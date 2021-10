Per la giornata di domani, lunedì 11 ottobre 2021, l'Oroscopo prevede un rialzo da parte del segno dei Pesci, finalmente arrivato in vetta alla classifica, mentre il Leone rimarrà stabile all'ultima posizione. In ribasso si troverà il segno della Bilancia, scalerà la classifica il segno del Cancro, soprattutto per la questione lavorativa.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della giornata di lunedì.

L'oroscopo di domani: opportunità per Cancro

1° Pesci: periodo fortunato, conoscerà il suo apice fin dalla prima giornata di lunedì, ovvero quando ci saranno i presupposti per vedere l'inizio dei vostri progetti più ambiziosi e la loro realizzazione nel giro di poco tempo.

2° Cancro: qualche sbocco lavorativo darà alla vostra creatività e alla vostra voglia di emergere molta più vivacità del solito, e sul piano amoroso potreste fare un incontro che darà un giro di vite al vostro umore, secondo l'oroscopo.

3° Gemelli: avrete le opportunità lavorative che non vi godete da molto tempo e che vi daranno quella carica giusta per proseguire i vostri progetti. Secondo l'oroscopo, ci saranno anche delle novità positive in amore oppure con gli affetti.

4° Capricorno: avere meno ostacoli possibili sarà uno degli obiettivi di questa giornata, e ci riuscirete senza alcuno sforzo. Le collaborazioni potrebbero avere qualche istante di positività, ma anche qualche piccolo contrasto.

Scorpione riflessivo

5° Toro: raggiungerete i primi traguardi di quello che potrebbe essere un lungo cammino di ripresa, ma abbastanza promettente e soddisfacente. Con gli affetti avrete un'atmosfera che vi appagherà a livello emozionale, riuscendo a farvi spuntare il buonumore.

6° Vergine: finalmente potrebbe sbocciare qualche nuovo amore, o probabilmente un'amicizia che potrebbe durare a lungo.

La sintonia di coppia sfocerà anche in qualche obiettivo da perseguire insieme senza dubbi.

7° Scorpione: fermarvi per qualche istante prima di prendere una decisione importante vi sarà molto utile nel corso di questa giornata di lunedì. Secondo l'oroscopo tutto ciò che potrebbe servirvi riuscirete eventualmente a conquistarlo.

8° Sagittario: degli attimi di nostalgia potrebbero portarvi a rimanere in ​​casa a riflettere e ad ascoltare musica triste. Per il momento ciò di cui avete davvero bisogno saranno tanto svago e una amicizia che ascoltarvi pazientemente, secondo l'oroscopo.

Bilancia pigro

9° Bilancia: avrete un leggero calo della voglia di partecipazione all'interno del contesto lavorativo, e probabilmente staccare la spina potrebbe essere una possibilità da prendere davvero in considerazione nel corso della giornata. Un po' di tempo libero potrebbe fare al caso vostro e tenere lontana la monotonia.

10° Acquario: prendere un periodo di pausa dalle faccende quotidiane vi farà prestare più attenzione agli affetti.

Questi infatti stanno attraversando un periodo di contrasti che probabilmente nel corso della settimana vi daranno degli alti e bassi significativi.

11° Ariete: questo lunedì potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto, complice anche una scarsa voglia di partecipazione che probabilmente affonda le sue radici nella fatica perpetrata a lungo. Avete bisogno di più relax e meno stress.

12° Leone: l'irritabilità in questo momento sta mettendo a dura prova il vostro umore. Dovrete sbrigare molte delle faccende familiari nel giro di poco tempo, soprattutto quelle che riguardano l'aspetto relazionale. Secondo l'oroscopo in serata vi sentirete più distesi e tranquilli.