Le previsioni astrologiche relative alla settimana prossima, ovvero quella che va da lunedì 4 a domenica 10 ottobre rivelano buone notizie in arrivo per il segno zodiacale del Capricorno. Settimana molto positiva per i Gemelli e per i Pesci, difficoltà sentimentali invece per il Cancro. Scopriamo in dettaglio cosa rivela l'Oroscopo settimanale dei dodici segni zodiacali.

Oroscopo della settimana fino al 10 ottobre, da Ariete a Cancro

Ariete: Giove e Saturno saranno in opposizione, pertanto la settimana in arrivo sarà caratterizzata da giornate parecchio impegnative e con possibili imprevisti sul lavoro.

Risentirete anche di un calo del vostro umore. Tuttavia, con l'avvicinarsi del weekend, dovrebbe verificarsi un netto miglioramento.

Toro: lo stress quotidiano sta influenzando negativamente il vostro stato d'animo. Prendetevi una pausa se lo ritenete necessario, alcuni impegni possono essere rimandati. Gestite meglio il vostro tempo, è importante ritagliare anche un momento per voi nel corso della giornata.

Gemelli: inizio settimanale decisamente al top per i Gemelli. Venere e Marte saranno a vostro favore, pertanto le giornate a venire trascorreranno in maniera positiva. Buone notizie in arrivo in campo professionale.

Cancro: il vostro rapporto sta attraversando un momento di difficoltà che, tuttavia, potrà essere superato con l'impegno reciproco della coppia.

Concentratevi sull'aspetto comunicativo che necessita di essere migliorato.

Previsioni astrologiche dal 4 al 10 ottobre, da Leone a Sagittario

Leone: ci sono ancora molti nodi da sciogliere dal punto di vista lavorativo. Alcune questioni devono essere risolte al più presto. Cercate un buon punto d'incontro e fate la vostra proposta in modo da giungere ad un accordo.

Allo stesso tempo, però, cercate anche i vostri vantaggi.

Vergine: essere eccessivamente sicuri non è positivo. Ricordate che è meglio essere sempre un po' più prudenti di fronte a determinate situazioni. Amate vantarvi delle vostre capacità, tuttavia ricordate che, a chiunque, può succedere di cadere.

Bilancia: immaginate delle prospettive migliori per il vostro futuro.

Siete ormai arrivati a buon punto, tuttavia la strada da percorrere è ancora molto lunga. Continuate il vostro percorso con determinazione e vi accorgerete presto di aver raggiunto anche gli obiettivi più lontani.

Scorpione: alcune vecchie amicizie si stanno pian piano allontanando. Ognuno prende la propria strada, tuttavia non tutti i rapporti sono destinati a durare per sempre. È probabile che alcuni atteggiamenti, da parte vostra o dei vostri amici, hanno causato un certo allontanamento.

Sagittario: siete particolarmente competitivi quando si tratta di lavoro. Siete riusciti ad ottenere importanti risultati professionali nel corso degli anni. Il tragitto non è stato facile, in ogni caso ogni vostro sacrificio sarà ricompensato con il tempo.

Oroscopo settimanale sino al 10 ottobre, da Capricorno a Pesci

Capricorno: non trascurate i momenti importanti, la vostra presenza è fondamentale per chi vi vuole bene. Ogni tanto, mettete da parte gli impegni quotidiani e dedicate del tempo ai vostri cari. La settimana in arrivo vi porterà buone notizie.

Acquario: ultimamente le cose non sono andate esattamente per il verso giusto. Siate pazienti, prima o poi arriverà l'occasione giusta per voi. La settimana prossima sarà una settimana importante: sarà necessario prendere delle decisioni in merito al vostro futuro professionale.

Pesci: novità interessanti in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Per le coppie potrebbe essere giunto il momento di fare un passo avanti, mentre per quanto riguarda i single, potrebbe presentarsi l'occasione di fare nuove conoscenze.