Le previsioni zodiacali di venerdì 29 ottobre 2021 sono pronte a svelare come andrà il giorno prima del nuovo weekend. Ad essere direttamente interessati i soli simboli compresi nella prima sestina, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di dare un senso, positivo o negativo che sia, alla giornata? L'Astrologia applicata alle sezioni della quotidianità legate all'amore e al lavoro mette in ottima evidenza nel periodo due segni, ovviamente presenti nella sestina sotto analisi in questa sede. Parliamo certamente del Toro e del Leone, entrambi considerati in giornata a cinque stelle, dunque di diritto inseriti alla testa della classifica parziale (la classifica completa, volendo, è possibile visionarla nell'articolo collegato a questo).

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 29 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 29 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 29 ottobre al segno dell'Ariete indica una giornata improntata alla più totale delle normalità. Diciamo pure che sarete abbastanza simpatici e sufficientemente brillanti. In amore, sarà una giornata tranquilla, e per qualcuno potrebbe anche diventare speciale. Il motivo: Venere sarà dalla vostra parte e con il partner le cose dovrebbero iniziare ad andare nuovamente bene, regalandovi così una serata tranquilla e serena.

Single, troverete il tono e le parole più indicate per affrontare una questione di cuore un po' spinosa e sarete ascoltati con interesse. Dimostrerete così tutto il vostro senso pratico e le vostre grandi capacità organizzative. Questo stato di cose non passerà inosservato: vi sentirete infatti in ottima forma e farete finalmente delle scelte sentimentali giuste per voi.

Nel lavoro, le stelle viaggiano veloci, ma essendo anche voi rapidi non sarà quindi difficile superare gli ostacoli. Sarete in grado di muovere le pedine giuste, avvicinandole a persone autorevoli che vi stimano e vi apprezzano.

Toro: ★★★★★. L'oroscopo sul quinto giorno della settimana a voi del segno indica un momento "super", ottimo soprattutto a livello affettivo, anche se nella parte riguardante il lavoro non mancherà di nulla.

In campo sentimentale, grazie all'influsso astrale positivo, vi sentirete pieni di energie. La vostra vitalità sarà contagiosa e vi farà vivere una giornata serena e spensierata, perfetta sotto tutti i punti di vista. Coinvolgerete la persona amata in situazioni diverse dall'ordinario, cosa che rafforzerà la vostra complicità, ricevendo delle piacevoli sorprese che vi lasceranno a bocca aperta! Single, sarete molto affettuosi, darete attenzioni a chi volete bene e questo creerà un'atmosfera molto armoniosa. Altresì, avrete voglia di fare del bene e godrete del riflesso positivo dell'apprezzamento di coloro che aiuterete. Nel lavoro, venerdì perfetto, non potreste finire meglio la settimana lavorativa.

Ottimi affari potranno concludere coloro che hanno un'attività autonoma: vi piace quello che fate e questo vi fa sentire realizzati.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del 29 ottobre al segno dei Gemelli annuncia sicuramente un buon periodo per la quasi totalità del periodo. In amore, la dolce presenza di una persona davvero "speciale" vi aiuterà a rilassarvi consigliandovi al meglio sul da farsi: rivolgerete nei confronti del partner tutte le vostre migliori attenzioni e la tenerezza reciproca prenderà il sopravvento. Sarete ricambiati, sia con le parole dolci che con regali e sorprese graditissime e inaspettata il te. Non c'è niente di più bello che poter esprimere le proprie emozioni senza filtri e senza timori.

La vostra vita, già incredibilmente perfetta così come appare, non potrà che migliorare. Single, avvertite il bisogno di risolvere, di confermare, stabilizzare le vostre idee. Così facendo ne potrebbe conseguire delle scelte importanti per gli affetti, l'amore o la famiglia. E se volete definire il vostro ruolo, assumetevi delle nuove responsabilità: lo sapete che vi costa impegno, ma l'entusiasmo insaporirà la fatica. Nel lavoro, vi converrà lavorare intensamente per perfezionare un progetto, a costo di trascurare qualcosa. Recuperare occasioni perdute e raggiungere la meta ambita è alla portata.

Oroscopo e stelle di venerdì 29 ottobre

Cancro: ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 29 ottobre, predice una giornata pessima.

Il periodo purtroppo è stato valutato non ideale per agire: attenzione se presenti situazioni complicate. Per i sentimenti, la posizione delle stelle vi renderà abbastanza inquieti e la giornata sarà tutta un susseguirsi di cambiamenti di umore. Per fortuna saranno sempre all'ordine del buon senso. Non perderete quindi la vostra razionalità e gli altri sapranno accettare, ma soprattutto gestire, il vostro umore altalenante. Intanto, rassicurate il vostro partner per la vostra inquietudine e siate sereni insieme. Single, questa volta sarà l'altro e non voi ad avere la meglio nella conversazione: la sua dialettica scattante e raffinata batterà la vostra oratoria, schematica e fiacca. Saranno molti gli impegni e progetti proiettati nel futuro, pochi però gli amici a sostenervi.

Anche la famiglia al momento prenderà leggermente le distanze dalle vostre scelte. Nel lavoro, ci sono momenti in cui gli imprevisti la fanno da padroni: venerdì sarà uno di questi. Prendete quindi la giornata a cuor leggero, evitate di arrabbiarvi perché si conteranno sulle dite di una mano le cose che avete programmato e che riuscirete effettivamente a portare a termine.

Leone: ★★★★★. L'oroscopo del giorno a voi del Leone indica che sarà davvero speciale questo venerdì di fine settimana. Visto l'ottimo frangente a disposizione, questo è il momento ideale per mettere in pratica soluzioni idonee a risolvere quel problema annoso che sapete. In amore, siete più che sereni in questo momento, anche grazie all'aspetto favorevole della Luna già presente nel vostro segno.

Quest'ultima renderà piacevole duratura e piacevole la giornata permettendovi di gestire al meglio anche gli altri aspetti della vita di coppia, con estrema sicurezza e fiducia nel futuro. Single, sarà una giornata decisamente positiva, avrete molta iniziativa ed uno spirito benefico, il che gioverà al vostro umore. Distesi si preannunciano i rapporti con le persone che incontrerete, siano esse amici, conoscenti, ma anche estranei. Nel lavoro, avrete le spalle coperte, perché i pianeti del giorno vi sorrideranno con fare protettivo. Così, grandi occasioni culturali e opportunità vi attendono durante la giornata o massimo entro la fine della settimana.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 29 ottobre, predice una giornata nel complesso mediamente discreta, si positiva ma non priva dei soliti immancabili alti e bassi che tanto vi fanno innervosire.

In campo sentimentale, le stelle vi regaleranno dei momenti di puro entusiasmo e gioia. Saranno tante le situazioni che vi faranno sorridere e vi renderanno un distributore umano di felicità, perché tante persone credono in voi e vi considerano un valido modello da seguire. Saprete essere ironici e divertenti, e in vostra compagnia il partner si divertirà tanto. Potrete trascorrere momenti sereni e indimenticabili insieme a chi amate, agli amici o ai familiari. Single, la giornata di venerdì sarà all'insegna della razionalità: sentirete la grande esigenza di mettere un punto sulle situazioni che vorreste migliorare e vi rimboccherete le maniche per cominciare a fare la differenza. Nel lavoro, sarete chiamati ad assumervi delle nuove responsabilità.

In arrivo incarichi nuovi che accetterete di buon grado, senza alcun problema.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 29 ottobre.