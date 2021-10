Le previsioni zodiacali di martedì 26 ottobre 2021 sono pronte a dare conto sul probabile andamento riservato dalle stelle alla giornata numero due della nuova settimana. In primo piano la classifica stelline quotidiana e le analisi astrologiche interessanti i segni della seconda sestina dello zodiaco. Nello specifico, per chi fosse ancora poco ferrato in Astrologia, andremo a valutare in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dalla posizione delle effemeridi abbiamo ricavato le previsioni zodiacali di ogni singolo segno: il prossimo martedì senz'altro Pesci avrà massimo sostegno dagli astri.

Poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo invece coloro del Sagittario, preventivati in giornata 'sottotono' come anche quelli dell'Acquario valutati con il segno di spunta del 'ko'.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 26 ottobre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 26 ottobre

Bilancia: ★★★★★. Il prossimo martedì si prospetta particolarmente interessante in ogni contesto, ben disposto a dare un'impronta positiva a quasi tutta giornata. In molti casi, le stelle esalteranno il livello di comunicazione ed intesa con le persone che avete accanto, facendovi vivere degli ottimi momenti.

In amore, se avete un rapporto che ormai dura da tanto tempo, questo martedì potrebbe essere l’occasione giusta per ravvivare la fiamma della passione. Sarà una giornata dove l'armonia e l'equilibrio nella coppia non mancheranno. Sarà davvero la volta buona per far riesplodere la passione? Single, instaurerete facilmente nuovi rapporti che amplieranno il giro delle vostre conoscenze a dismisura, regalandovi una giornata felice.

In previsione un incontro casuale potenzialmente in grado di scombussolare il cuore... Nel lavoro, gli astri faranno sì che si avvicini la conclusione di affari che vi stanno particolarmente a cuore. Le vostre aspettative ed i vostri desideri saranno presto esauditi.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano un periodo tranquillo.

La vostra giornata, parlando in generale, sarà abbastanza positiva: potrebbe persino giungere quell'occasione che aspettate da tempo per dare una scossa al destino. In campo sentimentale farete del vostro meglio per ritrovare l'affiatamento con partner e le stelle assicureranno un crescendo di emozioni. Un sogno nel cassetto accarezzato da tempo potrebbe finalmente vedere la luce proprio in questi giorni. Le stelle infatti vi aiuteranno a concretizzarlo nel migliore dei modi. Single, se in questa giornata non avete voglia di fare qualcosa per gli altri allora fate qualcosa per voi, regalatevi un momento di felicità. Conoscenze occasionali apparentemente fortuite porteranno l'umore a mille, senz'altro in grado di regalare forti emozioni.

Nel comparto lavoro intanto, buone le probabilità di successo. Consiglio: limitate l'euforia, almeno non prima di avere tra le mani riscontri certi.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 26 ottobre al Sagittario profila una giornata fuori dalle attese: potreste sentirvi incompresi da persone che avete al fianco. Dunque la domanda è: sarà o no un martedì "sottotono"? La risposta in questo caso è affermativa: sì, il periodo potrebbe riservare una giornata abbastanza impegnativa, quindi cosa fare? Nulla, solo stare concentrati e aspettare che passi. In amore, qualche screzio in amore potrebbe esserci, il che potenzialmente potrebbe favorire litigi passeggeri soprattutto a fine giornata. Alla lunga tutto si risolverà e l'armonia sarà ristabilita, ma quanto impegno!

Per i single, l'astro notturno vi metterà un po' sulla difensiva perciò attenti a non esagerare con le vostre reazioni. Un buon consiglio: cercate la massima chiarezza e incisività espressiva evitando eventuali sottintesi che potrebbero dare luogo a spiacevoli equivoci. Per il lavoro, infine, dovete essere diplomatici dinanzi a una eventuale opportunità che vi si presentasse durante questa giornata. Intanto, evitate atteggiamenti permalosi.

Oroscopo e stelle del giorno 26 ottobre

Capricorno: ★★★★. Partirà in linea con la solita routine quotidiana questo vostro martedì di avvio settimanale. La giornata in analisi quindi, sarà piacevole su molti fronti. In amore, fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine di questa giornata: sfruttate questo influsso così positivo per stupire il partner, così la passione e la disinvoltura saranno alle stelle ed il vostro appagamento sarà piacevole e totale.

Brevi momenti, però, non mancheranno di enfatizzare il meraviglioso rapporto che molti stanno attualmente vivendo: metteteci pure tutta la tenerezza e la passione di cui siete capaci. Per i single, capirete l'importanza dei vostri sentimenti e il cuore sarà pronto a rivelare cos'è che lo fa battere veramente e soprattutto per chi. Nel lavoro il momento è buono per ogni iniziativa ed il vostro impegno non verrà mai meno. Rimarrete in prima linea senza un attimo di cedimento. Potrebbero presentarsi le giuste opportunità per far emergere quelle qualità che al momento non state dimostrando.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del giorno come già messo in evidenza nelle precedenti analisi settimanali, indica l'arrivo della vostra giornata peggiore.

Si profila dunque un periodo denso di difficoltà o problemi da risolvere: a parte il solito consiglio di stare fermi, alla larga da situazioni limite. In campo sentimentale, le stelle vi remeranno contro e la giornata si annuncia probabilmente abbastanza movimentata. Non saprete essere disponibili in modo autentico da un punto di vista emotivo e, se il partner è una persona sensibile, potrà avvertirlo al di là delle vostre proteste verbali o delle vostre manifestazioni esteriori di non gradimento. Single, concedetevi qualche svago in compagnia degli amici, l'umore ne guadagnerà di certo. Provate a considerare le questioni da più punti di vista: cambiare l’ottica favorirà buone scelte. Mettete nel frattempo da parte le ripicche inutili.

La buona volontà e il dialogo sincero creano radici profonde per il futuro di rapporti a qualsiasi livello. Nel lavoro, non temete di rimettere tutto (o solo quello che non va) in discussione: presto potrete ottenere ciò che desiderate.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 26 ottobre viste le ottime stelle del momento, indica che porterete avanti ogni obiettivo in maniera efficace: sarà una scelta senz'altro vincente. In amore pertanto, i rapporti riprenderanno quota prendendovi in modo efficace sia dal punto di vista romantico che passionale. Vi aspettano momenti davvero eccitanti, regolati in gran parte da atmosfere armoniose e tanta serenità interiore. Per coloro ancora single: saprete rapportarvi agli altri in modo spigliato, l'umore si conserverà per tutto il giorno effervescente e allegrissimo.

Potrete conquistare le persone con facilità, avvolgendole nel vostro calore o colmandole col vostro affetto. Nel lavoro gli astri suggeriscono che il grande protagonista di questa giornata sarete voi o chi è in cerca di una prima occupazione. Ci potrebbero essere delle occasioni da non perdere. Se invece siete in cerca di nuovi progetti ed affari, andate avanti puntando sulle vostre certezze ed il successo sarà assicurato.

Classifica oroscopo del 26 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 26 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita?

La nuova tornata di analisi astrali annovera tra i segni a massima positività Pesci. Il simbolo astrale di Acqua è stato valutato al "top del giorno" in questo contesto, quindi predestinato alla posizione numero uno in classifica. Si prevede altresì un ottimo martedì anche per Ariete, Cancro e Pesci, trio considerato in giornata a cinque stelle, dunque davvero fortunati in amore e nel lavoro. Andiamo subito a scoprire cos'hanno riservato gli astri ai restanti segni analizzando il prospetto preposto a tale scopo.

Le stelline di martedì 26 ottobre: