L'Oroscopo di domenica 24 ottobre è pronto a rivelare come sarà la giornata di chiusura della corrente settimana nonché del weekend. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali del 24 ottobre relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Per qualcuno sarà una giornata quasi esclusivamente imperniata sulle solite cose già da tempo in programma. Altri, invece, saranno brillanti e di ottimo umore, non avendo troppe difficoltà nel portare a termine eventuali impegni o altro.

Per poter valutare bene il quadro astrologico quotidiano, ossia per capire nella maniera più semplice possibile come gli attuali influssi astrali impatteranno sulla vita di ognuno di noi, è indispensabile e altamente consigliato sottolineare quali sono i principali aspetti planetari del periodo.

A dettare le regole in questa penultima domenica di ottobre saranno le seguenti formazioni astrologiche:

Sole in 'casa 7' nel segno dello Scorpione;

Luna in 'casa 2' nel segno dei Gemelli;

Venere in 'casa 9' nel segno del Sagittario;

Nettuno in 'casa 12' nel segno dei Pesci;

Saturno in 'casa 11' nel segno dell'Acquario;

Urano in 'casa 1' nel segno del Toro;

Plutone in 'casa 10' nel segno del Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 24 ottobre.

Previsioni zodiacali del giorno 24 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - In coppia questa domenica tendete a imporvi sul partner, confidando nella sua accondiscendenza e nell’amore che prova per voi. Segretucci da non rivelare assolutamente a nessuno, ne andrebbe della vostra credibilità.

In programma tutte le attività previste nella vostra agenda (se ne avete una), a cominciare ovviamente da quelle di routine. Un pizzico di gelosia sopravvive ma non disturba, fa parte dell’amore, e vi segnala che il partner a voi ci tiene davvero. Confidenze romantiche dall’amico/a del cuore: anche se siete lontani, non perdete mai i contatti.

Toro - L’oroscopo del 24 ottobre al segno del Toro vede la maggior parte di voi nativi raggianti e felici, con la Luna nel segno dei Gemelli sostenuta dal rassicurante trigono con Giove e Mercurio. In alcune situazioni, tra fantasia e realtà, sussiste un rapporto di sana cooperazione. Ipersensibilità e condivisione in famiglia: siete così in sintonia con i vostri cari che non occorrono parole.

In un senso o nell’altro, potreste inaspettatamente trovarvi a guardare chi vi è accanto in modo diverso. Possibili grane con i figli più grandi: sarete costretti a fare qualche concessione sugli orari.

Gemelli - Giornata domenicale sicuramente ideale per tanti nativi. Dunque periodo piacevole da trascorrere in serenità, magari all’aria aperta. Dedicatela allo svago, alle passeggiate o semplicemente al dolce far niente. Visitate luoghi interessanti con chi vi ha rapito il cuore. Di fronte a un dubbio, fidatevi delle vostre antenne: vi indicheranno la giusta soluzione al vostro problema. Durante un viaggio, farete degli incontri intriganti che vi riscalderanno il cuore. È un buon momento per effettuare compravendite di immobili, favorevole per gli affari in generale.

Cancro - La giornata di domenica non promette follie, ma tanto sano relax e un contatto profondo con voi stessi, prezioso per mettere a punto scelte e strategie. Con il partner lo scambio di opinioni è vivace, ma l’intesa ne esce rafforzata. Il dialogo riprende vigore ad ogni livello. Nelle amicizie e in famiglia, scaricate le tensioni sulle persone che amate, ma basta la prospettiva di un giorno di riposo a rasserenarvi. Fuori dai ritmi faticosi del quotidiano, ritrovate la lucidità e prendete consapevolezza delle vostre necessità. Guardare avanti, lontano, è un ottimo viatico per allontanare i problemi.

Oroscopo e consigli delle stelle del 24 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Una domenica abbastanza tranquilla, tutta casa e riposo.

Ideale per praticare il giardinaggio, o per preparare conserve e confetture in vista dell’inverno. Vi avanza del tempo libero? Dedicatelo a chi è meno fortunato di voi. Ne trarrete un grande beneficio. Armonia fra le pareti domestiche e con gli amici, per un atteggiamento più disponibile da parte vostra. Incertezze e ritardi da mettere in conto. Siete alle prese con progetti di coppia importanti e non più rinviabili. La vita a due è una miniera di sorprese, ma non amate le improvvisate. Se tutto tace vi sentite più al sicuro.

