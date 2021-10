Le previsioni zodiacali di venerdì 29 ottobre 2021 si preparano a dare belle novità e buone notizie, proprio in concomitanza con la giornata di chiusura della settimana lavorativa. In questo caso la domanda alla quale dover rispondere è: cosa riserveranno le stelle in amore e nel lavoro a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Mettiamo allora subito in evidenza i segni più fortunati del giorno, scelti ovviamente nella sestina citata poc'anzi. Questa volta le stelle privilegeranno i nati nel segno del Capricorno, del Sagittario e dell'Acquario, trio splendidamente sostenuto da astri altamente positivi.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 29 ottobre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 29 ottobre

Bilancia: ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano che partirà leggermente a marcia bassa questa parte conclusiva della settimana lavorativa, riprendendo consistenza solo a fine periodo. In amore, forse è arrivata l'ora di raccogliere ciò che avete nel frattempo seminato, e gli eventuali frutti potrebbero sembrarvi anche discretamente gradevoli. Le invidie? Occhio, anche queste non mancheranno di sicuro, comunque voi non date loro importanza: parola d'ordine "ignorare". Single, a dare una spinta in grado di mostrare gli effetti molto presto sarà la Luna, in avvicinamento al vostro segno.

La musa dei poeti amplificherà la socievolezza e il bisogno di libertà. Accantonate per un momento i problemi e divertitevi, da soli o con gli amici, magari organizzando qualcosa di insolito. Nel comparto lavoro, le stelle assicurano un volume d’affari e guadagni al limite della decenza: pazienza! Cercate di sistemare questioni e pagamenti in sospeso.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì sottolineano il fatto che possa maturare una giornata semplice, vivibile ed a tratti anche abbastanza ben organizzata. In amore, vi sentirete più dolci e più sereni grazie agli ottimi influssi della Luna, nel periodo presente nel comparto del Leone: avrete voglia di dimostrare il vostro affetto alle persone che vi circondano, magari riempiendole di pensieri e attenzioni gentili, soprattutto alla vostra dolce metà.

Single, una domanda: attualmente, avvertite affaticamento o svogliatezza? Vi sentite con i riflessi un po' appannati? Se così fosse, non demoralizzatevi, anzi, cercate di capire i motivi plausibili di quanto accade e correte ai ripari. Comunque mantenete la calma, succede a tutti, sicuramente dovuto allo stress per il particolare periodo che tutti stiamo vivendo. Nel lavoro, a darvi la carica ci penserà il pianeta Marte, prossimo ad entrare nel vostro segno (questo sabato 29): il "Pianeta Rosso" incoraggerà a cercare ancora, senza mai fermarsi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno prospetta un venerdì vincente in gran parte delle situazioni, specialmente in quelle più impegnative. Le predizioni giornaliere intanto prevedono, soprattutto in amore, quel pizzico di fortuna in più, unita a tanta energia da spendere nei momenti importanti (si parla di situazioni che contano).

Sarete sereni e in grado di trasmettere piacevoli sensazioni a tutte le persone che frequenterete. Chi vi ama asseconderà di certo i vostri desideri, anche quelli più originali: sappiate apprezzarlo. Single, potrete contare su prospettive astrali promettenti, grazie ad una Luna in trigono a Venere, decisamente molto amica, il che vi renderà socievoli e affascinanti come non mai. La parte riguardante il lavoro, dopo un periodo poco creativo ma abbastanza produttivo, qualcuno sentirà il bisogno di intraprendere nuove iniziative. Questo è il momento ideale per fare sfoggio del vostro grande senso pratico.

Oroscopo e stelle del giorno 29 ottobre

Capricorno: 'top del giorno'. L'oroscopo di giovedì 29 ottobre al Capricorno indica che sarà davvero una giornata "col botto!".

In campo sentimentale sarete più che fortunati; finalmente godrete al massimo questo vostro rapporto, ultimamente un po' sotto stress. Alcune circostanze potrebbero favorire ritorni di fiamma proprio non messi in conto, coinvolgendovi sia dal punto di vista romantico che passionale. Potete iniziare a guardare al futuro con la fiducia di chi sa di essere un vincente. Il periodo sarà perfetto soprattutto per fare le cose in grande stile, ovviamente che piacciono di più: si profila una seratina con i cosiddetti "controfiocchi". Single, sarete pieni di energia e potreste fare conquiste interessanti: pronti a flirtare con la persona che portate nel cuore? Il periodo è giusto per osare: provateci!

Cercate solo di mantenere la calma, di essere più disponibili al dialogo e di trovare un motivo per sorridere ai difetti della persona che vorreste far vostra. Nel lavoro, la via che conduce al successo non può certo essere tutta in discesa. Forza di volontà ed ambizione vi spingeranno ad andare avanti.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani, indica una giornata più che ottima, valutata nelle predizioni con le splendide cinque stelle della buona positività. In campo sentimentale, potrete contare su uno sprazzo di novità, ottimo per rilanciare l'interesse nella relazione e/o mettere in moto nuovi modi per stare bene insieme. La monotonia e la routine "ammazzano" il rapporto nella coppia, per questo vi esortiamo, già da adesso, a mettervi in gioco con qualcosa di stuzzicante.

Per quanto riguarda l'affettività in generale, se ci fossero contrasti o questioni in sospeso è tempo di cercare soluzioni. Single, godrete di transiti planetari favorevoli. A fronte di ciò saprete sfoderare un’abilità di persuasione eccezionale. Nel lavoro, affronterete questo venerdì con fiducia, perché la vostra visione d'insieme delle problematiche esistenti vi renderanno di sicuro vincenti. Avrete il fiuto per fare la cosa giusta al momento giusto.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 29 ottobre al segno di Acqua dei Pesci valuta come negativo il periodo. Le attuali congiunzioni astrali non portano troppa armonia, perciò sarebbe meglio rimandare alcune discussioni, altrimenti potrebbero essere guai seri.

In amore eventuali delusioni potrebbero essere dietro l'angolo. Se avete sbagliato con la persona amata cercate di farvi perdonare al più presto, magari riconoscendo i vostri errori e, di conseguenza, prendendo le eventuali responsabilità. In coppia poi, non cadete nella trappola di rinfacciare al partner dei torti solo perché vi sentirete sotto accusa. Per coloro ancora single: tenete gli occhi bene aperti! Qualcuno potrebbe cercare di creare problemi mettendovi in cattiva luce. Evitate di ingigantire un eventuale scontento; se così fosse, cercate la complicità con i familiari. Il lavoro andrà come al solito: alti e bassi con tanta noia da tenere a bada.

Classifica oroscopo del 29 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 29 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

