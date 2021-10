L'oroscopo della giornata di lunedì 11 ottobre prevede un Acquario più sereno dal punto di vista sentimentale ora che Venere si trova in buon assetto, mentre l'amore inizia a sorridere ai nativi del Toro. Non sarà una giornata semplice per i Pesci, complice malumore, stress e un cielo poco invitante, mentre Gemelli dovrà cercare di mettere le cose in chiaro con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 11 ottobre.

Oroscopo della giornata di lunedì 11 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: periodo ottimo per quanto riguarda i sentimenti.

Pensare positivo vi aiuta a vedere con ottimismo alla vostra relazione di coppia, che finalmente sembra aver preso la giusta direzione. Fate in modo che sia così a lungo. Se siete single prendersi cura degli altri, e di una persona in particolare, sarà molto importante. Settore professionale ancora zoppicante, ma Giove in sestile vi aiuta a tenere duro. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale migliore per quanto riguarda i sentimenti. Il cielo suggerisce momenti più intriganti con il partner, ma non sarà solo passione quella tra voi. Infatti, potrebbe essere il momento di mettere in cantiere alcuni progetti lasciati in sospeso. Se siete single avrete bisogno di una costante nella vostra vita.

Per quanto riguarda il lavoro, Saturno gioca di sponda con voi e non vi fermerete a lavorare solo su quei progetti dove siete più preparati. Voto - 8️⃣

Gemelli: non state vivendo un bel periodo dal punto di vista sentimentale. Con Venere e Luna in opposizione, raggiungere il dialogo con il partner non è facile, considerato che voi per primi non sarete così amichevoli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ciò nonostante sarà importante cercare di mettere le cose in chiaro. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare su come portare a termine le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Cancro: stelle in buona posizione secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 11 ottobre. In amore sintonia e tranquillità domineranno nel vostro rapporto, merito di questo cielo positivo.

Se siete single ricordatevi che ogni promessa è debito e va mantenuta. In ambito professionale è un periodo altalenante, ma nonostante ciò cercate di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale più che soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Godere del sostegno di Venere e della Luna vi permetterà di esprimere al meglio i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potreste gradire alcuni piccoli ma piacevoli cambiamenti nella vostra vita quotidiana. In ambito lavorativo non sarete così fortunati, ma qualche piccola soddisfazione arriverà. E, per il momento va bene così, considerato il quadro astrale. Voto - 8️⃣

Vergine: continuerà il malumore dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo dell'11 ottobre.

Venere non vi darà tregua, mentre la Luna verso sera si metterà in una posizione migliore per voi. Dunque, se siete single oppure no, sfruttate la posizione dell'astro argenteo per far valere le vostre intenzioni. Un po’ meglio in ambito lavorativo, anche se vi manca quella voglia che vi incentiva a fare di più. Voto - 6️⃣

Bilancia: avrete un cielo eccellente nel corso di questa giornata. In amore vivrete le vostre giornate all'insegna del romanticismo, e tra voi e il partner non potrà che esserci un forte legame. Se siete single avrete più tempo da dedicare all'amore. Molto bene anche nel lavoro, grazie a idee valide che metteranno un pizzico di originalità ai vostri progetti. Voto - 9️⃣

Scorpione: un oroscopo più che soddisfacente quello di lunedì.

La settimana inizia molto bene per voi, e in amore vanterete un'ottima stabilità di coppia, frutto dell'impegno che ci avete messo nelle settimane precedenti. Se siete single è tempo di importanti progetti, e la cosa vi entusiasma. Per quanto riguarda il lavoro prendetevi il tempo giusto per i vostri progetti, o rischierete di ottenere risultati che non rispecchieranno le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Sagittario: inizio di settimana eccellente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Con Venere e Luna in congiunzione al vostro cielo, ecco che l'intesa tra voi e il partner sarà alta, e sarete pronti a dare il meglio. Per quanto riguarda i single sarà più facile aprirvi alle emozioni. Nel lavoro non dubiterete mai delle vostre capacità, e con un atteggiamento così determinato saprete cosa fare per massimizzare i vostri profitti.

Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che verso sera sentirà l'influenza della Luna nel segno. Le cose tra voi e il partner andranno molto bene. Niente attacchi di gelosia, solo sentimenti positivi nei confronti della vostra anima gemella. I cuori solitari si comporteranno in modo molto maturo e sentiranno il bisogno di innamorarsi solo quando sarà il momento. Ma quel momento potrebbe essere proprio in questa giornata. Settore professionale non al top, ciò nonostante non mancheranno momenti positivi. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo che torna a essere florido per quanto riguarda i sentimenti e, in generale, nella vostra vita quotidiana. Secondo l'oroscopo, sarete in grado di cogliere il momento adatto per regalare al partner belle emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single le emozioni che proverete saranno molto importanti: non ignoratele. Per quanto riguarda il lavoro sarà con i fatti che si andrà avanti, e voi lo dimostrerete. Voto - 8️⃣

Pesci: potreste assumere un atteggiamento un po’ troppo sopra le righe dal punto di vista sentimentale, colpa del cielo che non vi dà tregua. Ricordatevi che il rispetto reciproco tra voi e il partner è fondamentale per un rapporto che funzioni. Se siete single meglio prendersi un po’ di tempo in più per voi stessi. Settore professionale nel complesso stabile, ma anche qui meglio non uscire dai binari. Voto - 6️⃣