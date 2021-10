L'oroscopo della giornata di venerdì 22 ottobre vedrà una splendida Luna nel segno del Toro, che potrà avviarvi verso un fine settimana stabile e romantico, mentre un flirt potrebbe diventare qualcosa di più per i nativi Capricorno. Bilancia riuscirà a andare oltre le aspettative al lavoro, mentre Cancro riuscirà a recuperare il proprio rapporto di coppia e renderlo più affiatato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 22 ottobre.

Previsioni oroscopo di venerdì 22 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: i vostri sentimenti nei confronti del partner rimangono genuini anche in questa giornata.

Questo cielo vi mette a vostro agio, grazie a una splendida Venere in trigono. Voi cuori solitari, inoltre, potreste iniziare a provare sentimenti più profondi nei confronti di una persona in particolare. Per quanto riguarda il lavoro, l'affidabilità non è il vostro forte al momento. Sarà meglio lavorarci su per rimediare. Voto - 7️

Toro: periodo ottimale per quanto riguarda i sentimenti. Quel periodo di nervosismo e tensione tra voi e il partner è ormai lontano e adesso la vostra anima gemella sarà di grande aiuto, con consigli e momenti romantici tutti per voi. Se siete singl non mancheranno ottime occasioni d'incontro, ma non dovrete trascurare i rapporti sociali. Nel settore professionale continuerete a mostrare il fianco.

Non è ancora un cielo ottimale, ma ricordatevi dei vostri obiettivi a lungo termine. Voto - 7️

Gemelli: tenderete a accendervi come un fiammifero troppo facilmente, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Ciò non farà bene, né al vostro rapporto, né per i vostri rapporti sociali qualora siate single. Un po’ meglio in ambito lavorativo, anche se campare di rendita non è la migliore idea.

Fatevi dunque venire qualche idea nuova, anche perché questo cielo vi consente di fare di più. Voto - 5️

Cancro: Luna in sestile in Toro che guarirà tutte le ferite d'amore, secondo l'oroscopo di venerdì 22 ottobre. Riuscirete infatti a recuperare il vostro rapporto di coppia e potrete tornare a progettare il vostro futuro insieme.

Per quanto riguarda i single, avere hobby e interessi vi tiene vivi, inoltre può darvi la possibilità di fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, la precisione a volte è fondamentale, dunque siatelo. Voto - 7️

Leone: sarà un'altra giornata complicata per quanto riguarda i sentimenti. Con questa Luna in quadratura, esprimere i vostri sentimenti non è semplice. Venere rimane favorevole certo, ma sarà meglio non pretendere troppo dal partner in questa giornata. Se siete single ma ci tenete tantissimo a una persona, forse vale la pena prendersi dei rischi. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere in attesa di un verdetto su un vostro progetto. Voto - 6️

Vergine: giornata nel complesso discreta per voi nativi del segno, che con un po’ di fortuna potrà permettervi di avviarvi verso un fine settimana migliore dal punto di vista sentimentale.

La ripresa è ancora lontana, intendiamoci, ma forse potrebbe essere il momento per riprendere il ritmo con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, anche se un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire, riuscirete a portare a termine i vostri impegni, e ne sarete soddisfatti. Voto - 7️

Bilancia: sfera sentimentale che continua a convincere secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 22 ottobre. Venere continua a illuminare le vostre giornate in amore, riempiendole di belle emozioni e sentimenti tutti da condividere con il partner. Per quanto riguarda i single, qualche novità potrebbe rendere questa giornata molto piacevole. Nel lavoro, sarete in grado anche di andare oltre le aspettative, e la soddisfazione non potrà che essere tanta.

Voto - 9️

Scorpione: giornata di venerdì complicata per quanto riguarda le emozioni. Questo cielo vedrà la Luna opposta, e potreste non essere così inclini a parlare di sentimenti, né con il partner, né con gli amici, single oppure no. Piuttosto, preferirete cercare il dialogo e discutere di quei problemi più intimi sepolti all'interno del vostro cuore. Fate attenzione però, perché dovrete avere davanti la persona giusta. Nel lavoro la creatività non è il vostro forte al momento, complice anche qualche distrazione di troppo. Voto - 6️

Sagittario: un'altra bella giornata da dedicare alle persone che più amate. Quando le cose vanno così bene vi sentite molto felici, e soprattutto in ambito sentimentale avrete una gran voglia di condividere ogni momento della vostra vita con le persone che più amate.

Per quanto riguarda il lavoro, una splendida voglia di fare e creatività vi metteranno a vostro agio con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️

Capricorno: accompagnati dalla Luna in trigono dal segno amico del Toro, l'oroscopo di venerdì 22 ottobre si rivelerà davvero interessante per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single, un flirt iniziato quasi per gioco potrebbe diventare qualcosa di più. Se siete già impegnati, sarete in grado di consolidare il vostro rapporto e di amare il partner in modo dolce e disinteressato. Per quanto riguarda il lavoro, invece, Mercurio e Marte vi mettono i bastoni tra le ruote e rendono difficili certi impegni. Voto - 7️

Acquario: periodo non proprio eccellente per quanto riguarda le questioni d'amore, per via della Luna in quadratura, ma ciò nonostante, il fine settimana si rivelerà sicuramente migliore per far valere i vostri sentimenti.

Dunque, single oppure no, abbiate un po’ di pazienza per il momento, e non siate impulsivi. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio, Marte e Giove vi aiutano a svolgere la mole di incarichi che avete, e con un discreto successo. Voto - 7️

Pesci: oroscopo di venerdì che vi vedrà un po’ più in sintonia con il partner grazie alla Luna. Non fateci l'abitudine, perché già da domani potrebbero tornare i problemi. Dunque, se proprio volete un po’ di stabilità, dovrete fare di più, e questa sarà un’occasione da non perdere. Se siete single, attenzione a qualche parola di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, se avete le idee chiare su quello che state facendo, non sarà necessario farsi riprendere dagli altri. Voto - 6️