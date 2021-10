L'oroscopo della giornata di lunedì 25 ottobre vedrà arrivare una splendida Luna nel segno del Cancro, che si riaprirà all'amore con molto più entusiasmo, mentre la mente dei nativi Sagittario sarà più attiva che mai. Pesci sarà ancora ai ferri corti in amore, ma con una potenziale via d'uscita, mentre Vergine prenderà la vita con maggiore ironia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 25 ottobre.

Previsioni oroscopo lunedì 25 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: non inizierà al meglio questa nuova settimana per via della Luna in quadratura.

Venere per fortuna rimane favorevole, ciò nonostante fate attenzione poiché avere fascino a volte non è sufficiente per avere un rapporto stabile. Se siete single e volete fare nuove conoscenze, non nascondete nulla di voi, siate sempre onesti. Nel lavoro Giove in sestile vi mette in uno stato d'animo più fiducioso verso i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali in linea con le aspettative secondo l'oroscopo. Grazie all'ottima posizione della Luna, in ambito sentimentale ci sarà una discreta armonia tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single dovrete sconfiggere la timidezza, perché una volta fatto, sarete in grado di mostrare tutta la vostra tenerezza.

Settore professionale ancora sottotono, ma ricordatevi che avete qualche jolly a disposizione, da giocare al momento giusto. Voto - 7️⃣

Gemelli: inizia un'altra settimana difficile secondo l'oroscopo di lunedì 25 ottobre. Se avete sfruttato la Luna favorevole nel weekend, in amore godrete di un rapporto un po’ più tranquillo.

Se siete single si è un po’ in fase di stallo, dalla quale dovrete uscirne al più presto. Nel lavoro non ci saranno ostacoli a fermarvi, non quando Giove, Mercurio e Marte sono al vostro servizio. Voto - 6️⃣

Cancro: arriverà la Luna nel vostro segno zodiacale in questa giornata di lunedì. Vi riaprirete all'amore con un certo entusiasmo, e il partner si accorgerà subito dei vostri sentimenti.

Se siete single sarete molto pazienti per cercare di conquistare la vostra potenziale anima gemella, anche perché più la conoscerete meglio, e più v'innamorerete. In ambito lavorativo ve la state cavando piuttosto bene, ciò nonostante meglio evitare esagerazioni per questioni da poco. Voto - 8️⃣

Leone: oroscopo di lunedì ottimo dal punto di vista sentimentale grazie a Venere in ottimo aspetto. I sentimenti che provate per il partner vi permetteranno di superare ogni ostacolo insieme, rendendo il vostro legame più forte che mai. Se siete single le stelle sono dalla vostra parte per fare nuove conquiste. Dovrete solo essere un po’ più audaci. Settore professionale che potrebbe richiedere una piccola ma importante revisione nei vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Vergine: arriva finalmente una giornata piuttosto equilibrata e interessante da vivere per voi nativi del segno. In ambito sentimentale la Luna in sestile porta un po’ di armonia tra voi e la vostra anima gemella. Prendete la vita con un po’ d'ironia in più, senza attarvi a ogni questione con il partner. In questo modo, potreste riuscire a risalire. Se siete single finalmente state ripartendo, con più voglia di riprendere in mano la vostra vita sociale. Nel lavoro la posizione di Urano sarà molto utile per alcuni progetti a lungo termine. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo di lunedì 25 ottobre che non inizierà sotto le migliori aspettative. La Luna infatti si troverà in quadratura dal segno del Cancro, dunque in amore, single oppure no, attenzione al vostro atteggiamento, perché potreste ferire la persona che avete davanti.

Settore professionale che rimane positivo e proficuo grazie in particolare a Mercurio e Giove. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata da batticuore per voi nativi del segno grazie a questa splendida Luna in trigono. In amore, che siate single oppure no, vi sentirete in vena di emozioni, dunque sarà facile per voi far battere quel vostro cuoricino, soprattutto se ci sarà intesa con la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà grande grinta in questa giornata, ma attenzione perché questo cielo non vi darà pace, dunque, mettetecela tutta con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: settore professionale ottimo nel corso di questa giornata. La vostra mente sarà lucida e attiva, merito di un forte Mercurio in sestile.

Dai progetti dunque, con il giusto impegno potreste riuscire a ricavare tanto. In amore potrebbe esserci bisogno di piccole ma fondamentali novità che tengano attiva la vostra vita sentimentale. Questo cielo ultimamente non vi ha riservato molte emozioni, ma adesso è il momento di recuperare. Voto - 8️⃣

Capricorno: un cielo che si annuvola un po’ in questa prima giornata della settimana. Con la Luna in opposizione infatti, in amore dovrete fare attenzione a gestire eventuali problemi e critiche. Potreste farcela con un po’ d'impegno, anche perché questa Luna birichina non durerà a lungo. Se siete single meglio non attaccare brighe con tutti e senza un perché. Per quanto riguarda il lavoro attenti a possibili incomprensioni con i colleghi.

Voto - 6️⃣

Acquario: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore potrete parlare a cuore aperto con chi amate o con la vostra fiamma se siete single, perché sapete che vi potete fidare della persona che avete davanti. Settore professionale che rimane ottimo grazie al pianeta Giove. Il vostro modo di essere professionali farà invidia a molti colleghi. Voto - 9️⃣

Pesci: vita sentimentale ancora ai ferri corti, ciò nonostante potreste aver trovato una via d'uscita, indicata da questa splendida Luna in trigono dal segno del Cancro. Single oppure no, il vostro umore sarà migliore, e passerete sopra anche verso questioni per voi prima intollerabili. Per quanto riguarda il lavoro la giornata sarà impegnativa, ma voi non vi darete per vinti, e v'impegnerete fino alla fine. Voto - 7️⃣