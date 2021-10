Cosa avranno in serbo gli astri e le stelle per i dodici segni durante la prima settimana di ottobre? La Luna Nuova si rivela fortunata per il Leone, favorito sia nel lavoro che in ambito sentimentale. Sono giornate romantiche per i Gemelli, al contrario il Toro potrebbe essere più possessivo e lunatico durante il weekend. Acquario concentrato sulla carriera. Di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute della settimana, da lunedì 4 a domenica 10 ottobre 2021, per tutti i segni.

Previsioni astrologiche della settimana per tutti i segni

Ariete: la prima settimana di ottobre inizia decisamente sottotono per il segno, che potrebbe risentire di un calo di energie e fare sogni agitati. Il Novilunio previsto per il 6 ottobre aggiunge stress, ma con l’avvicinarsi del weekend Venere arriva a colorare il vostro cielo, portando serenità e spensieratezza.

Toro: Venere gentile porta nuovo equilibrio all’amore e ai rapporti con gli altri durante le prime giornate della settimana. Anche chi lavora in team può ottenere qualcosa in più. Al contrario il weekend potrebbe vendervi lunatici e gelosi e alimentare le incomprensioni nella coppia.

Gemelli: la prima settimana di ottobre potrebbe portare interessanti opportunità in ambito professionale.

Il Novilunio accende i riflettori sull’amore, accompagnato da una Venere intrigante e passionale. L’amore è romantico e anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: la Luna Nuova potrebbe portare un po’ di agitazione e stress in ambito lavorativo, per fortuna una Venere pratica viene in vostro soccorso per aiutarvi a gestire tutto con maggior lucidità.

Il fine settimana si prevede interessante, ci sono nuovi flirt in arrivo per i single.

Leone: il Novilunio porta fortuna per quanto riguarda gli affari e le trattative. Si potrebbero concludere delle compravendite importanti. Venere vi fa ardere di amore e desiderio, i rapporti di coppia si vestono di nuova vita e gli incontri sono favoriti.

Vergine: l’oroscopo della settimana lascia presagire giornate importanti per la carriera e gli affari. È un buon momento per chi intende fare degli investimenti o degli acquisti. Venere malandrina rende il weekend movimentato ed interessante per coppie e single.

Bilancia: è il momento di credere in se stessi e nelle possibilità di aprire delle nuove porte. La Luna porta fortuna, favorisce i traffici, gli scambi e gli affari. Bene l’amore. Fisico al top.

Scorpione: il Novilunio vi ispira e vi infonde fiducia, sia in amore che nel lavoro sarete determinati. Il vostro magnetismo e fascino attrarrà come calamite delle nuove prende.

Sagittario: il consiglio dell’oroscopo è quello di pianificare al meglio queste giornate per non trovarsi sommersi da una mole indefinita di lavoro.

Il 7 arriva Venere e colora di rosso la vostra settimana.

Capricorno: durante queste giornate in ambito lavorativo sarà bene tenere gli occhi aperti, perché qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni fra le ruote.in amore Venere si nasconde e potrebbe agitare i rapporti di coppia e con i familiari. Recupero durante il weekend.

Acquario: durante questa settimana il vostro talento la vostra voglia di fare emergeranno portandovi a raggiungere interessanti posizioni per quanto riguarda la carriera. Il Novilunio potrebbe portare un amore straniero o riempire i rapporti di coppia con nuova intensità. Weekend sereno da dedicare alle tue passioni e i propri hobby.

Pesci: la Luna Nuova sensuale e passionale si scontra con una Venere polemica che potrebbe agitare i rapporti di coppia. È il momento di scoprire nuove facce dell’eros e anche gli incontri sono favoriti. Ottima la sfera lavorativa.