma forse potreste incontrare una persona che potrebbe "rovinare" i vostri piani.

Nel lavoro la giornata sarà impegnativa, ma se volete, potreste uscirne vittoriosi. Voto - 7️⃣

Leone: inutile cercare di pretendere un rapporto subito affiatato secondo l'oroscopo di venerdì 8 ottobre. Anche se Venere è favorevole, la Luna porterà qualche piccola incomprensione, che però dovreste riuscire a superare presto. Se siete single non dubitate di voi stessi. Presto cupido bacerà anche voi. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a prendere decisioni con criterio, ma attenzione agli ostacoli che Giove mette dinanzi a voi. Voto - 6️⃣

Vergine: Luna in sestile che vi aiuta come può in ambito sentimentale, ma ormai siete nella morsa di Venere, e sentirsi a proprio agio con il partner non sarà così semplice.

Ciò nonostante, potete comunque usufruire del dialogo per cercare di tenere vivo il vostro rapporto. Se siete single meglio non essere coì aperti, specie con gente di cui non vi fidate ciecamente. Nel lavoro potreste aver bisogno di improvvisare, e per fortuna saprete come uscire fuori dai problemi. Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di venerdì 8 ottobre dove vi sentirete davvero molto bene grazie a un cielo così sereno che illumina la vostra vita. Per quanto riguarda i sentimenti riporrete grande fiducia nei confronti del partner, che non deluderà le vostre aspettative. Se siete single qualcuno sicuramente noterà qualcosa in voi, e si avvicinerà a voi. Nel lavoro organizzazione, idee, impegno e costanza saranno alla base del successo dei vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Scorpione: cielo che nonostante tutto continua a regalarvi momento davvero romantici. Ci penserà infatti la Luna a portare sintonia nel vostro rapporto, che andrà avanti serenamente ancora per un po’. Se siete single conoscere nuove persone v'intriga, ciò nonostante non avrete tanta fretta nel buttarvi in nuovo rapporto al momento. Godetevi dunque questo periodo. Settore professionale che ricomincia a ingranare, seppur lentamente. Un po’ di ottimismo in più da parte vostra sarà un primo passo verso la risalita. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali eccellenti per voi nativi del segno. E il meglio deve ancora venire. Dal punto di vista sentimentale infatti Venere illumina la vostra storia d'amore, portando armonia e tanto romanticismo.

Prossimamente ci penserà anche la Luna a darvi una marcia in più. Se siete single qualcosa all'improvviso potrebbe illuminare la vostra vita quotidiana. Per quanto riguarda il lavoro potreste avere qualche idea geniale che sicuramente farà scuola ai vostri colleghi. Voto -

Capricorno: arrivano momenti piacevoli in ambito sentimentale dopo una Luna capricciosa. L'astro argenteo si farà perdonare mettendosi in una posizione invitante per regalare emozioni al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I cuori solitari sapranno come sfruttare al meglio il loro tempo libero. Settore professionale che non vi vedrà sicuramente i primi della classe, ciò nonostante sentitevi comunque soddisfatti dei risultati che porterete a casa.

Voto - 8️⃣

Acquario: ancora qualche piccolo intoppo nella vostra relazione di coppia a causa della Luna in quadratura, ma sappiate che con un po’ di maturità saprete come risolvere ogni problema di coppia. I cuori solitari preferiranno sfruttare questo tempo per loro e migliorare il loro stile di vita. Nel lavoro sarete di buon umore fin dal primo momento che vi metterete all'opera, e gli ottimi risultati che porterete ne saranno la prova. Voto - 7️⃣

Pesci: essere così ribelli nei confronti della vostra anima gemella non vi aiuterà a avere un rapporto armonioso, anzi, l'effetto sarà tutto il contrario. Se siete single avrete bisogno di fare chiarezza nella vostra vita. In ambito lavorativo non mettete in dubbio le vostre capacità, perché se volete, sarete davvero in grado di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