Le previsioni zodiacali di venerdì 15 ottobre 2021 sono pronte a valutare la giornata prima del weekend. In primo piano quest'oggi la presenza della Luna in Acquario, favolosa nella risoluzione di questioni legate ai sentimenti e agli affetti in generale. Come sempre, a fare la differenza tra i simboli zodiacali, è l'Astrologia quotidiana, ben rappresentata dalla nostra classifica stelline. Volendo dare qualche piccolo anticipo, si preannuncia un periodo altamente positivo per coloro appartenenti ad Ariete e Vergine, supportati da una generosa Luna nel segno dell'Acquario, come già svelato in altre sedi.

Invece, sottostimato il periodo, secondo il report astrale sviluppato nelle previsioni del giorno, per gli sfortunati amici appartenenti a Toro e Gemelli.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 15 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Vergine;

2° posto - ★★★★: Cancro, Leone;

3° posto - ★★★: Toro;

4° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 15 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 15 ottobre al segno dell'Ariete indica che è in arrivo un venerdì al di sopra delle aspettative. Sarà o no un fantastico fine settimana? Ebbene, la giornata in analisi partirà bene, fino a metà pomeriggio a cui seguirà una lieve flessione di breve durata: serata esplosiva!

In amore, Venere sarà pronta a regalarvi una grande pace interiore. È arrivato il momento di pensare finalmente in positivo e di mettere insieme i pezzi della vostra vita. Con molta serenità e pazienza ogni cosa andrà al suo posto, grazie anche al partner che è sempre li, pronto per esaudire le vostre richieste. Single, senza infamia e senza lode, il giorno si annuncia sereno, produttivo; tutto dovrebbe andare liscio come l'olio.

In primo piano le faccende quotidiane: doveri familiari, cura del fisico e degli animali di casa. Marte garantisce una energia eccellente e una straordinaria resistenza alla fatica, dedicatevi anche alla vostra bellezza esaltando, soprattutto, la profondità dello sguardo, vi aiuterà a conquistare tutti. Nel lavoro, giorno vivacissimo, soprattutto se siete liberi e indipendenti.

Non farete nessuna fatica e tener dietro al ritmo del lavoro e al susseguirsi degli impegni, fidatevi anche dell'intuito e del sesto senso e tutto andrà bene.

Toro: ★★★. Una giornata poco reattiva su molti fronti. Diciamo pure che a momenti sarà anche abbastanza piatta, soprattutto per quel che riguarda il comparto sentimentale. Cercate di dribblare qualche eventuale polemica nascente, anche se dovesse essere il partner a cominciare. Per risolvere le questioni sentimentali più ostiche avete bisogno di tranquillità. In campo sentimentale, le stelle vi gireranno completamente le spalle; la tensione sarà quindi palpabile, l'energia scarsa. Tale situazione vi indurrà a volere di più sul piano affettivo, a migliorare lo stato della vostra relazione sentimentale.

Insomma, il clima astrale del momento vi porterà a puntare molto sulla realizzazione e sul successo dell'amore nella coppia. Single, vi aspetta una lunga e ripida salita per le influenze planetarie, non spaventatevi e organizzatevi al meglio per affrontarla con la giusta forza e determinazione. Anche nei periodi più bui ed impegnativi della vostra vita imparerete una lezione e ne uscirete persone migliori. Nel lavoro, al livello economico si stanno affacciando delle piccole difficoltà che, se prontamente tamponate, si potranno sicuramente arginare e risolvere. Rivalutate le vostre spese, eliminate il superfluo ed i conti riprenderanno il loro equilibrio facendovi abbandonare il vostro costante senso di ansia.

Gemelli: ★★. Giornata negativa, valutata con le due stelle del "ko". In campo sentimentale, durante le normali consuetudini quotidiane, dovrete stare in guardia perché alcune formazioni astrali non promettono niente di buono. Ci saranno nell'aria malumori e incomprensioni varie. In amore, serbare rancore non è mai una buona soluzione, così se oggi, vi dovesse capitare di pensare a qualche evento del passato, cercate di scacciarlo dalla mente e provate a passare una giornata serena con la vostra famiglia e con il partner, che sarà li pronto a coccolarvi e a rincuorarvi. Single, non siete in vena, ma la colpa non sarà tutta vostra, insomma, vi ritroverete a gestire una giornata problematica completamente soli.

