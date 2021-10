Per il mese di novembre 2021, l’Oroscopo della fortuna prevede degli influssi che deriveranno prevalentemente dal pianeta Venere, presente nella costellazione del Capricorno. Giove sarà molto favorevole per i pianeti di acqua, supportati anche da Giove stesso.

Marte sarà da contrasto ai segni di aria, soprattutto per l’Acquario, mentre il Leone avrà una notevole opposizione di Giove.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo di novembre per la fortuna.

L’oroscopo di novembre: Pesci ottimale

1° Capricorno: ci sarà una grande energia dal punto di vista fisico e una fortuna dettata da Venere che sarà determinante sia per l’amore che per il lavoro.

Le occasioni di stampo professionale saranno molto remunerative, tanto che ora riuscirete a realizzare qualche piccolo desiderio personale oppure di fare un investimento molto più importante.

2° Pesci: avrete a che fare con un pianeta Giove che sarà sempre più favorevole al vostro segno. Difatti, con il trascorrere delle giornate vedrete i primi veri segnali dei vostri sforzi, la situazione lavorativa farsi sempre più stabile e un aspetto burocratico che si risolverà con tutte le sue paturnie. Secondo l’oroscopo ci sarà una sintonia invidiabile sul posto di lavoro.

3° Vergine: ogni cosa potrebbe volgere al meglio per il vostro segno, dal momento che le posizioni planetarie complessive prevedono molto favore.

Giove potrebbe essere di ostacolo ad alcune situazioni di stampo professionale, però Mercurio e Venere sono in posizione tale da non creare alcun scompenso significativo. L’oroscopo del mese dunque prevede per voi un periodo decisamente ottimo anche se non privo di qualche piccola difficoltà.

4° Scorpione: questo periodo sarà ottimale nella fortuna grazie prevalentemente al sostegno di Venere in Capricorno ma anche alla vostra forza di volontà che vi permetterà di sbaragliare ogni situazione che sia avversa ai vostri progetti.

Finalmente potrete anche permettervi qualche piccolo strappo alla regola dal punto di vista finanziario.

Gemelli fortunato

5° Gemelli: avete uno splendido periodo su cui poggiare le basi di qualche azione futura sul lavoro, e grazie alla fortuna di Giove in transito e con la presenza del pianeta Saturno nella costellazione dell’Acquario ci potrebbero essere delle remunerazioni di stampo finanziario davvero molto fruttuose.

Proseguire anche con i progetti più ambiziosi potrebbe dare qualche novità sul piano professionale.

6° Cancro: sicuramente gli influssi di Giove saranno determinanti per le scelte e le mosse future da prendere, soprattutto sul piano lavorativo, però ci saranno alcuni pianeti sfavorevoli come Mercurio che potrebbero impedire qualche contrattazione o qualche affare che altrimenti potrebbe portarvi molti guadagni. Secondo l’oroscopo avrete bisogno di recuperare le forze più spesso.

7° Acquario: avrete un inizio del mese molto faticoso, probabilmente perché Marte entrerà in quadratura con il vostro segno dandovi dei segnali riguardo allo stress e alla voglia di voltare pagina. Però con il trascorrere del tempo Giove sarà sempre più in grado di regalarvi occasioni importanti, soprattutto sotto il profilo professionale.

8° Toro: siete in una fase di lenta ascesa, dal momento che gli influssi negativi di Giove stanno volgendo al termine per il vostro segno. L’oroscopo per voi prevede qualche piccola difficoltà da superare, nonostante questo vi sentirete pronti per cogliere le opportunità che alla fine del mese potrebbero presentarsi. Fate attenzione all’opposizione di Mercurio che vi darà qualche contrasto all’interno del contesto lavorativo.

Sagittario in calo

9° Sagittario: se la prima settimana sarà molto fortunata e dunque anche ricca di prospettive interessanti sul profilo burocratico, il mese potrebbe prendere una piega sempre meno favorevole ma comunque illuminata da qualche piccola novità che vi renderà molto contenti.

Dovrete fare attenzione allo stress, perché sarà una delle cause di intransigenza e di pigrizia, in questo momento.

10° Ariete: purtroppo gli influssi di Giove saranno in declino per il vostro segno, dunque le occasioni e le prospettive sia in amore che sul piano lavorativo saranno sempre meno e sempre meno stimolanti per il vostro segno. Avrete bisogno di una pausa e di qualche elemento che vi faccia ricaricare le batterie e vi stimoli la creatività, in attesa di tempi migliori.

11° Bilancia: dovrete fare attenzione a questo periodo, perché questo novembre sarà un mese difficile se vorreste emergere. Anzi, sarà l’ideale avere i piedi per terra e non osare troppo sul fronte affaristico. Forzare le cose in questo momento potrebbe rivelarsi molto controproducente.

12° Leone: avrete Giove in opposizione e dunque di per sé questa situazione potrebbe portarvi ad avere molti insuccessi, probabilmente anche per quei progetti in cui credevate e negli affari più remunerativi. Il nervosismo potrebbe ripresentarsi prima che possiate fare qualcosa per impedirlo, però secondo l’oroscopo nella fine del mese arriveranno i primi spiragli di luce a fronte di un periodo turbolento come questo.