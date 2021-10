Martedì 19 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dell'Ariete, mentre il Sole, Mercurio e Marte stazioneranno nel domicilio della Bilancia. Venere, invece, proseguirà il moto in Sagittario, così come Saturno assieme a Giove permarranno in Acquario. Plutone, infine, continuerà la sosta in Capricorno come Urano rimarrà stabile in Toro e Nettuno resterà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Capricorno e Toro.

Sul podio

1° posto Leone: volitivi. I Luminari in combutta tra loro ma benevoli al Sole di nascita di casa Leone, avranno buone chance di rendere i felini particolarmente inclini allo stacanovismo in ambito lavorativo nel corso di questa giornata, specialmente i liberi professionisti della seconda decade.

2° posto Gemelli: spensierati. Il ritorno al moto diretto del Messaggero degli Dei nel loro Elemento sommato al trigono Marte-Giove doneranno, c'è da scommetterci, ai nati Gemelli una buona dose di spensieratezza in questa giornata autunnale, la quale risulterà utile per godersi appieno il piacere dietro le piccole cose.

3° posto Bilancia: shopping. Martedì dove il secondo segno d'Aria potrebbe optare per concedersi una gratificante sessione di shopping con partner e figli, durante la quale sarà bene non scialacquare troppo denaro in beni voluttuari. Probabili battibecchi amorosi in tarda serata.

I mezzani

4° posto Ariete: schietti. Tenere il broncio o borbottare a denti stretti, atteggiamento tenuto dai nativi nelle ultime settimane, lascerà probabilmente spazio ad un mood smodatamente sincero in casa Ariete, col segno di Fuoco che si toglierà non pochi sassolini dalla scarpa.

Sarà bene, al contempo, non fare terra bruciata in campo relazionale, evitando di rimarcare eventuali manchevolezze alle persone più permalose.

5° posto Sagittario: incontri. Ad avere una marcia in più nel corso di questa giornata d'ottobre saranno, con ogni probabilità, i single di seconda e terza decade del segno Mobile, i quali faranno degli incontri affettivi particolarmente intriganti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° posto Acquario: doni. Gli ultimi influssi dello Stellium in Bilancia, resi ancor più stimolanti dai benevoli raggi gioviali nel segno, indurranno probabilmente il segno Fisso a voler dimostrare il proprio affetto ad alcune persone care con un piccolo cadeau.

7° posto Scorpione: focus amicale. Più che ricevere supporto dalla cerchia amicale sarà probabile, durante questo martedì d'ottobre, che i nati Scorpione saranno chiamati ad essere loro la spalla di un'amica che sta attraversando un periodo poco scorrevole.

8° posto Cancro: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante potrebbe segnare il passo in queste 24 ore per i nati Cancro, i quali preferiranno di gran lunga starsene in disparte ad osservare comodamente gesti e parole altrui senza, però, sbilanciarsi in alcun modo.

9° posto Vergine: revisioni economiche. Semaforo acceso sul giallo per le vicende finanziarie di casa Vergine, col parterre planetario che parrà suggerire al segno di Terra di controllare con dovizia entrate e uscite economiche, così da scongiurare perdite inaspettate.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: burberi. I nati Capricorno potrebbero assumere un mood burbero e indisponente nel luogo professionale a causa di alcune ruggini pregresse coi parigrado ancora non affrontate.

Sarebbe bene, però, che il segno di Terra evitasse di inasprire ulteriormente i toni di tali rapporti relazionali, attendendo giorni più idonei per fiondarsi in un doveroso chiarimento in merito.

11° posto Pesci: demotivati. L'indole pessimistica, che spesso sì impadronisce delle menti del dodicesimo segno zodiacale, potrebbe prendere il sopravvento anche nel corso di questa giornata, coi nativi che sembreranno non riuscire a trovare nessun valido motivo per rimboccarsi le maniche.

12° posto Toro: amore flop. Giornata da prendere con le pinze per i nati Toro, in particolar modo nel ménage amoroso dove sarà difficile riuscire a dimostrare e ricevere affetto dalla dolce metà, figurarsi dedicarsi alle arti amatorie.