Non è comunque il caso di sentirsi degli incapaci solo perché le cose non girano come vorreste, perché oggi astri e circostanze non tifano per il vostro segno. Nel lavoro, la verità fa male, ma è pur sempre meglio che vivere di menzogne: dite quindi apertamente ai colleghi ed a tutti quelli che intralciano il vostro lavoro, i vostri pensieri sulle cose che non vi stanno bene e arriverete sicuramente a un punto di accordo.

Oroscopo e stelle di venerdì 15 ottobre

Cancro: ★★★★. Il prossimo venerdì sarà certamente positivo, buono per la maggior parte di voi nativi a patto di tenere ben salda la testa sulle spalle. Per i sentimenti, sarà tutto in regola, la coppia ben affiatata, figli ben educati, casa ben curata.

Se doveste litigare sarà solo per colpa di un intruso, che si fa sempre i fatti vostri dettando consigli e regole sbagliate. Se fate parte di una coppia perfetta, tranquilli, perché la giornata partirà tra promesse dolcissime per il cuore e appaganti per il tempo libero. Single, il cielo positivo vi coccola: non fatevi mancare niente, siate buoni con voi stessi. Il momento può essere incoraggiante e promettente per chi ha in ballo progetti rilevanti, sia in ambito familiare che sociale. La voglia di emergere, di mettersi in luce o di farsi notare da chi ha colpito la vostra fantasia, verrà premiata, tanto che avrete dei programmi sfiziosi da dividere con gli amici. Il lavoro, sarà il filo conduttore della giornata: da fare ne avete anche oltre l'ora di chiusura.

Intanto le finanze aumentano e il vostro curriculum si arricchisce di nuove esperienze.

Leone: ★★★★. La giornata sarà in media positiva, anche se in questo caso, viste le quattro stelle della normalità, l'essere un po' guardinghi non farà di certo male. In amore, siete vicini a un periodo di nuovi progetti, alcuni inattesi, forieri di stimoli ed esperienze nuove. Il settore astrologico, quello dei contatti sociali, oggi sarà stimolato dalle stelle: non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità! L'atmosfera amorosa sarà così carica di deliziosa passione e desiderio, di sentimenti espressi con vigore e di serate romantiche insieme a chi amate. Single, sarà la giornata adatta per rischiare. Secondo il firmamento, l'invito è quello di non fare congetture relative al futuro ma vivere alla giornata: fatevi trascinare da quello che sentite dentro.

La vita è bella perché imprevedibile e dovete essere pronti a tentare il tutto per tutto, per essere felici e sereni. Nel lavoro, è questo un giorno fortunato per voi, almeno secondo le stelle. Tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere svolto. Buone notizie in arrivo anche sotto l'aspetto economico.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 15 ottobre, predice una giornata più che buona, anzi, diremmo quasi super fortunata. In generale, l'atmosfera sarà carica di aspettative per delle situazioni che attualmente sono ancora in fase evolutiva. In campo sentimentale, la giornata sarà piena di impegni ma le stelle vi regaleranno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo anche alle cose che normalmente tendete a lasciare per ultime.

Oggi finalmente vi sentirete in grado di affrontare la vita di coppia con molta più energia ed entusiasmo, perché le stelle favoriranno il dialogo e l'amore. Single, la famiglia lascerà a voi una decisione molto importante: valutate accuratamente le varie alternative e possibilità senza lamentarvi di questo compito. Se siete stati scelti è per la fiducia che godete e qualsiasi decisione doveste prendere verrà comunque ben apprezzata. Nel lavoro, c'è una ragione per cui siete protagonisti del periodo: una faccenda che vi preme molto ha imboccato la strada giusta, non mancheranno così dei contatti con ambienti e persone davvero interessanti.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 15 ottobre.