Vergine - La Luna nel segno dei Gemelli questa domenica si oppone a Venere in Sagittario, scatenando qualche scintilla qua e là. Fate attenzione, perché sarete un po’ troppo tesi e impulsivi.

Vi incontrerete e passerete del tempo con persone diverse dalle solite, più estrose, intriganti, fantasiose. L’intesa e la comunicazione con il partner saranno intense. Scoprirete con felicità la possibilità di creare nuove affinità. Un fatto imprevisto potrebbe offrirvi quell’occasione di rinnovamento che state aspettando da molto. Non tentate l’impossibile in ogni campo. Puntate su dei progressi modesti, ma certi e continuativi.

Bilancia - Questa domenica già dal mattino la Luna continua a guardarvi con benevolenza, appoggiando tutte le vostre iniziative. Viaggi, uscite con gli amici, passeggiate romantiche. Familiari, parenti e colleghi vi danno una mano, per non parlare del partner, pronto a parteggiare per voi.

Certe scelte, prima di agire, devono essere meditate con calma e pazienza. Siate disposti ad apportare, se necessario, anche qualche modifica. Lasciate che anche le persone care facciano le loro esperienze, con l’autonomia che rivendicate per voi stessi.

Scorpione - Una giornata contraddittoria, ricca di stimoli ma anche di intralci. Per tirarvi fuori dai guai, questa domenica imponetevi di prendere la situazione in pugno. Tenetevi alla larga dal tavolo verde, non commettete imprudenze e sfogate il nervosismo con il movimento fisico. Mettete da parte con il partner divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravvivate la passione che vi ha unito, invece di pensare al peggio. Per fare tesoro dei segnali che potranno arrivarvi del tutto fortuitamente informazioni da non trascurare, per risolvere rapidamente un problema.

Astrologia di domenica 24 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Questa domenica incontrerete persone diverse dal solito, appartenenti a culture differenti e ve ne sentirete molto attratti. Lasciatevi coinvolgere in nuove storie. La strada si può fare a piccoli passi, ma voi non volete saperne, avete fretta di arrivare, perciò correte! Il parere di un amico/a intanto influenza, vostro malgrado, le vostre scelte, spingendovi a prendere una strada alternativa a quella che avete fin qui sognato. Dovrete occuparvi di piccole incombenze pratiche particolarmente seccanti. Non potete più rimandare. Sarete esigenti con il partner: vi placherete solo capendo le sue aspirazioni.

Capricorno - La Luna in Gemelli amica allevia le incomprensioni con una persona anziana di famiglia che vi lascia poca autonomia.

Domenica di certo dovete provare a essere più pazienti. Plutone in sestile a Nettuno, che continua a transitare in Pesci, garantisce riconoscimenti sia in amore sia in varie attività. Se ricoprite un posto di responsabilità, cercate di gestire al meglio il potere che il vostro ruolo comporta. Guardatevi da situazioni poco chiare, che potrebbero procurarvi guai nonostante le apparenze positive. Avrete la lucidità e la prontezza di riflessi necessarie per dare la risposta giusta al momento giusto.

Acquario - Saturno e Giove nel segno in questo ultimo giorno della settimana fanno da scudo a Marte in Bilancia. Quest'ultimo potrebbe portare a galla problemi che fino ad oggi avevate ignorato o tenuto sotto controllo.

Potrebbero verificarsi degli inconvenienti in casa, come la necessità di riparazioni o lavori imprevisti. Accontentatevi e insistete su quello che avete portato avanti fin qui. Date ascolto solo alle vostre esigenze e ai bisogni, e lasciate stare chi vuole offrirvi consigli non richiesti. Non è il momento di chiedere: sappiate aspettare! Nell’attesa, allontanatevi da chi vorrebbe trascinarvi in questioni che non convincono.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 24 ottobre preannuncia una domenica con tante piccole questioni da sistemare. Situazioni importanti vi richiamano all’ordine anche di domenica. Affrontatele con spirito costruttivo: è nel vostro interesse! Nel frattempo pazientate, è solo questione di tempo.

La Luna in Gemelli intanto raccomanda prudenza e una migliore organizzazione nelle cose in corso d'opera. Tuttavia, al momento avete bisogno di concentrarvi sulla routine per portare a casa il risultato. Optate per attività rilassanti, senza escludere a priori l’ipotesi di una pausa pomeridiana.