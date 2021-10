Le previsioni zodiacali di martedì 19 ottobre 2021 portano in dote le analisi astrologiche interessanti i segni dall'Ariete fino alla Vergine. Notizie buone o cattive in amore e nel lavoro? Scopriamolo insieme passo passo, partendo con il mettere in luce i segni migliori e quelli con presunte difficoltà nel periodo. L'Astrologia di martedì in questo contesto indica che ad avere la meglio tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, senz'altro saranno Ariete e Toro, considerato entrambi in giornata a cinque stelle. Abbastanza positivo il periodo in analisi anche per Gemelli, Leone e Vergine, trio valutato nella norma, dunque in giornata di routine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 19 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 19 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 19 ottobre al segno dell'Ariete predice un martedì senza alcun dubbio vincente su quasi tutta la linea. Che fate, iniziate già a gongolare? In amore, le stelle faranno emergere con prepotenza lo spirito libero che è dentro di voi. Siete degli eterni fanciulli, sempre pronti a ridere, a scherzare e a vedere il lato positivo di qualsiasi situazione, anche la più complessa, capaci di rendere partecipe il partner, in tutto ciò che fate.

Single, in questa giornata le vette del piacere saranno vicine da raggiungere, giacché le stelle favoriranno l'approccio all'oggetto del vostro desiderio. Il vostro spirito d'iniziativa vi porterà a prendere posizioni mai assunte in precedenza: avanti così. I pianeti presenti, in aspetto armonico, vi aiuteranno a riscoprire degli interessi che negli ultimi tempi avevate abbandonato.

Darete spazio a tante novità e poi, con calma, deciderete a quali dedicarvi con maggiore intensità. Nel lavoro, sarà premiata la vostra abilità, in parte per come avete gestito una certa situazione, in altra per il cielo splendido che vi ritrovate. Le stelle del lavoro vi ispirano entusiasmo, dinamismo, vivacità, freschezza comunicativa.

Toro: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano una bella giornata a molti nativi. Durante questo periodo vi sentirete carichi di energie riuscendo persino ad ottenere successi insperati sul fronte sentimentale. In generale le stelle renderanno la giornata dinamica e divertente sia in coppia che da single. Con Venere al vostro fianco, potrete trasmettere amore e felicità a tutte le persone che avranno la fortuna di starvi vicino durante la giornata. Vi sentirete soddisfatti della magica intesa che si è creata col partner, e trascorrerete una splendida serata insieme. Single, il cielo vi renderà ancora più altruisti e generosi di quanto voi non lo siate per vostra natura. Infatti vi viene spontaneo prendervi cura delle persone che si trovano in difficoltà e lo fate con tanta gentilezza e sensibilità.

Nel lavoro, riuscirete a sbrogliare matasse burocratiche anche intricate con pazienza e perizia non comune, risolvendo in modo veloce e pulito diverse situazioni. Potrebbe anche essere il momento ideale per chiedere un aumento o un incentivo: ve lo meritate.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo di domani svela una situazione astrale abbastanza invitante, anche se non troppo facile da interpretare a chi non è "del ramo". In amore, i sensi detteranno legge e le emozioni ubbidiranno, frementi di passione e col desiderio di dimenticare in fretta ogni eventuale incertezza precedente. Così tutto andrà a gonfie vele e anche i rapporti affettivi con la famiglia saranno positivi. Cupido sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a superare difficoltà, soprattutto se avete situazioni particolari da mettere in sicurezza verso il partner.

Single, un quadro astrale positivo assicurerà dialogo e calore con gli amici di sempre, e degli incontri promettenti se siete alla ricerca di un amore eterno. Accogliete nuove conoscenze nel vostro cuore, ma non trascurate le vecchie amicizie con cui avete vissuto esperienze intense, perché, forse vi potranno dare qualcosa di più. Nel lavoro, con una grande forza d'animo donata dalle stelle e dalla buona disposizione del cielo, potrete raccogliere tutto ciò che avete seminato in passato. Oltre a questo, la situazione economica potrebbe essere più stabile e l'eventualità di realizzare i vostri sogni sarà molto più vicina di quanto pensiate.

Oroscopo e stelle di martedì 19 ottobre

Cancro: ★★★. Domani probabilmente a dominare in parte il periodo sarà l'ansia.

Forse dovrete affrontare problemi più impegnativi del solito: cercate di accontentarvi di quanto (poco!) già ottenuto in attesa di tempi migliori. Per i sentimenti, prestate attenzione a ciò che affermate in famiglia perché non mancherà chi riprenderà i vostri discorsi in maniera distorta e maliziosa. Siate più chiari possibili, soprattutto nei rapporti con il partner, così che, qualsiasi tentativo di creare zizzania verrà stroncato sul nascere. Single, inizierete la giornata con il piede sinistro, la necessità di tenere a freno l'impazienza potrebbe rendervi un po' insofferenti: in caso di indecisione l'esperienza vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri di petto, perché una vostra eventuale sconfitta è più che garantita.

Nel lavoro, il consiglio delle stelle è quello di tenere il freno a mano tirato, di lasciar perdere le impennate d'orgoglio o l'intransigenza. Puntate tutto sull'elasticità e sulla comprensione, vedrete che le situazioni che più vi premono in questo momento imboccheranno la strada giusta.

Leone: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì prospettano una giornata abbastanza in linea con le vostre attese, anche se nel complesso routinaria. Senz'altro potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere un cerchio o magari aprirne uno nuovo, chissà... In amore, vi butterete nelle braccia del partner e allontanerete ogni pensiero che non abbia a che fare con i suoi baci e le sue carezze. Il cielo vi darà tanta positività, regalando una giornata speciale piena di sentimenti e romanticherie.

Single, le stelle imprimono uno sprint al vostro entusiasmo; potrebbe essere il giorno adatto per viaggiare, comunicare, giocare. Lo scambio amoroso potrebbe divenire molto più focoso del solito: dichiarazioni e belle proposte, su cui varrà la pena farci un pensierino. Procedendo con calma dando fiducia agli amici, insieme potrete vivere esperienze piacevoli e di grande arricchimento. Nel lavoro, la giornata sarà positiva: avrete molti impegni da portare a termine, ma grazie al vostro modo di operare e alla capacità organizzativa, riuscirete a cavarvela brillantemente, in tutte le cose.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 19 ottobre, predice una giornata da considerare buona, anche se con possibili tratti decisamente routinari ai quali dover sottostare.

In campo sentimentale, le stelle porteranno brio, energia e vitalità: un momento perfetto per fare programmi o pianificare un'uscita per il prossimo weekend di fine settimana. Godrete in serata di un fascino ammagliante ed avvolgente, a cui il partner non potrà resistere. A dominare il periodo sarà tanto buonumore, portando alla vita di coppia tranquillità e serenità. Single, abbandonerete il vostro atteggiamento un po' freddo di questi ultimi giorni e tornerete dolci ed arrendevoli al richiamo dell'amore. Il vostro buonumore sarà davvero contagioso e chiunque vorrà starvi accanto condividerà con voi la stessa gioia di vivere e di amare. Nel lavoro, per risolvere i problemi che attualmente vi stanno dando preoccupazioni avrete bisogno di idee nuove.

È necessario non arrendersi, specie se la vostra strategia non avesse funzionato in passato: basterà solamente aggiustare quanto fatto fino ad ora.

