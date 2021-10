L'oroscopo della giornata di giovedì 7 ottobre vedrà il passaggio definitivo del pianeta Venere nel segno zodiacale del Sagittario, che potrà contare su una vita sentimentale splendida, mentre Gemelli dovrà fare attenzione a qualche piccola discussione con una persona cara. Nuove opportunità lavorative e sentimentali potrebbero dare una scossa alla vita dei nativi Toro, mentre per il Leone inizia un nuovo capitolo della propria vita amorosa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 7 ottobre.

Previsioni oroscopo giovedì 7 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: questa giornata di giovedì v'invita a essere più aperti con il mondo ora che Luna e Venere vi sorridono.

Un gesto d'amore in più nei confronti del partner sarà sicuramente ben apprezzato, così come se siete single. Essere più gentili, ma non troppo diretti potrebbe aiutare chi amate a capire quanto di buono c'è in voi. Nel lavoro non siate troppo irruenti. Pretendere tutto e subito quando questo cielo non è così favorevole potrebbe essere controproducente. Voto - 7️⃣

Toro: ora che Venere smette di darvi fastidio, avrete modo di prendere con più calma e razionalità la vostra vita. Secondo l'oroscopo del 7 ottobre, la vostra vita sentimentale sarà più tranquilla, con la possibilità di trovare il dialogo con il partner, e essere nuovamente affiatati. Se siete single forse qualcuno potrebbe avvicinarsi a voi.

Nel lavoro potrebbero crearsi nuove opportunità che potrebbero permettervi di risalire, ma andranno sfruttate. Voto - 8️⃣

Gemelli: arriva un periodo difficile da gestire in fatto di sentimenti. Le questioni di cuore diventano delicate per voi, soprattutto per i single, che sofferenti a causa di un amore difficile. Settore professionale che fortunatamente porterà ancora buoni risultati, merito di Giove e Mercurio in trigono che vi aiuteranno a gestire abbastanza bene gli impegni della giornata.

Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale che chiederà un po’ d'attenzione da parte vostra. Venere non è più in un’ottima posizione, e la Luna in quadratura potrebbe causare qualche piccola incomprensione, che con maturità potreste riuscire a superare. Se siete single può succedere di litigare con un amico, ma se siete davvero amici, allora tutto si risolverà presto.

In ambito lavorativo con la giusta calma, e qualche idea in più, potreste ottenere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Leone: relazione di coppia che inizia a diventare interessante con questo quadro astrologico. Se siete riusciti a trovare serenità con il partner, sarà il momento adatto per iniziare nuovi progetti per il futuro e dare inizio a nuovo capitolo della vostra vita amorosa. Se invece siete in cerca dell'amore, non si escludono nuovi incontri. Lavoro che ancora fatica a darvi grandi soddisfazioni, anche se con Marte e Mercurio favorevoli qualche buona idea arriva. Voto - 7️⃣

Vergine: qualche difficoltà da superare ora che Venere ha deciso di voltarvi le spalle. Potreste sentirvi un po’ confusi, e ciò potrebbe causare cattivo umore che non dovrete riversare sul partner.

I single innamorati potrebbero provare emozioni spesso contrastanti. Per quanto riguarda il lavoro meglio non temporeggiare, soprattutto se tra le mani avrete buone occasioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: un oroscopo che da un po’ di tempo a questa parte continua a darvi buone notizie. In questa giornata infatti la Luna bussa ancora alla vostra porta, e con Venere in sestile, fascino, saggezza e romanticismo non mancheranno in voi, single oppure no. Anche nel lavoro sarete particolarmente abili, e se state cercando qualcosa di nuovo, di originale, questa potrebbe essere la giornata adatta. Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo del 7 ottobre piuttosto discreto per voi nativi del segno. Con i sentimenti ve la caverete bene nonostante Venere non sia più nel segno.

Presto però, arriverà la Luna a dare un'ulteriore scossa alla vostra vita di coppia. Se siete single il colpo di fulmine arriva quando arriva, per cui siate pazienti, ma soprattutto, credeteci sempre. Nel lavoro, con calma e riflessione potreste buttare giù delle buone idee. Ciò nonostante, ricordatevi però, che alcune mansioni non possono essere rimandate. Voto - 8️⃣

Sagittario: vita sentimentale che si accende, che vi riempie il cuore di gioia ora che Venere entra nel vostro segno zodiacale. Il vostro cuore batte come la prima volta che vi siete innamorati, e questo atteggiamento romantico vi permetterà di regalare intense emozioni al partner. Se siete single quelle storie d'amore che si leggono solo nelle fiabe saranno possibili, per cui non smettete di credervi.

Lavoro che continua a dare soddisfazioni, e potreste decidere di fare ancora di più. Voto - 8️⃣

Capricorno: non una giornata ideale in ambito sentimentale a causa della Luna in quadratura. In amore cercate di non fare un dramma per ogni cosa che non va come volete. Se siete single avrete bisogno del vostro tempo per capire i vostri sentimenti. Settore professionale senza infamia e senza lode. Potreste provare a fare di più, ma qualche distrazione di troppo potrebbe rallentarvi. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà un cielo ideale per far brillare nuovamente il vostro rapporto. Luna e Venere in sinergia tra loro portano belle emozioni tra voi e il partner, e la maturità necessaria per affrontare e risolvere ogni singolo problema insieme.

Per quanto riguarda i single vi sentirete pieni di energie, convinti di poter fare tutto ciò che volete. Molto bene anche in ambito professionale, dove lavorerete con grande ottimismo e voglia di fare. Voto - 8️⃣

Pesci: poche soddisfazioni nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Con Venere che si trova in quadratura dal segno del Sagittario, i dubbi in amore non mancheranno, non solo per voi single, ma anche per chi è innamorato. Prendere le distanze e cercare di ritrovare la giusta direzione sarà quasi d'obbligo. Per quanto riguarda il lavoro può succedere che qualcosa non vada come previsto, l'importante sarà non impanicarsi e saper rimediare. Voto - 6️⃣